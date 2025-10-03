हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYoutube से जल्दी बनना है अमीर तो करें ये काम, तेजी से बढ़ जाएगी इनकम

Youtube से जल्दी बनना है अमीर तो करें ये काम, तेजी से बढ़ जाएगी इनकम

अगर आप कंटेट क्रिएटर हैं और यूट्यूब से पैसा नहीं कमा रहे हैं तो कुछ जरूरी टिप्स फॉलो करने की जरूरत है. इनकी मदद से आप यूट्यूब से जल्दी पैसा कमाकर अमीर बन सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 03 Oct 2025 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

YouTube आज लोगों की कमाई का एक बड़ा साधन बन गया है. कंटेट क्रिएशन और एफिलिएट मार्केटिंग समेत कई ऐसे तरीके हैं, जिनके जरिए आप मोटी कमाई कर सकते हैं. यूट्यूब आपको पैसे के साथ-साथ शोहरत भी देता है. अगर आप भी कंटेट क्रिएटर हैं और यूट्यूब पर पैसा कमाने में संघर्ष कर रहे हैं तो हम आपके लिए समाधान लेकर आए हैं. आज हम आपको ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनसे आप जल्दी कमाई कर सकेंगे.

यूट्यूब पर कमाई कैसे बढ़ाएं?

एक कंटेट क्रिएटर को इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि रेवेन्यू को तेज करने के साथ-साथ अपने सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाने हैं. इसके लिए हाई क्वालिटी कंटेट, स्पॉन्सर्ड कंटेट और एफिलिएट मार्केटिंग जैसे कई तरीके हैं. अगर आप लंबे समय से कंटेट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आमदनी नहीं बढ़ पाई है तो कुछ और कदम उठाने की जरूरत है.

अधिक कमाई वाले वीडियो पर फोकस करें

यूट्यूब पर प्रोडक्ट रिव्यू, अनबॉक्सिंग और ट्यूटोरियल आदि वीडियो पर ज्यादा कमाई होती है. ट्यूटोरियल में आप कोई स्किल सीखाकर प्रोडक्ट्स रिकमंड कर सकते हैं. इसी तरह प्रोडक्ट्स रिव्यू में एफिलिएट लिंक के जरिए भी पैसा कमा सकते हैं. इसके अलावा शॉर्ट्स भी रीच बढ़ाने का अच्छा तरीका है.

चैनल को ऑप्टिमाइज करें

अपने चैनल के लिए क्लियर ब्रांडिंग का इस्तेमाल करें. इसके लिए लोगो और बैनर आदि ऐसे होने चाहिए, जिससे दर्शकों को देखते ही समझ आ जाए कि यह किस क्रिएटर का कंटेट है. चैनल का मजेदार और इंफोर्मेटिव डिस्क्रिप्शन लिखें. इसके अलावा अपने सब्सक्राइबर्स और नॉन-सब्सक्राइबर्स के लिए आप अलग-अलग ट्रेलर भी क्रिएट कर सकते हैं. 

चैनल को ब्रांड के तौर पर डेवलप करें

अपने चैनल को सिर्फ यूट्यूब तक सीमित न रखें. इसे ब्रांड की तरह डेवलेप करें. इंस्टाग्राम और फेसबुक समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने चैनल को प्रमोट करें. साथ ही ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए रेगुलर शेड्यूल पर वीडियो रिलीज करते रहें.

ये भी पढे़ें-

Arattai ऐप के बाद अब Zoho के Ulaa ब्राउजर का जलवा, ऐप स्टोर में टॉप पर पहुंचा, जानें क्या है खास

Published at : 03 Oct 2025 11:58 AM (IST)
Tags :
Social Media YOUTUBE TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
क्रिकेट
KL Rahul Century: केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल
केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
क्रिकेट
KL Rahul Century: केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल
केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल
बॉलीवुड
मूंछों और आर्मी यूनिफॉर्म में डैशिंग दिखे Salman Khan, 'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई एक्टर की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई सलमान खान की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
हेल्थ
Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
नौकरी
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
ट्रेंडिंग
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget