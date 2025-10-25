हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब WhatsApp पर एक टैग में बुला सकेंगे पूरे ग्रुप को, जानिए कैसे काम करेगा नया फीचर

अब WhatsApp पर एक टैग में बुला सकेंगे पूरे ग्रुप को, जानिए कैसे काम करेगा नया फीचर

Whatsapp New Feature: WhatsApp लगातार अपने यूज़र्स के लिए नए और उपयोगी फीचर्स पर काम कर रहा है. इसी कड़ी में कंपनी अब एक ऐसा फीचर टेस्ट कर रही है जिससे ग्रुप चैट का अनुभव और आसान हो जाएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 25 Oct 2025 07:57 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp New Feature: WhatsApp लगातार अपने यूज़र्स के लिए नए और उपयोगी फीचर्स पर काम कर रहा है. इसी कड़ी में कंपनी अब एक ऐसा फीचर टेस्ट कर रही है जिससे ग्रुप चैट का अनुभव और आसान हो जाएगा. इस नए फीचर का नाम है ‘@all’ या ‘Mention Everyone’, जो यूज़र्स को एक ही बार में पूरे ग्रुप को टैग करने की सुविधा देगा.

क्या है WhatsApp का ‘@All’ फीचर?

नया ‘@all’ फीचर फिलहाल WhatsApp Beta for Android (वर्ज़न 2.25.31.9) में देखा गया है और इसे कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए Google Play Store के ज़रिए रोलआउट किया जा रहा है. पहले इस फीचर को डेवलपमेंट स्टेज में देखा गया था लेकिन अब यह mention menu के अंदर दिखाई दे रहा है. इसकी मदद से यूज़र्स पूरे ग्रुप को एक साथ अलर्ट कर सकते हैं जिससे कोई भी जरूरी मैसेज मिस न हो भले ही किसी मेंबर ने नोटिफिकेशन म्यूट किया हो.

कैसे करेगा काम नया ‘@All’ फीचर?

जब भी किसी ग्रुप चैट में ‘@all’ कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा तो यह फीचर ग्रुप के हर सदस्य को टैग करेगा बिना हर एक को अलग-अलग mention किए. यह खासतौर पर बड़े ग्रुप्स, टीम्स, कम्युनिटीज़ और फैमिली ग्रुप्स के लिए फायदेमंद रहेगा जहां अक्सर कई संदेश नजरअंदाज हो जाते हैं. इस फीचर का मकसद है बेहतर ग्रुप कम्युनिकेशन और महत्वपूर्ण संदेशों की डिलीवरी को आसान बनाना.

किन्हें मिलेगा इसका इस्तेमाल करने का अधिकार?

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp ने इसके उपयोग को लेकर कुछ सीमाएं तय की हैं. छोटे ग्रुप्स (32 मेंबर्स तक) में हर कोई ‘@all’ का उपयोग कर सकेगा. बड़े ग्रुप्स (32 से अधिक मेंबर्स) में केवल ग्रुप एडमिन्स को यह फीचर इस्तेमाल करने की अनुमति होगी. इस नियम का उद्देश्य है स्पैम और अनचाही नोटिफिकेशन से बचाव.

यूज़र्स के लिए नोटिफिकेशन कंट्रोल्स

WhatsApp एक अतिरिक्त सेटिंग पर भी काम कर रहा है जिससे यूज़र्स ‘@all’ mention को म्यूट कर सकेंगे. यह विकल्प उन लोगों के लिए खास उपयोगी होगा जो कई एक्टिव ग्रुप्स का हिस्सा हैं. ग्रुप की notification settings में जाकर इस फीचर को ऑन या ऑफ किया जा सकेगा ताकि ज़रूरी अलर्ट्स मिस न हों लेकिन बार-बार आने वाले नोटिफिकेशन से भी बचाव हो सके.

कब मिलेगा यह फीचर सभी को?

फिलहाल @all फीचर बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है और आने वाले हफ्तों में इसे अधिक यूज़र्स तक पहुंचाया जाएगा. टेस्टिंग पूरी होने के बाद यह फीचर Android और फिर iOS यूज़र्स के लिए स्टेबल वर्ज़न में रोलआउट किया जाएगा.

इस अपडेट के साथ WhatsApp का मकसद है ग्रुप चैट्स में सुविधा और नियंत्रण दोनों का संतुलन बनाए रखना ताकि बातचीत रहे सहज, और नोटिफिकेशन पर आपका पूरा नियंत्रण.

Published at : 25 Oct 2025 07:37 AM (IST)
टॉप रील्स
