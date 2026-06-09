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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान संग शांति प्लान को फेल कर रहे नेतन्याहू, इजरायल की बात नहीं मान रहे ट्रंप, जानें ये हो क्या रहा?

ईरान संग शांति प्लान को फेल कर रहे नेतन्याहू, इजरायल की बात नहीं मान रहे ट्रंप, जानें ये हो क्या रहा?

अमेरिका और इजरायल का ईरान संग युद्ध अबतक पूरी तरह से खत्म नहीं हो सका है. डोनाल्ड ट्रंप की शांति समझौते की कोशिशों पर बेंजामिन नेतन्याहू बार-बार पानी फेर दे रहे हैं.

By : प्रवीण यादव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 09 Jun 2026 01:50 PM (IST)
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अमेरिका-इजरायल की ईरान के साथ शुरू हुई जंग को लगभग 4 माह हो रहे हैं. अब तक इस जंग पर पूर्ण विराम नहीं लग सका है. अमेरिका का ईरान संग सीजफायर होने के बावजूद दोनों तरफ से बीच-बीच में हमले हो रहे हैं. ताजा मामला 7 जून का है. लगभग 12 घंटों तक इजरायल और ईरान के बीच लड़ाई फिर से भड़क उठी, जब दोनों देशों ने एक बार फिर से एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला कर दिया. 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों पक्ष इजरायल और ईरान तत्काल युद्धविराम करना चाहते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति उस युद्ध को फिर से शुरू नहीं करना चाहते जो अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ 40 दिनों तक लड़ा था, जिसके कारण होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी की गई, जो अबतक जारी है और इसी के चलते दुनियाभर में वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भारी वृद्धि देखने को मिल रही है. भारत में भी आए दिन तेलों के दामों में हो रही बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ रही है.

इजरायल को कंट्रोल करने में ट्रंप फेल
द इकॉनोमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप अपने इजरायली सहयोगी को नियंत्रित करने और ईरान को स्थायी युद्धविराम के लिए राजी करने में फेल हुए हैं. नेतन्याहू ने अब तक 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश की अवहेलना की है. सबसे पहले 7 जून को इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किया और हिजबुल्लाह के कार्यालयों पर बमबारी की. इसके एक सप्ताह से भी कम समय पहले ट्रंप ने इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीमित युद्धविराम लागू किया था, जिसमें इजरायल को बेरूत पर हमला करने से मना किया गया था. 

इसके बाद ईरान ने हिजबुल्लाह के बचाव में इजरायल की ओर 11 मिसाइलें दागीं, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ. इसके बाद ट्रंप ने एक्सियोस से बातचीत में कहा कि वो नेतन्याहू को फोन करके कहेंगे कि वे जवाबी हमला न करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इजरायली पीएम ने दूसरी बार ट्रंप के निर्देशों को नजरअंदाज कर ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दीं और ईरान के रक्षा ठिकानों और एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र को निशाना बनाया. 

ट्रंप ने लेबनान और ईरान दोनों को लेकर इजरायल पर युद्धविराम थोपने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे. फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में ट्रंप ने दावा किया है कि नेतन्याहू के पास ईरान के साथ होने वाले किसी भी समझौते को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा. अब सभी फैसले में लेता हूं वह नहीं लेते. 

ईरान में भी इजरायल को माना जा रहा दोषी
स्थायी युद्धविराम न होने को लेकर ईरान में कुछ अधिकारी भी इजरायल को दोषी ठहरा रहे हैं. पेंटागन में हाल ही में लीक हुई जानकारी के मुताबिक इजरायल ट्रंप के करीबी लोगों, जिनमें उनके निजी दूत स्टीव विटकॉफ भी शामिल हैं, उनकी जासूसी कर रहा है. नेतन्याहू को अक्टूबर तक चुनाव का सामना करना पड़ेगा और लगभग 3 साल से चल रहे युद्ध में कोई निर्णायक परिणाम न निकले के कारण भी नेतन्याहू और उनके सहयोगियों को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

ट्रंप द्वारा 8 अप्रैल को ईरान के साथ युद्धविराम की घोषणा के बाद से इजरायल ने लेबनानी मोर्चे को ईरानी मोर्चे से अलग करने और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ अपना अभियान जारी रखने का प्रयास किया है. ट्रंप के लिए ईरान के साथ समझौता करना प्राथमिकता है, लेकिन इजरायली हमले के चलते वो इसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं.

अमेरिका को खोने का डर
जहां तक इजरायल की बात है, उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह बेरूत से लेकर तेहरान तक पूरे मिडिल ईस्ट में अपने टारगेट को निशाना बना सकता है, लेकिन वह इसे रणनीतिक लाभ में तब्दील करने में विफल रहा है. इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि इन सबके चलते इजरायल अपने अमेरिकी सहयोगी को खोने का जोखिम उठा रहा है.

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About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 09 Jun 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Donald Trump US Benjamin Netanyahu ISRAEL DONALD Trump IRAN
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