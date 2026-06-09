हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन

वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन

IND A vs SL A Scorecard: इंडिया ए टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 277 रन बनाए हैं. ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने लिस्ट-ए करियर का 21वां शतक लगाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Jun 2026 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

India A vs Sri Lanka A Scorecard: इंडिया ए टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 277 रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह, दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक लगाया और कप्तान तिलक वर्मा ने अर्धशतक लगाकर भारतीय टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया.

श्रीलंका के डाम्बुला में खेले जा रहे इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत में कुछ बढ़िया शॉट लगाए, लेकिन मोहम्मद शिराज ने उन्हें 14 के स्कोर पर आउट कर दिया. उनके ओपनिंग जोड़ीदार प्रभसिमरन सिंह केवल 2 रन बना पाए. 16 के स्कोर तक टीम इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे. प्रियांश आर्य भी 32 रन बनाकर चलते बने और टीम इंडिया 69 रन तक आते-आते तीन विकेट खो चुकी थी.

गायकवाड़-तिलक ने संभाला

ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा ने पारी को संभाला और 150 रनों की साझेदारी की. गायकवाड़ ने अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए, लेकिन कप्तान तिलक वर्मा केवल 61.86 के स्ट्राइक रेट से खेले, जिसके कारण टीम इंडिया की 300 के पार जाने की उम्मीदों को झटका लगा. गायकवाड़ ने अपने लिस्ट-ए करियर का 21वां शतक लगाया. उन्होंने 101 रन बनाए, जबकि तिलक 60 रन बनाकर आउट हुए. अंतिम ओवरों में सूर्यांश शेडगे और आयुष बडोनी ने क्रमशः ने क्रमशः 26 रन और 24 रनों की कैमियो पारी खेल टीम इंडिया को 277 रन के स्कोर तक पहुंचाया.

आखिरी 5 ओवर में बनाए 52 रन

अंतिम 5 ओवरों में भारतीय टीम ने 52 रन बटोरे. इसका श्रेय सूर्यांश शेडगे और आयुष बडोनी की तूफानी पारी को जाता है. खासतौर पर शेडगे ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर पिटाई की. इस बीच उन्होंने चामिका करुणारत्ने के ओवर में 2 छक्के और एक चौक बटोर कर 19 रन बनाए थे. शेडगे 14 गेंद में 26 रन बनाकर नाबाद लौटे.

यह भी पढ़ें:

ऋतुराज गायकवाड़ ने ठोका ऐतिहासिक शतक, राहुल द्रविड-गौतम गंभीर की बराबरी कर रचा इतिहास

FIFA World Cup 2026: Lionel Messi या Cristiano Ronaldo नहीं, वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का नाम यहां जानिए

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
India A Tilak Varma RUTURAJ GAIKWAD IND A Vs SL A Sri Lanka A
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन
क्रिकेट
IND vs AFG: हार्दिक पंड्या की फिटनेस को लेकर आया बड़ा अपडेट, अफगानिस्तान सीरीज में खेलेंगे या नहीं, जानिए
IND vs AFG: हार्दिक पंड्या की फिटनेस को लेकर आया बड़ा अपडेट, अफगानिस्तान सीरीज में खेलेंगे या नहीं, जानिए
क्रिकेट
Cricket Records: पांच नहीं 12 दिनों तक चला ये इंटरनेशनल टेस्ट मैच, इतनी गेंदे फेंकी गई कि 22 टी20 मैच हो जाए
Cricket Records: पांच नहीं 12 दिनों तक चला ये इंटरनेशनल टेस्ट मैच, इतनी गेंदे फेंकी गई कि 22 टी20 मैच हो जाए
क्रिकेट
Pakistan Test Team 2026: 'होलसेल-होलसेल...' पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होने वाला है बड़ा बदलाव, कप्तान, कोच, तेज गेंदबाज़ सबकी होगी छुट्टी!
'होलसेल-होलसेल...' पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होने वाला है बड़ा बदलाव, कप्तान, कोच, तेज गेंदबाज़ सबकी होगी छुट्टी!
Advertisement

वीडियोज

Iran-US-Israel War Update: युद्ध रुकते ही ईरानकी ट्रंप को खुली चेतावनी! | Netanyahu | Trump
Khan Sir Controversy: खान सर की गिरफ्तारी पर आई बड़ी खबर! | Patna Coaching Firing | Breaking
गीता मां ने 52 साल की उम्र में सीक्रेट शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं-
E85 Fuel आप अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं ? | Auto Live #e85 #flexfuel
Babla Kochhar ने खोले career के अनसुने राज, बताया कैसे मिला Acting में दूसरा मौका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Helicopter Crash: होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका का अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर क्रैश, डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, Video
होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका का अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर क्रैश, डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जींस-टीशर्ट में बिना लाल टोपी दिखे अखिलेश यादव, एयरपोर्ट पर नए लुक में पहचानना हुआ मुश्किल
जींस-टीशर्ट में बिना लाल टोपी दिखे अखिलेश यादव, एयरपोर्ट पर नए लुक में पहचानना हुआ मुश्किल
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
विश्व
ईरान संग शांति प्लान को फेल कर रहे नेतन्याहू, इजरायल की बात नहीं मान रहे ट्रंप, जानें ये हो क्या रहा?
ईरान संग शांति प्लान को फेल कर रहे नेतन्याहू, इजरायल की बात नहीं मान रहे ट्रंप, जानें ये हो क्या रहा?
हेल्थ
Makhana Side Effects: ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत
ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत
टेक्नोलॉजी
Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने
Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget