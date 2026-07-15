कैसा होगा iPhone killer कहा जाने वाला OpenAI का पहला डिवाइस? बड़ी जानकारी आई सामने

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom OpenAI ऐप्पल को टक्कर देने नया हार्डवेयर डिवाइस ला रही है।

डिस्प्ले रहित पोर्टेबल स्पीकर में ChatGPT वॉइस मोड होगा।

यह डिवाइस कैमरा, सेंसर से लैस, प्रोएक्टिव टास्क पूरे करेगा।

कंपनी 2025 तक इसे लॉन्च कर 'नेक्स्ट आईफोन मूवमेंट' चाहती है।

OpenAI Device: लंबे समय से ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि OpenAI ऐप्पल के आईफोन को टक्कर देने के लिए एक हार्डवेयर डिवाइस बना रही है. ऐप्पल के पूर्व डिजाइनर Jony Ive समेत कई बड़े नाम इस डिवाइस को तैयार करने में लगे हुए हैं. अब एक ताजा रिपोर्ट में इस डिवाइस से जुड़ी काफी जानकारी सामने आई है. इससे पता चलता है कि OpenAI के डिवाइस में क्या-क्या फीचर्स हो सकते हैं और इसे कब लॉन्च किया जाएगा.

एआई-पावर्ड डिवाइस लॉन्च करेगी OpenAI

मार्क गुरमैन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि OpenAI एक पोर्टेबल स्पीकर बना रही है, जिसमें डिस्प्ले नहीं होगा. इस डिवाइस को आप अपने घर में कहीं भी यूज कर पाएंगे. यह भले ही एक स्पीकर होगा, लेकिन यह आपके लिए आईफोन से भी ज्यादा पर्सनल कंपैनियन के तौर पर काम करेगा. इसमें ChatGPT के वॉइस मोड के स्मार्ट वर्जन को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसकी मदद से यह आपसे आपके दोस्त की तरह बात कर पाएगा. जैसे-जैसे आप इसे यूज करेंगे, यह आपके बारे में जानकारी जुटाता जाएगा और फिर प्रोएक्टिव होकर आपके टास्क पूरे करने लगेगा.

कैमरा और सेंसर से होगा लैस

रिपोर्ट के मुताबिक, यह डिवाइस कैमरा और सेंसर से लैस होगा. इनकी मदद से यह अपने आसपास के माहौल को बेहतर तरीके से समझ पाएगा. आगे चलकर इसमें स्क्रीन भी एड की जा सकती है. इस डिवाइस के साथ हार्डवेयर सेगमेंट में OpenAI अपनी शुरुआत करने जा रही है और अगले कुछ सालों में कई और डिवाइस भी लॉन्च करेगी. गुरमैन का कहना है कि यह स्पीकर स्मार्टफोन और ऐसे ही दूसरे डिवाइसेस से अलग होगा.

कब लॉन्च होगा OpneAI का स्मार्ट स्पीकर?

अगर सब कुछ उम्मीदों के मुताबिक रहता है तो कंपनी इसी साल इसकी झलक दिखा सकती है. हालांकि, लॉन्चिंग के लिए अगले साल तक इंतजार करना होगा. इस डिवाइस के सहारे OpenAI नेक्स्ट आईफोन मूवमेंट क्रिएट करना चाहती है. यानी कंपनी को उम्मीद है कि जैसे आईफोन ने स्मार्टफोन मार्केट को बदलकर रखा है, यह डिवाइस भी वैसे ही कामयाब होगा.

AI Agent वाला फोन भी ला सकती है OpenAI

अप्रैल में आई एक और रिपोर्ट में दावा किया गया था कि OpenAI एक स्मार्टफोन पर भी काम कर रही है, जो एआई एजेंट्स से चलेगा. इसमें ऐप्स की जरूरत नहीं होगी. यह एआई एजेंट फोन अलग-अलग ऐप्स स्विच करने की बजाय यूजर्स का टास्क कंप्लीट करने पर फोकस करेगा. यानी हर काम के लिए अलग ऐप ओपन करने की बजाय यह फोन समझ जाएगा कि आपको क्या करना है और यह खुद ही उस टास्क को पूरा कर देगा.

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