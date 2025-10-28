हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीज्यादा स्क्रीन टाइम से हो गए हैं परेशान? ये टिप्स आजमाएंगे तो कम यूज होगा फोन

ज्यादा स्क्रीन टाइम से हो गए हैं परेशान? ये टिप्स आजमाएंगे तो कम यूज होगा फोन

बढ़ते स्क्रीन टाइम के कारण अधिकतर स्मार्टफोन यूजर परेशान हैं. एक बार फोन हाथ में लेने पर घंटों का समय कैसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता. कुछ तरीके अपनाकर स्क्रीन टाइम कम किया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 28 Oct 2025 11:44 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

स्मार्टफोन की लत से लगभग सभी यूजर्स परेशान हैं. सोशल मीडिया, वीडियोज, गेम्स और दूसरी ऐप्स के कारण फोन को हाथ से दूर रखना मुश्किल होता जा रहा है. इस कारण लोग दिन के कई जरूरी घंटे फोन की स्क्रीन के सामने गुजार रहे हैं. अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं तो हम कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे स्क्रीन टाइम कम करने में मदद मिलेगी. इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के अलर्ट सेट करने की जरूरत नहीं है.

नोटिफिकेशन म्यूट कर दूर रखें

अगर आप पढ़ाई या कोई काम कर रहे हैं तो फोन की गैर-जरूरी नोटिफिकेशन को म्यूट कर अपने से दूर रख दें. ऐसे में नोटिफिकेशन की आवाज के कारण बार-बार आपका हाथ फोन की तरफ नहीं जाएगा और आप अपने काम पर बेहतर तरीके से ध्यान लगा पाएंगे.

स्मार्ट वॉच का करें यूज

कुछ लोगों को आदतन ऐसा लगता है कि उनका फोन बज रहा है. इसलिए वो बार-बार इसे संभालते रहते हैं और एक बार फोन हाथ में लेने के बाद कुछ मिनट वेस्ट हो जाना आम बात है. ऐसी स्थिति में स्मार्ट वॉच आपकी मदद कर सकती है. फोन पर आने वाली कॉल्स और दूसरी नोटिफिकेशन का स्मार्ट वॉच पर ही पता चल जाएगा और आपको फोन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

बैटरी सेवर मोड कर दें ऑफ

कुछ लोग बैटरी कम रहने पर बैटरी सेवर मोड ऑन कर लेते हैं. इससे फोन ज्यादा समय तक चल सकता है, जिसका मतलब है कि आपका स्क्रीन टाइम भी बढ़ सकता है. अगर आप किसी इमरजेंसी स्थिति में न हों तो फोन की बैटरी कम रहने पर बैटरी सेवर मोड ऑन न करें. 

किताबें पढ़ें

कई लोग बोर होने पर फोन निकालकर उसमें सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या गेमिंग करने लगते हैं. ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं. इससे आप बोर नहीं होंगे और आपका ध्यान फोन की तरफ नहीं जाएगा. अगर आप किताबों की फिजिकल कॉपी नहीं पढ़ सकते तो किंडल आदि का सहारा ले लें. इससे भी आपको स्क्रीन टाइम कम करने में मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें-

आ गए नए रोबोट शूज, मोटर और बैटरी की मदद से तेज वॉकिंग और रनिंग में करेंगे मदद

Published at : 28 Oct 2025 11:44 AM (IST)
Tags :
Smartphone Tips And Tricks TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत में बनेगा रूस का सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
भारत में बनेगा रूस का सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
दिल्ली NCR
UPSC कैंडिडेट हत्याकांड में बड़ा खुलासा, रामकेश मीणा के घर से मिली हार्ड ड्राइव में 15 महिलाओं की अश्लील फोटो 
UPSC कैंडिडेट हत्याकांड में बड़ा खुलासा, रामकेश मीणा के घर से मिली हार्ड ड्राइव में 15 महिलाओं की अश्लील फोटो 
इंडिया
DMK ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, TMC-कांग्रेस ने कहा फैसला एकतरफा, जानें EC के विरोध में क्यों उतरा विपक्ष
DMK ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, TMC-कांग्रेस ने कहा फैसला एकतरफा, जानें EC के विरोध में क्यों उतरा विपक्ष
क्रिकेट
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
Advertisement

वीडियोज

खतरनाक हुआ चक्रवाती तूफान मोंथा, इन राज्यों में हाई अलर्ट | Breaking | ABP NEWS
Supreme Court का बड़ा फैसला: नाबालिग की Property बेचने के लिए जरूरी है Court की अनुमति!| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
DU छात्रा एसिड अटैक मामले में पिता ने रची थी साजिश? सन्न कर देंगे ये खुलासे
उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ पूजा का समापन, देशभर में दिखी धूम! | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत में बनेगा रूस का सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
भारत में बनेगा रूस का सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
दिल्ली NCR
UPSC कैंडिडेट हत्याकांड में बड़ा खुलासा, रामकेश मीणा के घर से मिली हार्ड ड्राइव में 15 महिलाओं की अश्लील फोटो 
UPSC कैंडिडेट हत्याकांड में बड़ा खुलासा, रामकेश मीणा के घर से मिली हार्ड ड्राइव में 15 महिलाओं की अश्लील फोटो 
इंडिया
DMK ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, TMC-कांग्रेस ने कहा फैसला एकतरफा, जानें EC के विरोध में क्यों उतरा विपक्ष
DMK ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, TMC-कांग्रेस ने कहा फैसला एकतरफा, जानें EC के विरोध में क्यों उतरा विपक्ष
क्रिकेट
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
बॉलीवुड
'मैं बिकाऊ नहीं...' The Bads Of Bollywood की तारीफ पर ट्रोल करने वालों पर भड़के शशि थरूर
'मैं बिकाऊ नहीं...' The Bads Of Bollywood की तारीफ पर ट्रोल करने वालों पर भड़के शशि थरूर
ट्रेंडिंग
रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर चलना हो सकता है जानलेवा! वीडियो में शख्स ने बता दी सच्चाई
रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर चलना हो सकता है जानलेवा! वीडियो में शख्स ने बता दी सच्चाई
नौकरी
SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स
SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स
यूटिलिटी
नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, समय रहते करवा लें ये काम
नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, समय रहते करवा लें ये काम
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
Embed widget