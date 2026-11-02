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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'तुमने माहौल सेट कर दिया...', 5वें टी20 के बाद ड्रेसिंग रूम में बोले गौतम गंभीर

'तुमने माहौल सेट कर दिया...', 5वें टी20 के बाद ड्रेसिंग रूम में बोले गौतम गंभीर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खत्म हो गई है, अब दोनों टीम 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. पांचवें टी20 के बाद गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की.

Written By : शिवम |  Updated at : 02 Nov 2026 01:19 PM (IST)
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भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 3-2 से जीत ली है, अब 4 नवंबर से वनडे सीरीज शुरू होगी. पहला मैच ऑकलैंड में है, जहां टी20 का चौथा मैच खेला गया था और भारत उसमे हारा था. पांचवें टी20 में भी हार गई, हालांकि इससे पहले ही टीम इंडिया सीरीज अपने नाम कर चुकी थी. हैमिलटन में मिली हार के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को स्पीच दी. उन्होंने सीरीज जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि तुमने वनडे सीरीज और टेस्ट से पहले माहौल सेट कर दिया.

पांचवें टी20 के बाद गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से कहा, "आप लोग इस सीरीज में दिए अपने एफर्ट पर बहुत गर्व कर सकते हो. आपने एक न्यूजीलैंड जैसी टीम को उनके घर पर हराया."

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गंभीर ने आगे कहा, "आप आखिरी के 2 मैच भी जीतना चाहते थे, कई बार ऐसी चीजें होती हैं. लेकिन मुझे लगता है कि दौरे पर अगली सीरीज के लिए आपने माहौल सेट कर दिया है. मैंने तुम्हे इस सीरीज से पहले कहा तह कि तुम्हारे ऊपर माहौल सेट करने की जिम्मेदारी है. अब वनडे और टेस्ट में खेलने वाले खिलाड़ियों को ये जारी रखना होगा."

खिलाड़ियों से गंभीर ने कहा, "ये ध्यान रखो कि हमें और बेहतर होना है और अब हम एक महीने तक टी20 नहीं खेलेंगे तो हमें प्रैक्टिस करते रहना है." भारत की अगली टी20 सीरीज श्रीलंका के खिलाफ 22 दिसंबर से शुरू होगी. अभी भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है, जिसका पहला मैच 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में होगा.

यह भी पढ़ें- न्यूजीलैंड से सीरीज जीते, लेकिन बेनकाब हुईं टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 02 Nov 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR IND VS NZ
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