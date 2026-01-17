हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब Wikipedia भी कमाएगा पैसा! AI कंपनियों से हुई डील, जानिए कैसे होगी कमाई

अब Wikipedia भी कमाएगा पैसा! AI कंपनियों से हुई डील, जानिए कैसे होगी कमाई

Wikipedia: इंटरनेट की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय वेबसाइटों में शामिल Wikipedia अब अपने कंटेंट से कमाई करने की दिशा में बड़ा कदम उठा चुकी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 17 Jan 2026 10:26 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Wikipedia: इंटरनेट की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय वेबसाइटों में शामिल Wikipedia अब अपने कंटेंट से कमाई करने की दिशा में बड़ा कदम उठा चुकी है. अपनी 25वीं सालगिरह के मौके पर Wikipedia ने कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के साथ नए कारोबारी समझौते करने का ऐलान किया है. इन डील्स के जरिए अब AI कंपनियां Wikipedia के कंटेंट का इस्तेमाल तय शर्तों और भुगतान के साथ करेंगी.

Amazon से लेकर Microsoft तक, कई दिग्गज शामिल

Wikimedia Foundation, जो Wikipedia का संचालन करती है, ने बताया कि उसने Amazon, Meta, Microsoft, Perplexity और फ्रांस की Mistral AI जैसी कंपनियों के साथ करार किया है. इन समझौतों का मकसद AI कंपनियों को Wikipedia के विशाल नॉलेज बेस तक तेज और बड़े पैमाने पर पहुंच देना है. हालांकि, इन डील्स की रकम को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है.

फ्री इंटरनेट का सपना और AI का बढ़ता दबाव

Wikipedia को लंबे समय तक खुले और मुफ्त इंटरनेट का प्रतीक माना जाता रहा है. लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स के दबदबे और जनरेटिव AI चैटबॉट्स के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल ने Wikipedia जैसे प्लेटफॉर्म्स के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. कई AI मॉडल बिना किसी भुगतान के वेब से डेटा स्क्रैप कर ट्रेन किए जा रहे हैं जिसमें Wikipedia का कंटेंट बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है.

AI ट्रेनिंग की कीमत कौन चुकाए?

AI कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर डेटा खंगालने से यह सवाल उठने लगा है कि आखिर इस AI क्रांति की लागत कौन वहन करेगा. Wikimedia Foundation का कहना है कि AI कंपनियों की वजह से सर्वर पर भारी दबाव पड़ता है, जिसकी कीमत संस्था को चुकानी पड़ती है. इसी को देखते हुए Wikipedia अब अपने कंटेंट के व्यावसायिक इस्तेमाल से राजस्व अर्जित करना चाहती है.

पहले भी हुई हैं ऐसी डील्स

यह पहली बार नहीं है जब Wikipedia ने AI या टेक कंपनियों के साथ ऐसा समझौता किया हो. साल 2022 में Google को उसका पहला एंटरप्राइज ग्राहक बनाया गया था. इसके बाद पिछले साल Ecosia जैसे छोटे सर्च इंजन के साथ भी इसी तरह की साझेदारी की गई थी.

Jimmy Wales का साफ संदेश 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Wikipedia के सह-संस्थापक Jimmy Wales ने AI द्वारा Wikipedia डेटा के इस्तेमाल का समर्थन किया है. उनका कहना है कि Wikipedia का कंटेंट इंसानों द्वारा क्यूरेट किया गया है, इसलिए AI मॉडल्स के लिए यह ज्यादा भरोसेमंद है. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि AI कंपनियों को मुफ्त में सब कुछ नहीं मिलना चाहिए और उन्हें अपने इस्तेमाल की उचित कीमत चुकानी होगी.

इंसानों की विज़िट घटी, बॉट्स की भीड़ बढ़ी

Wikimedia Foundation के मुताबिक, पिछले साल Wikipedia पर इंसानी ट्रैफिक में करीब 8 प्रतिशत की गिरावट आई है. वहीं दूसरी ओर, AI बॉट्स की गतिविधि तेजी से बढ़ी है. कई बॉट्स पहचान से बचने के लिए छिपकर कंटेंट स्क्रैप करते हैं, जिससे सर्वर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.

बदलता इंटरनेट और Wikipedia की नई रणनीति

AI सर्च और चैटबॉट्स अब यूजर्स को सीधे जवाब देने लगे हैं जिससे लोग वेबसाइट्स पर क्लिक कम कर रहे हैं. इसी बदलते डिजिटल ट्रेंड के बीच Wikipedia ने यह साफ कर दिया है कि वह AI कंपनियों से टकराने के बजाय उनके साथ काम करना चाहती है, लेकिन अपनी शर्तों पर.

कुल मिलाकर, Wikipedia का यह कदम फ्री इंटरनेट और कमाई के बीच संतुलन बनाने की एक नई कोशिश माना जा रहा है जो आने वाले समय में ऑनलाइन नॉलेज प्लेटफॉर्म्स की दिशा तय कर सकता है.

यह भी पढ़ें:

अब आपकी Photos और Gmail तक झांकेगा Gemini! लेकिन इस मामले में हो रहा फेल, जानिए पूरी जानकारी

Published at : 17 Jan 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Wikipedia TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AR Rahman Controversy: एआर रहमान के बयान से सियासी सुर गरम, बॉलीवुड से संसद तक छिड़ी बहस
एआर रहमान के बयान से मचा सियासी बवाल, अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया समर्थन
क्रिकेट
RCB vs GG Highlights: श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
बॉलीवुड
Friday Box Office: 'द राजा साब', 'धुरंधर' सहित नई फिल्मों पर भी भारी पड़ी चिरंजीवी की फिल्म ,जानें- फ्राइडे का कलेक्शन
शुक्रवार को चिरंजीवी की फिल्म ने मारी बाजी, जानें- 'द राजा साब' सहित बाकी फिल्मों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat:जब दो ठाकरे लड़े, तो शिंदे-भाजपा ने मारी बाजी! कहां हार गए Thackeray Brothers? | BMC Election Result 2026
Sansani:पटना में हैवानियत की हॉरर पिक्चर ! | Crime News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | National Capital | delhi | ABP News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | delhi | ABP News
Chitra Tripathi: ठाकरेशाही का पतन... इनसाइड फैक्ट्स जो चौंकाने वाले | BMC Election Results
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AR Rahman Controversy: एआर रहमान के बयान से सियासी सुर गरम, बॉलीवुड से संसद तक छिड़ी बहस
एआर रहमान के बयान से मचा सियासी बवाल, अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया समर्थन
क्रिकेट
RCB vs GG Highlights: श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
बॉलीवुड
Friday Box Office: 'द राजा साब', 'धुरंधर' सहित नई फिल्मों पर भी भारी पड़ी चिरंजीवी की फिल्म ,जानें- फ्राइडे का कलेक्शन
शुक्रवार को चिरंजीवी की फिल्म ने मारी बाजी, जानें- 'द राजा साब' सहित बाकी फिल्मों का हाल
विश्व
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
बिजनेस
रविवार को एनएसई-बीएसई पर होगा कारोबार, 1 फरवरी को बजट वाले दिन खुला रहेगा शेयर बाजार
रविवार को एनएसई-बीएसई पर होगा कारोबार, 1 फरवरी को बजट वाले दिन खुला रहेगा शेयर बाजार
विश्व
ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के रुख में आई नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा अमेरिका! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
ईरान को लेकर ट्रंप के रुख में नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा US! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
यूटिलिटी
दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए, रेलवे ने कैंसिल की इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनें
दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए, रेलवे ने कैंसिल की इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनें
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget