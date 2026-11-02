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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीOnePlus Turbo 6Vs Launch : गेमिंग और लंबे बैटरी बैकअप पर OnePlus का दांव, Turbo 6V लॉन्च

OnePlus Turbo 6Vs Launch : गेमिंग और लंबे बैटरी बैकअप पर OnePlus का दांव, Turbo 6V लॉन्च

गेमिंग के शौकीनों के लिए OnePlus ने नया Turbo 6Vs स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इसमें 144Hz AMOLED डिस्प्ले और 9,000mAh की दमदार बैटरी मिलती है. जानिए इसके फीचर्स, कीमत और खासियतें.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 02 Nov 2026 02:25 PM (IST)
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  • इसकी कीमत 3,699 चीनी युआन, भारतीय 53,000 रुपये.

OnePlus Turbo 6Vs Launch: गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स के लिए कंपनियां अब अपने फोन में बड़ी बैटरी और हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले पर खास ध्यान दे रही हैं. इसी बीच OnePlus ने चीन में अपना नया स्मार्टफोन OnePlus Turbo 6Vs पेश किया है. कंपनी ने इसे बिना किसी बड़े लॉन्च इवेंट के बाजार में उतारा है. यह फोन इस साल जनवरी में आए OnePlus Turbo 6V का नया वेरिएंट है. इसमें 144Hz डिस्प्ले, Snapdragon प्रोसेसर और 9,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. तो आइए जानते हैं कि इस फोन के खास फीचर्स और कीमत क्या है. 

OnePlus Turbo 6Vs के खास फीचर्स क्या हैं?

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फोन की सबसे खास बात इसकी 9,000mAh की बैटरी है. इसे 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा 27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग और बायपास चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है. सुरक्षा के लिए फोन को IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग मिली है.

144Hz डिस्प्ले के साथ गेमिंग पर फोकस

OnePlus Turbo 6Vs में 6.78 इंच की फ्लैट AMOLED स्क्रीन मिलती है. इसका रेजोल्यूशन 2772 बाय 1272 पिक्सल है और यह 144Hz तक के अडैप्टिव रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. फोन की स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1,800 निट्स तक है, जबकि सामान्य ब्राइटनेस 800 निट्स बताई गई है. इसमें 3,840Hz PWM डिमिंग और 3,200Hz इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट भी मिलता है. स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Oppo का Crystal Shield ग्लास दिया गया है.

Snapdragon प्रोसेसर और 12GB RAM

परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट दिया गया है. इसके साथ Adreno 810 GPU मिलता है. फोन में 12GB LPDDR4X RAM और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है. बेहतर टच रिस्पॉन्स के लिए कंपनी ने P3 Lite डिस्प्ले चिप और Lingxi Touch Core भी शामिल किया है. यह स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित ColorOS 16 पर काम करता है.

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कैमरा और दूसरे फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए फोन के पीछे 50MP का OIS सपोर्ट वाला मुख्य कैमरा और 2MP का मोनोक्रोम सेंसर मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसके अलावा फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, स्टीरियो स्पीकर, NFC, IR ब्लास्टर, Wi-Fi 6 और डुअल सिम 5G कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स हैं.
 
OnePlus Turbo 6Vs की कीमत

OnePlus ने चीन में Turbo 6Vs को 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया है. इसकी कीमत 3,699 चीनी युआन यानी करीब 53,000 रुपये है. यह Nova White और Orange Heart कलर में उपलब्ध है. फिलहाल कंपनी ने इसके भारत में लॉन्च को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है.

यह भी पढ़ें - Why Phone Off In Flight: फ्लाइट में क्यों ऑफ करवा दिए जाते हैं फोन, अगर ऑन किया तो क्या होगा?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 02 Nov 2026 02:25 PM (IST)
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