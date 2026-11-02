ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीkarbonn Rebel 5g: 10-15 हजार रुपये में लौट रहा Karbonn, बड़ी बैटरी के दम पर कितनी देगा चुनौती?

karbonn Rebel 5g: 10-15 हजार रुपये में लौट रहा Karbonn, बड़ी बैटरी के दम पर कितनी देगा चुनौती?

karbonn Rebel 5g: कई साल बाद भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड Karbonn एक बार फिर बाजार में वापसी कर रहा है. कंपनी Karbonn Rebel 5G और Rebel Pro 5G लॉन्च करने जा रही है. जानिए इनके फीचर्स, कीमत और खासियतें...

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 02 Nov 2026 11:18 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • दोनों फोन एंड्रॉयड 16 पर, दो साल के अपडेट मिलेंगे.

karbonn Rebel 5g : स्मार्टफोन बाजार में एक समय ऐसा भी था, जब भारतीय ब्रांड Karbonn के फोन आम लोगों के बीच काफी पसंद किए जाते थे, हालांकि बदलते बाजार और नए ब्रांड्स के आने के साथ कंपनी की मौजूदगी धीरे-धीरे कम होती गई. अब Karbonn एक बार फिर भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रहा है. कंपनी ने दो नए 5G स्मार्टफोन के साथ वापसी का ऐलान किया है.

इनमें Karbonn Rebel 5G और Karbonn Rebel Pro 5G शामिल हैं. खास बात यह है कि दोनों फोन में बड़ी बैटरी के साथ लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जा रहा है. तो आइए जानते हैं कि  Karbonn का नया फोन बड़ी बैटरी के दम पर कितनी चुनौती देगा. 

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Paperless Airport Entry: एयरपोर्ट पर अब पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं, क्या है नई तकनीक, कैसे करेगी काम?
एयरपोर्ट पर अब पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं, क्या है नई तकनीक, कैसे करेगी काम?
टेक्नोलॉजी
Electric Diya For Diwali: पानी डालते ही कैसे जलते हैं इलेक्ट्रिक दीये? जानें इसके पीछे की टेक्नोलॉजी
पानी डालते ही कैसे जलते हैं इलेक्ट्रिक दीये? जानें इसके पीछे की टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
Budget Earphones: 2000 रुपये से कम में चाहिए तगड़ी क्वालिटी के ईयरफोन, देखें ये 3 ऑप्शन
2000 रुपये से कम में चाहिए तगड़ी क्वालिटी के ईयरफोन, देखें ये 3 ऑप्शन
टेक्नोलॉजी
Induction Using Tips: इंडक्शन चूल्हा चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
इंडक्शन चूल्हा चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

2 नवंबर को भारत में लॉन्च होंगे दोनों स्मार्टफोन

Karbonn ने अपने नए Rebel सीरीज के स्मार्टफोन की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है. यह दोनों फोन 2 नवंबर 2026 को भारतीय बाजार में पेश किए जाएंगे. इनके लिए Amazon India पर अलग-अलग माइक्रोसाइट भी लाइव हो चुकी हैं, जहां फोन के डिजाइन और कुछ प्रमुख फीचर्स की जानकारी दी गई है. कंपनी ने अभी इनकी आधिकारिक कीमत का खुलासा नहीं किया है, हालांकि शुरुआती रिटेल लिस्टिंग और बाजार में चल रही चर्चाओं के मुताबिक, इनकी शुरुआती कीमत करीब 14,990 रुपये हो सकती है. यह दोनों स्मार्टफोन Amazon के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे.

Karbonn का नया फोन बड़ी बैटरी के दम पर कितनी चुनौती देगा

Karbonn Rebel 5G उन यूजर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, जिनकी प्रेफरेंस बड़ी बैटरी है. इसमें 7,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. फोन में 6.75 इंच की HD+ स्क्रीन मिलेगी, जिसकी पीक ब्राइटनेस 650 निट्स है. हालांकि, इसमें स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट दिया गया है. इसके पिछले हिस्से पर हॉरिजॉन्टल कैमरा आइलैंड मिलेगा, जिसमें ट्राइएंगुलर डिजाइन में तीन कैमरा सेंसर नजर आते हैं. यह सिल्वर, गोल्ड और ब्लू कलर में उपलब्ध होगा.
 
