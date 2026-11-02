'तुमने माहौल सेट कर दिया...', 5वें टी20 के बाद ड्रेसिंग रूम में बोले गौतम गंभीर

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 3-2 से जीत ली है, अब 4 नवंबर से वनडे सीरीज शुरू होगी. पहला मैच ऑकलैंड में है, जहां टी20 का चौथा मैच खेला गया था और भारत उसमे हारा था. पांचवें टी20 में भी हार गई, हालांकि इससे पहले ही टीम इंडिया सीरीज अपने नाम कर चुकी थी. हैमिलटन में मिली हार के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को स्पीच दी. उन्होंने सीरीज जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि तुमने वनडे सीरीज और टेस्ट से पहले माहौल सेट कर दिया.

पांचवें टी20 के बाद गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से कहा, "आप लोग इस सीरीज में दिए अपने एफर्ट पर बहुत गर्व कर सकते हो. आपने एक न्यूजीलैंड जैसी टीम को उनके घर पर हराया."

गंभीर ने आगे कहा, "आप आखिरी के 2 मैच भी जीतना चाहते थे, कई बार ऐसी चीजें होती हैं. लेकिन मुझे लगता है कि दौरे पर अगली सीरीज के लिए आपने माहौल सेट कर दिया है. मैंने तुम्हे इस सीरीज से पहले कहा तह कि तुम्हारे ऊपर माहौल सेट करने की जिम्मेदारी है. अब वनडे और टेस्ट में खेलने वाले खिलाड़ियों को ये जारी रखना होगा."

🗣️ 𝙔𝙤𝙪 𝙜𝙪𝙮𝙨 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙨𝙚𝙩 𝙩𝙝𝙚 𝙩𝙤𝙣𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙧𝙚𝙨𝙩 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙩𝙤𝙪𝙧. 👏 🎥 Inside the #TeamIndia dressing room as our Head Coach @GautamGambhir praises a commendable series-winning effort 🙌 🔽 WATCH | #NZvIND https://t.co/eShVMaPRJa — BCCI (@BCCI) November 2, 2026

खिलाड़ियों से गंभीर ने कहा, "ये ध्यान रखो कि हमें और बेहतर होना है और अब हम एक महीने तक टी20 नहीं खेलेंगे तो हमें प्रैक्टिस करते रहना है." भारत की अगली टी20 सीरीज श्रीलंका के खिलाफ 22 दिसंबर से शुरू होगी. अभी भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है, जिसका पहला मैच 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में होगा.

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