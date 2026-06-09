India A vs Sri Lanka A Scorecard: इंडिया ए टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 277 रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह, दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक लगाया और कप्तान तिलक वर्मा ने अर्धशतक लगाकर भारतीय टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया.

श्रीलंका के डाम्बुला में खेले जा रहे इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत में कुछ बढ़िया शॉट लगाए, लेकिन मोहम्मद शिराज ने उन्हें 14 के स्कोर पर आउट कर दिया. उनके ओपनिंग जोड़ीदार प्रभसिमरन सिंह केवल 2 रन बना पाए. 16 के स्कोर तक टीम इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे. प्रियांश आर्य भी 32 रन बनाकर चलते बने और टीम इंडिया 69 रन तक आते-आते तीन विकेट खो चुकी थी.

गायकवाड़-तिलक ने संभाला

ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा ने पारी को संभाला और 150 रनों की साझेदारी की. गायकवाड़ ने अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए, लेकिन कप्तान तिलक वर्मा केवल 61.86 के स्ट्राइक रेट से खेले, जिसके कारण टीम इंडिया की 300 के पार जाने की उम्मीदों को झटका लगा. गायकवाड़ ने अपने लिस्ट-ए करियर का 21वां शतक लगाया. उन्होंने 101 रन बनाए, जबकि तिलक 60 रन बनाकर आउट हुए. अंतिम ओवरों में सूर्यांश शेडगे और आयुष बडोनी ने क्रमशः ने क्रमशः 26 रन और 24 रनों की कैमियो पारी खेल टीम इंडिया को 277 रन के स्कोर तक पहुंचाया.

आखिरी 5 ओवर में बनाए 52 रन

अंतिम 5 ओवरों में भारतीय टीम ने 52 रन बटोरे. इसका श्रेय सूर्यांश शेडगे और आयुष बडोनी की तूफानी पारी को जाता है. खासतौर पर शेडगे ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर पिटाई की. इस बीच उन्होंने चामिका करुणारत्ने के ओवर में 2 छक्के और एक चौक बटोर कर 19 रन बनाए थे. शेडगे 14 गेंद में 26 रन बनाकर नाबाद लौटे.

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