यह भी पढ़ें - Paperless Airport Entry: एयरपोर्ट पर अब पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं, क्या है नई तकनीक, कैसे करेगी काम?
 
Karbonn Rebel Pro 5G में मिलेगी 6000mAh बैटरी
 
सीरीज का Karbonn Rebel Pro 5G थोड़ा बेहतर डिस्प्ले फीचर्स के साथ आएगा. इसमें 6.7 इंच की HD+ LCD स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. इसकी पीक ब्राइटनेस 720 निट्स है. फोन में 6,000mAh की बैटरी मिलेगी, जिसे 20W वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है. इसके बॉक्स में चार्जिंग अडैप्टर भी मिलेगा. साथ ही इसमें फ्लैट फ्रेम और पीछे की तरफ वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है. यह फोन मैरून, गोल्डन, ब्लू और ऐश कलर में आएगा.

Android 16 के साथ आएंगे दोनों फोन

Karbonn ने अपने नए स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर पर भी खास ध्यान दिया है. यह दोनों डिवाइस Android 16 के साथ लॉन्च होंगे. कंपनी का दावा है कि इनमें जीरो-ब्लोटवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा. इसके अलावा दोनों फोन को दो बड़े Android अपडेट और दो साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है. इनमें 3.5mm हेडफोन जैक भी मिलेगा.

यह भी पढ़ें - iPhone Voice Control : अब iPhone बनेगा आपका रिमोट कैमरा, बिना छुए ऐसे करें फोटो क्लिक

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
ABP LIVE TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Paperless Airport Entry: एयरपोर्ट पर अब पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं, क्या है नई तकनीक, कैसे करेगी काम?
एयरपोर्ट पर अब पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं, क्या है नई तकनीक, कैसे करेगी काम?
टेक्नोलॉजी
Electric Diya For Diwali: पानी डालते ही कैसे जलते हैं इलेक्ट्रिक दीये? जानें इसके पीछे की टेक्नोलॉजी
पानी डालते ही कैसे जलते हैं इलेक्ट्रिक दीये? जानें इसके पीछे की टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
Budget Earphones: 2000 रुपये से कम में चाहिए तगड़ी क्वालिटी के ईयरफोन, देखें ये 3 ऑप्शन
2000 रुपये से कम में चाहिए तगड़ी क्वालिटी के ईयरफोन, देखें ये 3 ऑप्शन
टेक्नोलॉजी
Induction Using Tips: इंडक्शन चूल्हा चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
इंडक्शन चूल्हा चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चंदा चोरी मामला: आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, कोर्ट में कितनी याचिकाएं
राम मंदिर चंदा चोरी मामला: आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, कोर्ट में कितनी याचिकाएं
मध्य प्रदेश
देवास: शराब तस्करों ने थाना प्रभारी दिलीप पुरी को ट्रक से रौंदा, इलाज के दौरान मौत
देवास: शराब तस्करों ने थाना प्रभारी दिलीप पुरी को ट्रक से रौंदा, इलाज के दौरान मौत
इंडिया
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
टेलीविजन
'प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान, कहा- 'दुनिया जाए भाड़ में'
'प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान
क्रिकेट
न्यूजीलैंड टूर पर गौतम गंभीर की एक दिन की कमाई चौंका देगी, रकम उड़ा देगी होश
न्यूजीलैंड टूर पर गौतम गंभीर की एक दिन की कमाई चौंका देगी, रकम उड़ा देगी होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को रिमांड में लेगी ED, लखनऊ में सपा नेता से होगी पूछताछ
आजम खान को रिमांड में लेगी ED, लखनऊ में सपा नेता से होगी पूछताछ
इंडिया
पंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम
पंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम
टेक्नोलॉजी
Paperless Airport Entry: एयरपोर्ट पर अब पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं, क्या है नई तकनीक, कैसे करेगी काम?
एयरपोर्ट पर अब पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं, क्या है नई तकनीक, कैसे करेगी काम?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget