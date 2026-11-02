ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थगाय के दिल की झिल्ली इंसान के शरीर में बन नई नस, डॉक्टरों का कमाल

गाय के दिल की झिल्ली इंसान के शरीर में बन नई नस, डॉक्टरों का कमाल

Lucknow SGPGI Surgery: डॉक्टरों ने गाय के दिल की झिल्ली से नई नस तैयार की. इस नस को युवती के शरीर के प्रभावित हिस्से यानी किडनी नसों से जोड़ा गया. डॉक्टरों के मुताबिक, यह बहुत ही जटिल काम था.

Written By : निखिल साहू |  Edited By: प्रांजुल श्रीवास्तव |  Updated at : 02 Nov 2026 11:41 AM (IST)
Preferred Sources

Lucknow SGPGI Surgery: लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई (SGPGI) के डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर एक युवती को जीवनदान दिया है. मरीज के पेट में 20 सेंटीमीटर का ट्यूमर और उससे चिपकी शरीर की सबसे बड़ी नस डॉक्टर के लिए चुनौती बन गई थी. डॉक्टरों ने करीब दो किलो का ट्यूमर निकालने के साथ शरीर की मुख्य नस आईवीसी (इंफीरियर वेना कावा) का प्रभावित हिस्सा भी हटा दिया. इसके बाद गाय के दिल की झिल्ली से नई नस तैयार कर शरीर में लगाई. किडनी की नसों को भी नई व्यवस्था से जोड़ा गया. अब युवती की दोनों किडनी सामान्य रूप से काम कर रही हैं.

कई अस्पताल गई, नहीं मिला इलाज

रिलेटेड स्टोरी >>

हेल्थ
Dust Allergy: दिवाली की सफाई के बाद क्यों आती है छींक-खांसी?
दिवाली की सफाई के बाद क्यों आती है छींक-खांसी?
हेल्थ
Heart Tests: 40 के बाद जरूर कराएं ये 3 हार्ट टेस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दी सलाह
40 के बाद जरूर कराएं ये 3 हार्ट टेस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दी सलाह
हेल्थ
Best Pillow for Neck Pain: गर्दन में रोज होता है दर्द, डॉक्टर नहीं तकिया बदलिए, ये है वजह
गर्दन में रोज होता है दर्द, डॉक्टर नहीं तकिया बदलिए, ये है वजह
हेल्थ
Meat Consumption: क्या एक उम्र के बाद नॉनवेज छोड़ना ठीक है, क्या है सच्चाई?
क्या एक उम्र के बाद नॉनवेज छोड़ना ठीक है, क्या है सच्चाई?

कुशीनगर के पडरौना स्थित सिमरिया बाजार, हनुमानगंज निवासी 27 वर्षीय दिव्या वर्मा पिछले एक साल से इलाज के लिए भटक रही थीं. पेट में लगातार बढ़ रहे ट्यूमर को लेकर कई अस्पतालों में डॉक्टर से सलाह ली, लेकिन ऑपरेशन में जान का खतरा बताते हुए डॉक्टरों ने सर्जरी से इनकार कर दिया. इसके बाद वह SGPGI के यूरोलॉजी विभाग पहुंचीं.

किडनी की नसों तक पहुंच गया था ट्यूमर

यूरोलॉजी विभाग के यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ प्रो. संजय सुरेखा ने बताया कि मरीज काफी हताश हो परेशान होकर के इलाज के लिए संस्थान आई थी. कई जांच करने के बाद सामने आया कि पेट के दाहिने हिस्से में 20 सेंटीमीटर से बड़ा ट्यूमर है. यह शरीर की सबसे बड़ी नस आईवीसी से बुरी तरह चिपका हुआ था. यही नस पैरों, किडनी, लिवर और आंतों से खून लेकर दिल तक पहुंचाती है. ट्यूमर किडनी को खून पहुंचाने वाली नसों से भी जुड़ा था. ऐसे में केवल ट्यूमर निकालना संभव नहीं था. सर्जरी के दौरान आईवीसी और किडनी की नसों के प्रभावित हिस्सों को भी हटाना पड़ा.

यह भी पढ़ें: दिवाली की सफाई के बाद क्यों आती है छींक-खांसी?

