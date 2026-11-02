फिल्ममेकर संजय गुप्ता का 30 अक्टूबर को निधन हो गया. संजय के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है. 3 नवंबर को संजय गुप्ता की प्रेयरमीट रखी गई है. संजय गुप्ता के निधन के बाद उनकी बेटी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो पैपराजी को मिडिल फिंगर दिखाती दिखी थीं. अब डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने संजय की बेटी को डिफेंड किया है. साथ ही उन्होंने संजय गुप्ता को याद किया है.

उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा. इसमें उन्होंने लिखा, 'हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया. और कुछ भी इस लॉस को भर नहीं सकता है. अपने परिवार की ओर से सभी रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैंस और मीडिया से जुड़े हमारे दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. इस मुश्किल समय में आपने हमें जो प्यार दिया, संवेदनाएं जताईं और हिम्मत दी. उसके लिए हम आभारी हैं.'

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संजय गुप्ता की बेटी को किया डिफेंड

आगे उन्होंने कहा, 'संजय को गिरने की वजह से सिर पर गंभीर चोट आई थी. जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई. संजय अपने बच्चों और परिवार से बहुत प्यार करते थे. हमारे बच्चे अभी टीनएज में हैं और उन्होंने अपने प्यारे पापा को खो दिया. वो लाइमलाइट और पैपराजी कल्चर से दूर बड़े हुए हैं. ऐसे मुश्किल समय में प्राइवेसी में हुए दखल से उन्हें बहुत दिक्कत हुई है. दुख के बीच मीडिया के कुछ लोगों के प्रति उनके रिएक्शन शायद थोड़े तीखे रहे हों. ऐसे में अगर किसी को दुख पहुंचा है तो मुझे खेद है.'

आगे उन्होंने लिखा, 'मैं रिक्वेस्ट करता हूं इन रिएक्शन को उसी तरह लें जैसे वो हैं. ये बच्चों के दुख के रिएक्शन हैं, जो इससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं. प्लीज उन्हें माफ कर दें. मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा कोई भी कंटेंट हटा दें, जो इन बच्चों पर इमोशनल घाव छोड़ सकता है. प्लीज उनकी प्राइवेसी बनाए रखें.'

संजय गुप्ता ने 'प्लान', 'शूटआउट एट वडाला', 'वुडस्टॉक विला', 'एसिड फैक्ट्री' जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं.