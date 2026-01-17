अब Wikipedia भी कमाएगा पैसा! AI कंपनियों से हुई डील, जानिए कैसे होगी कमाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Wikipedia: इंटरनेट की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय वेबसाइटों में शामिल Wikipedia अब अपने कंटेंट से कमाई करने की दिशा में बड़ा कदम उठा चुकी है. अपनी 25वीं सालगिरह के मौके पर Wikipedia ने कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के साथ नए कारोबारी समझौते करने का ऐलान किया है. इन डील्स के जरिए अब AI कंपनियां Wikipedia के कंटेंट का इस्तेमाल तय शर्तों और भुगतान के साथ करेंगी.

Amazon से लेकर Microsoft तक, कई दिग्गज शामिल

Wikimedia Foundation, जो Wikipedia का संचालन करती है, ने बताया कि उसने Amazon, Meta, Microsoft, Perplexity और फ्रांस की Mistral AI जैसी कंपनियों के साथ करार किया है. इन समझौतों का मकसद AI कंपनियों को Wikipedia के विशाल नॉलेज बेस तक तेज और बड़े पैमाने पर पहुंच देना है. हालांकि, इन डील्स की रकम को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है.

फ्री इंटरनेट का सपना और AI का बढ़ता दबाव

Wikipedia को लंबे समय तक खुले और मुफ्त इंटरनेट का प्रतीक माना जाता रहा है. लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स के दबदबे और जनरेटिव AI चैटबॉट्स के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल ने Wikipedia जैसे प्लेटफॉर्म्स के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. कई AI मॉडल बिना किसी भुगतान के वेब से डेटा स्क्रैप कर ट्रेन किए जा रहे हैं जिसमें Wikipedia का कंटेंट बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है.

AI ट्रेनिंग की कीमत कौन चुकाए?

AI कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर डेटा खंगालने से यह सवाल उठने लगा है कि आखिर इस AI क्रांति की लागत कौन वहन करेगा. Wikimedia Foundation का कहना है कि AI कंपनियों की वजह से सर्वर पर भारी दबाव पड़ता है, जिसकी कीमत संस्था को चुकानी पड़ती है. इसी को देखते हुए Wikipedia अब अपने कंटेंट के व्यावसायिक इस्तेमाल से राजस्व अर्जित करना चाहती है.

पहले भी हुई हैं ऐसी डील्स

यह पहली बार नहीं है जब Wikipedia ने AI या टेक कंपनियों के साथ ऐसा समझौता किया हो. साल 2022 में Google को उसका पहला एंटरप्राइज ग्राहक बनाया गया था. इसके बाद पिछले साल Ecosia जैसे छोटे सर्च इंजन के साथ भी इसी तरह की साझेदारी की गई थी.

Jimmy Wales का साफ संदेश

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Wikipedia के सह-संस्थापक Jimmy Wales ने AI द्वारा Wikipedia डेटा के इस्तेमाल का समर्थन किया है. उनका कहना है कि Wikipedia का कंटेंट इंसानों द्वारा क्यूरेट किया गया है, इसलिए AI मॉडल्स के लिए यह ज्यादा भरोसेमंद है. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि AI कंपनियों को मुफ्त में सब कुछ नहीं मिलना चाहिए और उन्हें अपने इस्तेमाल की उचित कीमत चुकानी होगी.

इंसानों की विज़िट घटी, बॉट्स की भीड़ बढ़ी

Wikimedia Foundation के मुताबिक, पिछले साल Wikipedia पर इंसानी ट्रैफिक में करीब 8 प्रतिशत की गिरावट आई है. वहीं दूसरी ओर, AI बॉट्स की गतिविधि तेजी से बढ़ी है. कई बॉट्स पहचान से बचने के लिए छिपकर कंटेंट स्क्रैप करते हैं, जिससे सर्वर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.

बदलता इंटरनेट और Wikipedia की नई रणनीति

AI सर्च और चैटबॉट्स अब यूजर्स को सीधे जवाब देने लगे हैं जिससे लोग वेबसाइट्स पर क्लिक कम कर रहे हैं. इसी बदलते डिजिटल ट्रेंड के बीच Wikipedia ने यह साफ कर दिया है कि वह AI कंपनियों से टकराने के बजाय उनके साथ काम करना चाहती है, लेकिन अपनी शर्तों पर.

कुल मिलाकर, Wikipedia का यह कदम फ्री इंटरनेट और कमाई के बीच संतुलन बनाने की एक नई कोशिश माना जा रहा है जो आने वाले समय में ऑनलाइन नॉलेज प्लेटफॉर्म्स की दिशा तय कर सकता है.