गाय के दिल की झिल्ली से तैयार की नई नस

डॉक्टरों ने पहले करीब दो किलो का ट्यूमर निकाला. इसके बाद आईवीसी का प्रभावित हिस्सा हटाकर बोवाइन पेरिकार्डियम यानी गाय के दिल की झिल्ली से नई नस तैयार की. इसके लिए विदेश में निर्मित विशेष ग्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, जिसकी कीमत करीब 50 हजार रुपये है. डॉक्टरों ने झिल्ली से 8×4 सेंटीमीटर का पाइप जैसा ग्राफ्ट तैयार कर नई आईवीसी बनाई. बाईं किडनी की नस को नई आईवीसी से और दाईं किडनी की नस को गोनाडल वेन से जोड़ा गया. नई नस में खून का थक्का न जमने पाए, इसके लिए युवती को विशेष दवाएं दी जा रही हैं.

चुनौतीपूर्ण थी सर्जरी

सर्जरी करने वाली डॉक्टर की टीम ने बताया है कि यह ऑपरेशन आम नहीं था. आईवीसी फटने पर भारी खून बहे सकता था जिससे मरीज की जान जा सकती थी. किडनी की नसों को हटाने से दोनों किडनी के फेल होने का खतरा था. वहीं, नई नस में खून का थक्का जमने पर पैरों में सूजन और थक्का फेफड़ों तक पहुंचने से जानलेवा स्थिति बन सकती थी. इन्हीं जोखिमों के चलते दूसरे अस्पतालों ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया था.सर्जरी में यूरोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. अर्पण यादव, डॉ. आशीष रंजन, डॉ. प्रखर और डॉ. देवांशु शामिल रहे. सीवीटीएस विभाग से प्रो. शांतनु पांडे की टीम और एनेस्थीसिया विभाग से प्रो. तपस सिंह, प्रो. दिव्या और प्रो. संदीप साहू ने सहयोग किया. 

यह भी पढ़ें: 40 के बाद जरूर कराएं ये 3 हार्ट टेस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दी सलाह

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
SGPGI SGPGI Lucknow Health News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Dust Allergy: दिवाली की सफाई के बाद क्यों आती है छींक-खांसी?
दिवाली की सफाई के बाद क्यों आती है छींक-खांसी?
हेल्थ
Heart Tests: 40 के बाद जरूर कराएं ये 3 हार्ट टेस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दी सलाह
40 के बाद जरूर कराएं ये 3 हार्ट टेस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दी सलाह
हेल्थ
Best Pillow for Neck Pain: गर्दन में रोज होता है दर्द, डॉक्टर नहीं तकिया बदलिए, ये है वजह
गर्दन में रोज होता है दर्द, डॉक्टर नहीं तकिया बदलिए, ये है वजह
हेल्थ
Meat Consumption: क्या एक उम्र के बाद नॉनवेज छोड़ना ठीक है, क्या है सच्चाई?
क्या एक उम्र के बाद नॉनवेज छोड़ना ठीक है, क्या है सच्चाई?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान, तत्काल सुनवाई का अनुरोध
ED की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान, तत्काल सुनवाई का अनुरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में मुसलमानों के घर जलाए जाएंगे', फिलिस्तीन का जिक्र कर बोले मौलाना जर्जिस
'यूपी में मुसलमानों के घर जलाए जाएंगे', फिलिस्तीन का जिक्र कर बोले मौलाना जर्जिस
इंडिया
राम मंदिर चंदा चोरी मामला: आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, कोर्ट में कितनी याचिकाएं
राम मंदिर चंदा चोरी मामला: आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, कोर्ट में कितनी याचिकाएं
टेलीविजन
'प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान, कहा- 'दुनिया जाए भाड़ में'
'प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान
क्रिकेट
न्यूजीलैंड टूर पर गौतम गंभीर की एक दिन की कमाई चौंका देगी, रकम उड़ा देगी होश
न्यूजीलैंड टूर पर गौतम गंभीर की एक दिन की कमाई चौंका देगी, रकम उड़ा देगी होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को रिमांड में लेगी ED, लखनऊ में सपा नेता से होगी पूछताछ
आजम खान को रिमांड में लेगी ED, लखनऊ में सपा नेता से होगी पूछताछ
इंडिया
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
Paperless Airport Entry: एयरपोर्ट पर अब पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं, क्या है नई तकनीक, कैसे करेगी काम?
एयरपोर्ट पर अब पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं, क्या है नई तकनीक, कैसे करेगी काम?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget