हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या है Noise Cancelling Headphones का सीक्रेट, कैसे गायब कर देते हैं आसपास का शोर? यहां जानें

क्या है Noise Cancelling Headphones का सीक्रेट, कैसे गायब कर देते हैं आसपास का शोर? यहां जानें

How Noise Cancelling Headphones Work: नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन बाहर के शोर को ब्लॉक कर आपको एकदम क्लियर साउंड सुनने में मदद करते हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका क्या है? आज यह सीक्रेट जानेंगे.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Jun 2026 01:55 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन बाहरी शोर रोककर स्पष्ट ध्वनि देते हैं।
  • एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग लगातार कम आवृत्ति का शोर रोकती है।
  • माइक्रोफोन बाहर का शोर सुनकर इन्वर्टेड तरंगें बनाता है।
  • पैसिव नॉइस अचानक तेज आवाजें ब्लॉक करने में मदद करती है।

How Noise Cancelling Headphones Work: हेडफोन को इसलिए यूज किया जाता है कि वह बाहर के शोर को खत्म कर दे और कानों तक एकदम क्लियर और शानदार क्वालिटी वाली साउंड पहुंचाएं. आप भले ही कमरे के अंदर बैठे हैं, लेकिन खिड़की-दरवाजे बंद कर बाहर सड़क से आ रहे शोर को एकदम ब्लॉक नहीं कर सकते. इसीलिए नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन इतने पॉपुलर हो गए हैं. ये बाहर के शोर को एकदम ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे आप सफर के दौरान या अपने घर में काम करते क्लियर साउंड का मजा ले सकते हैं, लेकिन ये काम करते कैसे हैं? आज हम उस सीक्रेट के बारे में जानेंगे, जिससे ये बाहर के नॉइस को ब्लॉक कर देते हैं.

क्या है Noise Cancelling Headphones का सीक्रेट?

अगर आप बेस्ट क्वालिटी वाले हेडफोन खरीदते हैं तो इसमें पैसिव और एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग मिलती है, जिससे बैकग्राउंड नॉइस लगभग पूरी तरह खत्म हो जाता है. पैसिव नॉइस कैंसिलिंग (PNC) और एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग (ANC) दोनों ही अलग-अलग प्रोसेस होती हैं. PNC में कानों को पूरी तरह कवर कर साउंड को ब्लॉक किया जाता है. आमतौर पर सभी हेडफोन में कुछ हद तक PNC का यूज होता है. इसकी एफिशिएंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि इसमें लगा मैटेरियल कौन-सा है और यह कानों को कितनी अच्छी तरह कवर कर रहा है. PNC से अचानक होने वाली और जोर की आवाजों को फिल्टर किया जा सकता है.

ANC प्रोसेस में क्या होता है?

PNC से उलट ANC एक पावर्ड सिस्टम है. जब इसे एक्टिवेट किया जाता है तो बिल्ट-इन माइक्रोफोन की मदद से एम्बिएंट साउंड को मॉनिटर करता है. जब कोई साउंड इन माइक तक पहुंचती है तो इसे हेडफोन के प्रोसेसर के पास भेज दिया जाता है. प्रोसेसर इसका इन्वर्टेड वर्जन तैयार करता है. फिर इन इन्वर्टेड साउंडवेव्ज को हेडफोन में प्ले किया जाता है. जब ये बाहर के शोर से मिलती है तो दोनों साउंडवेव्स एक-दूसरे को कैंसिल कर देती हैं. ANC लगातार आने वाले लो-फ्रीक्वैंसी शोर जैसे जहाज के इंजन और घर के बाहर से गुजरते ट्रैफिक के शोर को फिल्टर करने में सबसे कामयाब माने जाते हैं. यह सिस्टम कुत्तों के भौंकने जैसे अचानक और तीखे शोर को फिल्टर नहीं कर सकते. इसके लिए PNC प्रोसेस काम आती है, जो हाई-फ्रीक्वैंसी नॉइस को ब्लॉक कर देती है. इस तरह PNC और ANC दोनों साथ मिलकर लगभग हर तरह के शोर को ब्लॉक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

क्या iPhone बन गया है बर्थ कंट्रोल डिवाइस? रिसर्च में चौंकाने वाला दावा

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Headphone TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या है Noise Cancelling Headphones का सीक्रेट, कैसे गायब कर देते हैं आसपास का शोर? यहां जानें
क्या है Noise Cancelling Headphones का सीक्रेट, कैसे गायब कर देते हैं आसपास का शोर? यहां जानें
टेक्नोलॉजी
eSIM या Physical SIM? आपकी एक गलती से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, जानिए किसमें ज्यादा खतरा
eSIM या Physical SIM? आपकी एक गलती से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, जानिए किसमें ज्यादा खतरा
टेक्नोलॉजी
Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने
Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने
टेक्नोलॉजी
क्या है Windmill AC टेक्नोलॉजी? जानिए नॉर्मल एसी से कितना अलग है और किसे खरीदने में है सबसे ज्यादा फायदा
क्या है Windmill AC टेक्नोलॉजी? जानिए नॉर्मल एसी से कितना अलग है और किसे खरीदने में है सबसे ज्यादा फायदा
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy: खान सर की गिरफ्तारी पर आई बड़ी खबर! | Patna Coaching Firing | Breaking
गीता मां ने 52 साल की उम्र में सीक्रेट शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं-
E85 Fuel आप अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं ? | Auto Live #e85 #flexfuel
Babla Kochhar ने खोले career के अनसुने राज, बताया कैसे मिला Acting में दूसरा मौका
Khan Sir Controversy: What happened inside the courtroom today regarding Khan Sir's case? | Patna Coaching Firing
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Helicopter Crash: होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका का अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर क्रैश, डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, Video
होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका का अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर क्रैश, डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, Video
राजस्थान
जयपुर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 5 लोगों की जलकर मौत, कई गंभीर रूप से झुलसे 
जयपुर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 5 लोगों की जलकर मौत, कई गंभीर रूप से झुलसे 
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
स्पोर्ट्स
Vaibhav Sooryavanshi: आखिर हजारों खिलाड़ियों से अलग क्यों हैं वैभव सूर्यवंशी? सामने आई असली वजह
Vaibhav Sooryavanshi: आखिर हजारों खिलाड़ियों से अलग क्यों हैं वैभव सूर्यवंशी? सामने आई असली वजह
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
विश्व
ईरान संग शांति प्लान को फेल कर रहे नेतन्याहू, इजरायल की बात नहीं मान रहे ट्रंप, जानें ये हो क्या रहा?
ईरान संग शांति प्लान को फेल कर रहे नेतन्याहू, इजरायल की बात नहीं मान रहे ट्रंप, जानें ये हो क्या रहा?
हेल्थ
Makhana Side Effects: ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत
ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत
टेक्नोलॉजी
Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने
Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget