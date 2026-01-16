अब आपकी Photos और Gmail तक झांकेगा Gemini! लेकिन इस मामले में हो रहा फेल, जानिए पूरी जानकारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Google Gemini: Google ने Gemini के लिए एक नया फीचर पेश किया है जिसे Personalised Intelligence कहा जा रहा है. इस अपडेट के बाद Gemini यूज़र की अनुमति से Google Photos, Gmail जैसे ऐप्स से जानकारी लेकर ज्यादा सटीक और पर्सनल जवाब देने में सक्षम हो गया है. कंपनी का कहना है कि इससे चैटबॉट पहले से कहीं ज्यादा समझदार और मददगार बनेगा. हालांकि Google ने यह भी माना है कि रिश्तों से जुड़े संवेदनशील मामलों में यह AI पूरी तरह सटीक नहीं हो पाता.

Gemini में Personalised Intelligence कैसे काम करता है?

इस फीचर के जरिए Gemini आपके कनेक्ट किए गए ऐप्स से जरूरी जानकारी निकालकर सवालों का जवाब देता है. मान लीजिए आपको अपनी गाड़ी का नंबर या टायर साइज याद नहीं है तो Gemini आपकी पुरानी फोटो या ईमेल खंगालकर सही जानकारी तुरंत बता सकता है.

यह सिस्टम Gmail, Photos, YouTube और Google Search को एक साथ जोड़ देता है जिससे किसी भी जानकारी को ढूंढना या प्लान बनाना आसान हो जाता है. उदाहरण के तौर पर, Gemini आपके पुराने ट्रैवल रिकॉर्ड और पसंद को देखकर फैमिली ट्रिप प्लान कर सकता है या पिछली गतिविधियों के आधार पर नए आइडिया भी सुझा सकता है.

रिश्तों से जुड़े मामलों में क्यों अटक सकता है Gemini?

इतनी स्मार्ट तकनीक के बावजूद Google मानता है कि Gemini कुछ मामलों में गलत निष्कर्ष निकाल सकता है. खासकर रिश्तों और निजी पसंद जैसे विषयों में. AI आपके डेटा में दिख रहे पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाता है लेकिन हर बार वह पूरा संदर्भ नहीं समझ पाता.

जैसे अगर आपकी फोटो अक्सर किसी स्टेडियम में ली गई हैं तो Gemini यह मान सकता है कि आपको वह खेल बहुत पसंद है जबकि हकीकत में आप वहां किसी और वजह से जाते हों. इसी तरह, अगर किसी का ब्रेकअप या तलाक हो चुका है, लेकिन पुराने रिश्ते की तस्वीरें अब भी मौजूद हैं तो AI भ्रमित हो सकता है. ऐसे मामलों में यूज़र Gemini को बीच में ही सुधार सकते हैं.

आपकी प्राइवेसी को लेकर Google का क्या कहना है?

डेटा एक्सेस को लेकर Google ने साफ किया है कि Gemini आपकी फोटो या निजी जानकारी से खुद को ट्रेन नहीं करेगा. AI सिर्फ जवाब देने के लिए उस डेटा का संदर्भ लेगा. यानी Gemini आपकी गाड़ी का नंबर याद नहीं रखेगा बल्कि यह सीखेगा कि फोटो में नंबर प्लेट को कैसे पहचाना जाता है.

इसके अलावा, जब भी Gemini कोई पर्सनल जवाब देगा, वह यह भी बताएगा कि उसने जानकारी किस ऐप से ली है. अगर यूज़र को जवाब अस्पष्ट लगे तो वे तुरंत सवाल पूछ सकते हैं या AI को सही जानकारी दे सकते हैं.

Gemini Personalised Intelligence कैसे इस्तेमाल करें?

यह फीचर फिलहाल बीटा स्टेज में है और अमेरिका में Google AI Pro और AI Ultra सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराया गया है. इसे चालू करने के लिए Gemini की सेटिंग्स में जाकर Personalised Intelligence ऑप्शन चुनना होगा और वहां से Gmail या Photos जैसे ऐप्स कनेक्ट किए जा सकते हैं.

यूजर्स के पास यह पूरा कंट्रोल रहता है कि कौन-सा ऐप जुड़ा रहे और कब चैट हिस्ट्री हटानी है. यानी सुविधा के साथ-साथ अपनी जानकारी पर पकड़ भी पूरी तरह यूजर के हाथ में ही रहती है.

