ऐप्पल को बड़ा झटका, फ्लॉप हो गया आईफोन 17 सीरीज का यह मॉडल, नहीं मिल रहे ग्राहक

Apple ने पिछले महीने आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें आईफोन 17, आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन प्रो मैक्स मॉडल शामिल थे. सीरीज को लेकर लोगों में खूब उत्साह था. प्री-बुकिंग शुरू होते ही सारे रिकॉर्ड टूट गए और मांग को देखते हुए ऐप्पल को कुछ मॉडल का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा. कुछ मॉडल के लिए तो इतना क्रेज था कि प्री-बुकिंग के दौरान ही ये आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे. हालांकि, आईफोन एयर के साथ ऐसा नहीं हुआ. इस मॉडल को कंपनी की उम्मीद से कम ग्राहक मिल रहे हैं.

आईफोन एयर की चमक पड़ी फीकी

मॉर्गन स्टेनली के एनालिस्ट का कहना है कि आईफोन 17 सीरीज के एक मॉडल को छोड़कर बाकी सबकी मजबूत मांग है. इनकी बिक्री उम्मीद से बढ़कर हो रही है. यह डेटा ऐप्पल सप्लाई चैन और ऑनलाइन स्टोर पर शिपिंग एस्टीमेट के आधार पर सामने आया है. दूसरी तरफ आईफोन एयर की मांग में मजबूती नहीं देखी जा रही. इस मांग उम्मीद से कम है और इसकी एक बड़ी वजह चीन में इस आईफोन का लॉन्च न होना है. इसकी एक और बड़ी वजह इसमें मिलने वाली छोटी बैटरी है. बैटरी को लेकर भी कुछ लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं.

अब तक का सबसे पतला आईफोन है आईफोन एयर

5.6mm की मोटाई वाला आईफोन एयर ऐप्पल का अब तक का सबसे पतला मॉडल है. इसमें 6.5 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120z रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. इसमें प्रो मॉडल वाला A19 Pro चिपसेट लगा है, जिसे 3nm प्रोसेस पर तैयार किया गया है. इसके रियर में 48MP का फ्यूजन कमरा और फ्रंट में 18MP का सेंटर स्टेज कैमरा मिलता है. यह केवल ई-सिम को सपोर्ट करता है और इसी वजह से इसे चीन में लॉन्च नहीं किया जा सका है. चीन में इस फोन को अभी तक रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिली है.

