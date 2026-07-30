पुराना iPhone फेंकने की गलती न करें! हो सकते हैं इतने काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नेविगेशन, ई-रीडर और कंटेंट क्रिएशन में भी सहायक।

iPhone: एप्पल आईफोन आज पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पसंद किया जाने वाला डिवाइस बन चुका है. भारत में इस डिवाइस का काफी क्रेज रहता है. हालांकि, आज भी कई लोगों के पास पुराने मॉडल वाले आईफोन मौजूद हैं. अक्सर देखा गया है कि लोग अपने पुराने स्मार्टफोन को नए से एक्सचेंज कर देते हैं या फिर ऐसे ही कबाड़ में फेंक देते हैं. लेकिन बता दें कि आपका पुराना आईफोन भी आपके बहुत काम सकता है. आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने पुराने आईफोन को कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं.

इन तरीकों से भी करें इस्तेमाल

आपको बता दें कि आप अपने पुराने आईफोन को हमेशा चार्जिंग स्टैंड पर रखकर डिजिटल घड़ी और अलार्म के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर फोन नए iOS वर्जन को सपोर्ट करता है तो StandBy Mode जैसी फीचर्स का भी फायदा उठाया जा सकता है.





बता दें कि Wi-Fi से कनेक्ट रहने पर ये मौसम की जानकारी, कैलेंडर रिमाइंडर और वॉयस असिस्टेंट जैसे फीचर्स भी उपलब्ध करा सकता है जिसकी मदद से आप अपने काम को और आसानी से कर सकते हैं.

बन सकता है म्यूजिक प्लेयर और गेमिंग डिवाइस

जानकारी के मुताबिक, अगर आपके पास नया स्मार्टफोन है तो पुराने iPhone को सिर्फ मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें केवल अपने पसंदीदा म्यूजिक ऐप रखें और बाकी बेकार के ऐप्स को हटा दें. इसके साथ ही आप Wi-Fi के जरिए गाने सुनें या पहले से डाउनलोड किए हुए ट्रैक का मजा ले सकते हैं.

इसके अलावा ये फोन बच्चों या परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए गेम खेलने का डिवाइस भी बन सकता है. इससे आपके मेन फोन की बैटरी भी बची रहेगी और स्टोरेज पर भी एक्सट्रा लोड नहीं पड़ेगा.





नेविगेशन और ई-रीडर का काम भी करेगा

इसके साथ ही आप पुराने आईफोन को नेविगेशन और ई-रीडर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बता दें कि अगर आप बाइक या साइकिल से ट्रैवल करते हैं तो पुराने iPhone को सिर्फ नेविगेशन डिवाइस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे फोन के हॉटस्पॉट से इंटरनेट देकर मैप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही, अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो इसमें ई-बुक ऐप डाउनलोड करके इसे एक डेडीकेटेड ई-रीडर में भी कनवर्ट किया जा सकता है.

कंटेंट क्रिएटर्स के आ सकता है काम

आज के समय में रील्स और वीडियो बनाना युवाओं को बहुत पसंद आता है. ऐसे में आपका पुराना आईफोन वीडियो बनाने वाले लोगों के लिए काफी काम आ सकता है. ऐसा करने से आपका मेन फोन बाकी के जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल होगा और मनोरंजन के लिए आप अपना पुराना आईफोन इस्तेमाल कर सकेंगे.

स्मार्ट होम कंट्रोल सेंटर बनाएं

अगर आपके घर में स्मार्ट लाइट, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट स्पीकर या दूसरे स्मार्ट डिवाइस मौजूद हैं तो पुराने iPhone को एक परमानेंट कंट्रोल पैनल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसे घर के किसी एक जगह पर रख दें, जहां से परिवार का कोई भी सदस्य सभी स्मार्ट डिवाइस को आसानी से कंट्रोल कर सके. ये Apple TV या दूसरे स्ट्रीमिंग डिवाइस के रिमोट के रूप में भी काम आ सकता है.

सेफ्टी कैमरे की तरह भी कर सकते हैं इस्तेमाल

इतना ही नहीं, आप अपने पुराने iPhone को घर के अंदर सिक्योरिटी कैमरे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे बच्चों के कमरे, लिविंग रूम या पालतू जानवरों पर नजर रखने के लिए किसी सुरक्षित जगह पर लगाकर निगरानी ऐप्स के जरिए दूर से लाइव वीडियो देखा जा सकता है. इस तरह बिना एक्सट्रा कैमरा खरीदे भी आप बेसिक मॉनिटरिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

किसी काम का न हो तो क्या करें?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपका पुराना आईफोन किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है तो इसे बेचकर कुछ पैसे ले सकते हैं. इसके अलावा आप इसे जरूरतमंद लोगों को भी दे सकते हैं. अगर फोन पूरी तरह खराब हो चुका है तो उसे कूड़े में फेंकने के बजाय रजिसटर्ड ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग सेंटर पर जमा करें.

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