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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसालों पुराना फोन भी लगेगा एकदम नया, बस करने होंगे चुटकियों में होने वाले ये आसान काम

सालों पुराना फोन भी लगेगा एकदम नया, बस करने होंगे चुटकियों में होने वाले ये आसान काम

Phone Upgrading Tips: आप अपने पुराने फोन को बेहद आसान तरीके और सस्ते में एकदम नया लुक दे सकते हैं. इन तरीकों से फोन की परफॉर्मेंस भी नए जैसी हो जाएगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 05 May 2026 11:41 AM (IST)
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  • पुराने फोन को नया जैसा बनाएं, सॉफ्टवेयर अपडेट करें।
  • फोन स्टोरेज खाली करें, डुप्लिकेट फाइलें व ऐप्स हटाएं।
  • बैटरी बदलें, फोन को पर्याप्त पावर और बेहतर परफॉर्मेंस दें।
  • नया कवर लगाकर फोन का लुक बदलें, सुरक्षा भी बढ़ाएं।

Phone Upgrading Tips: कई सालों तक एक ही फोन यूज करना बोरिंग हो सकता है. पुराने फोन की स्पीड भी स्लो हो जाती है और इसकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है, लेकिन अगर फोन के बाकी फंक्शन ठीक तरीके से काम कर रहे हैं तो आपको नया फोन नहीं लेना चाहिए. आप पुराने फोन में ही कुछ बदलाव कर इसे एकदम नए जैसा बना सकते हैं. इन बदलावों से फोन की परफॉर्मेंस भी मक्खन जैसी हो जाएगी और इसका लुक भी बदल जाएगा. आइए जानते हैं कि आप सालों पुराने फोन को आसान तरीकों से नए जैसा कैसे बना सकते हैं.

ऐप्स और सॉफ्टवेयर को कर लें अपडेट

ऐप्पल और गूगल दोनों ही अपने-अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हर साल बड़ी अपग्रेड लेकर आती है. ऐप्पल सितंबर के आसपास अपग्रेड लॉन्च करती है, तो गूगल अब साल में दो बड़ी अपडेट रिलीज करती है. ऐसे में आपको अपने फोन के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर लेना चाहिए. साथ ही फोन की ऐप्स को भी अपग्रेड कर लें. इससे फोन में नए फीचर्स भी मिलेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स का लुक भी बदल जाएगा. इस तरह पुराने फोन में कुछ नयापन आएगा.

स्टोरेज स्पेस भी करें खाली

फोन की स्टोरेज फुल होने पर इसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है. एनिमेशन को लोड और ऐप्स को ओपन होने में टाइम लगने लगता है. साथ ही अगर आपको कोई नई फाइल स्टोर करनी पड़ जाए तो पहले पुरानी फाइल्स या फोटो-वीडियो डिलीट करने पड़ते हैं. यह काफी थका देने वाला काम होता है. इसलिए आपको डुप्लिकेट फाइल्स और फोटो आदि डिलीट कर देनी चाहिए. इसी तरह अगर आप किसी ऐप को यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे डिलीट कर भी स्पेस बचा सकते हैं. इससे फोन के स्लो होने की समस्या दूर हो जाएगी. 

बैटरी को करें रिप्लेस

अगर पुराने फोन को बार-बार चार्ज करना पड़ रहा है तो बेहतर होगा कि इसकी बैटरी को रिप्लेस कर लिया जाए. जल्दी डिस्चार्ज होने के अलावा पुरानी बैटरी से फोन को पर्याप्त पावर भी नहीं मिल पाती, जिससे परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है. इन झंझटों से बचने के लिए बैटरी को रिप्लेस करना फायदे का सौदा है. इससे आपका पुराना फोन भी एकदम नए जैसा लगने लगेगा.

नया कवर भी करेगा जादू

अगर आप फोन के लुक से बोर हो गए हैं और इसे नया लुक देना चाहते हैं तो नया फोन कवर खरीद लें. इससे फोन का पूरा एस्थेटिक चेंज हो जाएगा और फोन को गिरने पर प्रोटेक्शन भी मिलेगी. इस तरह आप बेहद सस्ते और आसान तरीकों से अपने पुराने फोन को एकदम नया बना पाएंगे.

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Published at : 05 May 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Smartphone Tips And Tricks Phone Tips TECH NEWS
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