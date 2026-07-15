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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकैसा होगा iPhone killer कहा जाने वाला OpenAI का पहला डिवाइस? बड़ी जानकारी आई सामने

कैसा होगा iPhone killer कहा जाने वाला OpenAI का पहला डिवाइस? बड़ी जानकारी आई सामने

OpenAI Device: आईफोन को टक्कर देने के लिए OpenAI एक स्पीकर बना रही है. इसमें डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन कंपैनियनशिप के मामले में इसके आईफोन से भी बेहतर काम करने की उम्मीद है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 15 Jul 2026 02:56 PM (IST)
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  • OpenAI ऐप्पल को टक्कर देने नया हार्डवेयर डिवाइस ला रही है।
  • डिस्प्ले रहित पोर्टेबल स्पीकर में ChatGPT वॉइस मोड होगा।
  • यह डिवाइस कैमरा, सेंसर से लैस, प्रोएक्टिव टास्क पूरे करेगा।
  • कंपनी 2025 तक इसे लॉन्च कर 'नेक्स्ट आईफोन मूवमेंट' चाहती है।

OpenAI Device: लंबे समय से ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि OpenAI ऐप्पल के आईफोन को टक्कर देने के लिए एक हार्डवेयर डिवाइस बना रही है. ऐप्पल के पूर्व डिजाइनर Jony Ive समेत कई बड़े नाम इस डिवाइस को तैयार करने में लगे हुए हैं. अब एक ताजा रिपोर्ट में इस डिवाइस से जुड़ी काफी जानकारी सामने आई है. इससे पता चलता है कि OpenAI के डिवाइस में क्या-क्या फीचर्स हो सकते हैं और इसे कब लॉन्च किया जाएगा.

एआई-पावर्ड डिवाइस लॉन्च करेगी OpenAI

मार्क गुरमैन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि OpenAI एक पोर्टेबल स्पीकर बना रही है, जिसमें डिस्प्ले नहीं होगा. इस डिवाइस को आप अपने घर में कहीं भी यूज कर पाएंगे. यह भले ही एक स्पीकर होगा, लेकिन यह आपके लिए आईफोन से भी ज्यादा पर्सनल कंपैनियन के तौर पर काम करेगा. इसमें ChatGPT के वॉइस मोड के स्मार्ट वर्जन को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसकी मदद से यह आपसे आपके दोस्त की तरह बात कर पाएगा. जैसे-जैसे आप इसे यूज करेंगे, यह आपके बारे में जानकारी जुटाता जाएगा और फिर प्रोएक्टिव होकर आपके टास्क पूरे करने लगेगा.

कैमरा और सेंसर से होगा लैस

रिपोर्ट के मुताबिक, यह डिवाइस कैमरा और सेंसर से लैस होगा. इनकी मदद से यह अपने आसपास के माहौल को बेहतर तरीके से समझ पाएगा. आगे चलकर इसमें स्क्रीन भी एड की जा सकती है. इस डिवाइस के साथ हार्डवेयर सेगमेंट में OpenAI अपनी शुरुआत करने जा रही है और अगले कुछ सालों में कई और डिवाइस भी लॉन्च करेगी. गुरमैन का कहना है कि यह स्पीकर स्मार्टफोन और ऐसे ही दूसरे डिवाइसेस से अलग होगा. 

कब लॉन्च होगा OpneAI का स्मार्ट स्पीकर?

अगर सब कुछ उम्मीदों के मुताबिक रहता है तो कंपनी इसी साल इसकी झलक दिखा सकती है. हालांकि, लॉन्चिंग के लिए अगले साल तक इंतजार करना होगा. इस डिवाइस के सहारे OpenAI नेक्स्ट आईफोन मूवमेंट क्रिएट करना चाहती है. यानी कंपनी को उम्मीद है कि जैसे आईफोन ने स्मार्टफोन मार्केट को बदलकर रखा है, यह डिवाइस भी वैसे ही कामयाब होगा.

AI Agent वाला फोन भी ला सकती है OpenAI

अप्रैल में आई एक और रिपोर्ट में दावा किया गया था कि OpenAI एक स्मार्टफोन पर भी काम कर रही है, जो एआई एजेंट्स से चलेगा. इसमें ऐप्स की जरूरत नहीं होगी. यह एआई एजेंट फोन अलग-अलग ऐप्स स्विच करने की बजाय यूजर्स का टास्क कंप्लीट करने पर फोकस करेगा. यानी हर काम के लिए अलग ऐप ओपन करने की बजाय यह फोन समझ जाएगा कि आपको क्या करना है और यह खुद ही उस टास्क को पूरा कर देगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 15 Jul 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
OpenAI TECH NEWS OpenAI Speaker
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