OpenAI ने कर दी भारतीय यूजर्स की मौज, फ्री में देगी ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन

ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने भारतीय यूजर्स की मौज कर दी है. कंपनी ने ऐलान किया है कि वह भारत में अपने सभी यूजर्स को एक साल तक ChatGPT Go का फ्री सब्सक्रिप्शन देगी. इस सब्सक्रिप्शन की कीमत 399 रुपये प्रति महीना है, लेकिन प्रमोशनल ऑफर के तहत इसे सभी यूजर्स फ्री में एक्सेस कर पाएंगे. बता दें कि भारत कंपनी की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है और इस ऑफर के जरिए वह अधिक से अधिक यूजर्स तक पहुंचना चाहती है.

4 नवंबर से फ्री हो जाएगा सब्सक्रिप्शन

OpenAI ने कहा कि ChatGPT Go की लॉन्चिंग के एक महीने में ही उसके सब्सक्राइबर्स की संख्या दोगुनी हो गई है. हालांकि, इसके लिए कंपनी ने कोई आंकड़े जारी नहीं किए हैं. बता दें कि ChatGPT Go भारत समेत दुनियाभर के 90 बाजारों के लिए अवेलेबल है. ChatGPT के प्रमुख निक टर्ले ने कहा कि भारत में हमारे पहले DevDay Exchange इवेंट से पहले हम ChatGPT Go को फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं. हम यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि हमारे यूजर्स इससे क्या बनाते, सीखते और हासिल करते हैं. ChatGPT Go 4 नवंबर से बिना किसी सब्सक्रिप्शन के एक्सेस किया जा सकेगा.

भारत में इस काम के लिए हो रहा ChatGPT का सबसे ज्यादा यूज

OpenAI ने बताया कि भारत में ChatGPT का सबसे ज्यादा यूज एजुकेशन कामों में हो रहा है. स्टूडेंट्स इससे न सिर्फ नोट्स और असाइनमेंट बनाने में मदद ले रहे हैं बल्कि इसे एक इंटलेक्चुअल पार्टनर के तौर पर भी यूज कर रहे हैं. बता दें कि भारत में ChatGPT का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है और करोड़ों लोग ऑफिस से लेकर घर के कामों तक में मदद के लिए इसे यूज कर रहे हैं.

परप्लेक्सिटी भी दे रही फ्री एक्सेस

OpenAI से पहले परप्लेक्सिटी भारत में करीब 36 करोड़ यूजर्स को अपने प्रीमियम Perplexity Pro की फ्री एक्सेस दे रही है. इसके लिए कंपनी ने एयरटेल के साथ पार्टनरशिप की है. इसके तहत एयरटेल यूजर्स बिना कोई पैसा दिए Perplexity Pro यूज कर सकते हैं. गूगल भी भारत में स्टूडेंट्स के लिए फ्री में प्रीमियम AI टूल्स अवेलेबल करवा रही है.

