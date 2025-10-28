ज्यादा स्क्रीन टाइम से हो गए हैं परेशान? ये टिप्स आजमाएंगे तो कम यूज होगा फोन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







स्मार्टफोन की लत से लगभग सभी यूजर्स परेशान हैं. सोशल मीडिया, वीडियोज, गेम्स और दूसरी ऐप्स के कारण फोन को हाथ से दूर रखना मुश्किल होता जा रहा है. इस कारण लोग दिन के कई जरूरी घंटे फोन की स्क्रीन के सामने गुजार रहे हैं. अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं तो हम कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे स्क्रीन टाइम कम करने में मदद मिलेगी. इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के अलर्ट सेट करने की जरूरत नहीं है.

नोटिफिकेशन म्यूट कर दूर रखें

अगर आप पढ़ाई या कोई काम कर रहे हैं तो फोन की गैर-जरूरी नोटिफिकेशन को म्यूट कर अपने से दूर रख दें. ऐसे में नोटिफिकेशन की आवाज के कारण बार-बार आपका हाथ फोन की तरफ नहीं जाएगा और आप अपने काम पर बेहतर तरीके से ध्यान लगा पाएंगे.

स्मार्ट वॉच का करें यूज

कुछ लोगों को आदतन ऐसा लगता है कि उनका फोन बज रहा है. इसलिए वो बार-बार इसे संभालते रहते हैं और एक बार फोन हाथ में लेने के बाद कुछ मिनट वेस्ट हो जाना आम बात है. ऐसी स्थिति में स्मार्ट वॉच आपकी मदद कर सकती है. फोन पर आने वाली कॉल्स और दूसरी नोटिफिकेशन का स्मार्ट वॉच पर ही पता चल जाएगा और आपको फोन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

बैटरी सेवर मोड कर दें ऑफ

कुछ लोग बैटरी कम रहने पर बैटरी सेवर मोड ऑन कर लेते हैं. इससे फोन ज्यादा समय तक चल सकता है, जिसका मतलब है कि आपका स्क्रीन टाइम भी बढ़ सकता है. अगर आप किसी इमरजेंसी स्थिति में न हों तो फोन की बैटरी कम रहने पर बैटरी सेवर मोड ऑन न करें.

किताबें पढ़ें

कई लोग बोर होने पर फोन निकालकर उसमें सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या गेमिंग करने लगते हैं. ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं. इससे आप बोर नहीं होंगे और आपका ध्यान फोन की तरफ नहीं जाएगा. अगर आप किताबों की फिजिकल कॉपी नहीं पढ़ सकते तो किंडल आदि का सहारा ले लें. इससे भी आपको स्क्रीन टाइम कम करने में मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें-

आ गए नए रोबोट शूज, मोटर और बैटरी की मदद से तेज वॉकिंग और रनिंग में करेंगे मदद