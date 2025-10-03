हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऐप्पल को बड़ा झटका, फ्लॉप हो गया आईफोन 17 सीरीज का यह मॉडल, नहीं मिल रहे ग्राहक

ऐप्पल को बड़ा झटका, फ्लॉप हो गया आईफोन 17 सीरीज का यह मॉडल, नहीं मिल रहे ग्राहक

पिछले महीने लॉन्च हुई आईफोन 17 के मॉडल्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसके कुछ मॉडल्स की मांग ऐप्पल की उम्मीद से बढ़कर रही. हालांकि, आईफोन एयर ऐसी मांग पैदा करने में असफल रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 03 Oct 2025 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

Apple ने पिछले महीने आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें आईफोन 17, आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन प्रो मैक्स मॉडल शामिल थे. सीरीज को लेकर लोगों में खूब उत्साह था. प्री-बुकिंग शुरू होते ही सारे रिकॉर्ड टूट गए और मांग को देखते हुए ऐप्पल को कुछ मॉडल का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा. कुछ मॉडल के लिए तो इतना क्रेज था कि प्री-बुकिंग के दौरान ही ये आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे. हालांकि, आईफोन एयर के साथ ऐसा नहीं हुआ. इस मॉडल को कंपनी की उम्मीद से कम ग्राहक मिल रहे हैं.

आईफोन एयर की चमक पड़ी फीकी

मॉर्गन स्टेनली के एनालिस्ट का कहना है कि आईफोन 17 सीरीज के एक मॉडल को छोड़कर बाकी सबकी मजबूत मांग है. इनकी बिक्री उम्मीद से बढ़कर हो रही है. यह डेटा ऐप्पल सप्लाई चैन और ऑनलाइन स्टोर पर शिपिंग एस्टीमेट के आधार पर सामने आया है. दूसरी तरफ आईफोन एयर की मांग में मजबूती नहीं देखी जा रही. इस मांग उम्मीद से कम है और इसकी एक बड़ी वजह चीन में इस आईफोन का लॉन्च न होना है. इसकी एक और बड़ी वजह इसमें मिलने वाली छोटी बैटरी है. बैटरी को लेकर भी कुछ लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं.

अब तक का सबसे पतला आईफोन है आईफोन एयर

5.6mm की मोटाई वाला आईफोन एयर ऐप्पल का अब तक का सबसे पतला मॉडल है. इसमें 6.5 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120z रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. इसमें प्रो मॉडल वाला A19 Pro चिपसेट लगा है, जिसे 3nm प्रोसेस पर तैयार किया गया है. इसके रियर में 48MP का फ्यूजन कमरा और फ्रंट में 18MP का सेंटर स्टेज कैमरा मिलता है. यह केवल ई-सिम को सपोर्ट करता है और इसी वजह से इसे चीन में लॉन्च नहीं किया जा सका है. चीन में इस फोन को अभी तक रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिली है. 

ये भी पढ़ें-

Youtube से जल्दी बनना है अमीर तो करें ये काम, तेजी से बढ़ जाएगी इनकम

Published at : 03 Oct 2025 02:43 PM (IST)
Tags :
IPhone 17 IPhone 17 Series TECH NEWS IPhone Air
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Donald Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
स्पोर्ट्स
सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला
सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Shlokka Dyes Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Zelio E-Mobility Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
ICICI Prudential Conglomerate Fund NFO: Multi Sector Growth का नया रास्ता!| Paisa Live
Cough Syrup Deaths: MP-Rajasthan में 11 मासूमों की मौत, सिस्टम पर सवाल!
Diwali पर DA और Dr में बढ़ोतरी ,1.16 करोड़ Employees को फायदा | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Donald Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
स्पोर्ट्स
सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला
सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला
बॉलीवुड
सोनम कपूर की 10 तस्वीरें: सेकेंड प्रेगनेंसी रूमर्स के बीच एक्ट्रेस ने स्कर्ट-टॉप आउफिट में लूटी महफिल, फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन
सोनम कपूर की 10 सबसे खूबसूरत तस्वीरें: सेकेंड प्रेगनेंसी रूमर्स के बीच एक्ट्रेस लगीं कयामत
हेल्थ
Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
शिक्षा
अब इस सब्जेक्ट में नहीं कर सकेंगे डिस्टेंस से पढ़ाई, UGC ने अपनाया कड़ा रुख, लाखों स्टूडेंट्स पर पड़ेगा असर
अब इस सब्जेक्ट में नहीं कर सकेंगे डिस्टेंस से पढ़ाई, UGC ने अपनाया कड़ा रुख, लाखों स्टूडेंट्स पर पड़ेगा असर
जनरल नॉलेज
Asia Cup 2025 Match Fee: एशिया कप में हारिस रऊफ को कितनी मिली थी फीस, SKY से कम थी या ज्यादा?
एशिया कप में हारिस रऊफ को कितनी मिली थी फीस, SKY से कम थी या ज्यादा?
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget