हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब आपकी Photos और Gmail तक झांकेगा Gemini! लेकिन इस मामले में हो रहा फेल, जानिए पूरी जानकारी

अब आपकी Photos और Gmail तक झांकेगा Gemini! लेकिन इस मामले में हो रहा फेल, जानिए पूरी जानकारी

Google Gemini: Google ने Gemini के लिए एक नया फीचर पेश किया है जिसे Personalised Intelligence कहा जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 16 Jan 2026 09:27 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google Gemini: Google ने Gemini के लिए एक नया फीचर पेश किया है जिसे Personalised Intelligence कहा जा रहा है. इस अपडेट के बाद Gemini यूज़र की अनुमति से Google Photos, Gmail जैसे ऐप्स से जानकारी लेकर ज्यादा सटीक और पर्सनल जवाब देने में सक्षम हो गया है. कंपनी का कहना है कि इससे चैटबॉट पहले से कहीं ज्यादा समझदार और मददगार बनेगा. हालांकि Google ने यह भी माना है कि रिश्तों से जुड़े संवेदनशील मामलों में यह AI पूरी तरह सटीक नहीं हो पाता.

Gemini में Personalised Intelligence कैसे काम करता है?

इस फीचर के जरिए Gemini आपके कनेक्ट किए गए ऐप्स से जरूरी जानकारी निकालकर सवालों का जवाब देता है. मान लीजिए आपको अपनी गाड़ी का नंबर या टायर साइज याद नहीं है तो Gemini आपकी पुरानी फोटो या ईमेल खंगालकर सही जानकारी तुरंत बता सकता है.

यह सिस्टम Gmail, Photos, YouTube और Google Search को एक साथ जोड़ देता है जिससे किसी भी जानकारी को ढूंढना या प्लान बनाना आसान हो जाता है. उदाहरण के तौर पर, Gemini आपके पुराने ट्रैवल रिकॉर्ड और पसंद को देखकर फैमिली ट्रिप प्लान कर सकता है या पिछली गतिविधियों के आधार पर नए आइडिया भी सुझा सकता है.

रिश्तों से जुड़े मामलों में क्यों अटक सकता है Gemini?

इतनी स्मार्ट तकनीक के बावजूद Google मानता है कि Gemini कुछ मामलों में गलत निष्कर्ष निकाल सकता है. खासकर रिश्तों और निजी पसंद जैसे विषयों में. AI आपके डेटा में दिख रहे पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाता है लेकिन हर बार वह पूरा संदर्भ नहीं समझ पाता.

जैसे अगर आपकी फोटो अक्सर किसी स्टेडियम में ली गई हैं तो Gemini यह मान सकता है कि आपको वह खेल बहुत पसंद है जबकि हकीकत में आप वहां किसी और वजह से जाते हों. इसी तरह, अगर किसी का ब्रेकअप या तलाक हो चुका है, लेकिन पुराने रिश्ते की तस्वीरें अब भी मौजूद हैं तो AI भ्रमित हो सकता है. ऐसे मामलों में यूज़र Gemini को बीच में ही सुधार सकते हैं.

आपकी प्राइवेसी को लेकर Google का क्या कहना है?

डेटा एक्सेस को लेकर Google ने साफ किया है कि Gemini आपकी फोटो या निजी जानकारी से खुद को ट्रेन नहीं करेगा. AI सिर्फ जवाब देने के लिए उस डेटा का संदर्भ लेगा. यानी Gemini आपकी गाड़ी का नंबर याद नहीं रखेगा बल्कि यह सीखेगा कि फोटो में नंबर प्लेट को कैसे पहचाना जाता है.

इसके अलावा, जब भी Gemini कोई पर्सनल जवाब देगा, वह यह भी बताएगा कि उसने जानकारी किस ऐप से ली है. अगर यूज़र को जवाब अस्पष्ट लगे तो वे तुरंत सवाल पूछ सकते हैं या AI को सही जानकारी दे सकते हैं.

Gemini Personalised Intelligence कैसे इस्तेमाल करें?

यह फीचर फिलहाल बीटा स्टेज में है और अमेरिका में Google AI Pro और AI Ultra सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराया गया है. इसे चालू करने के लिए Gemini की सेटिंग्स में जाकर Personalised Intelligence ऑप्शन चुनना होगा और वहां से Gmail या Photos जैसे ऐप्स कनेक्ट किए जा सकते हैं.

यूजर्स के पास यह पूरा कंट्रोल रहता है कि कौन-सा ऐप जुड़ा रहे और कब चैट हिस्ट्री हटानी है. यानी सुविधा के साथ-साथ अपनी जानकारी पर पकड़ भी पूरी तरह यूजर के हाथ में ही रहती है.

यह भी पढ़ें:

अपने फोन के साथ कभी न करें ये चीजें, टाइम से पहले हो जाएगा खराब, और भी हैं कई नुकसान

Published at : 16 Jan 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Google Gemini TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BMC Election Result VIP Seats Live: BMC चुनाव में इन VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें, पढ़िए कौन कहां पर मार सकता है बाजी
BMC Election Result VIP Seats Live: BMC चुनाव में इन VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें, पढ़िए कौन कहां पर मार सकता है बाजी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
इंडिया
Weather Forecast: 72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
बॉलीवुड
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के फ्लॉप होने पर कार्तिक आर्यन ने उठाया बड़ा कदम, मेकर्स को यूं किया सपोर्ट
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के फ्लॉप होने पर कार्तिक का बड़ा कदम, मेकर्स को यूं किया सपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मासूमों के दुश्मन...किडनैपर कपल ! | Crime News
Chitra Tripathi: Mumbai का 'King' कौन? क्या लौट रहा Mahayuti का तूफान? | BMC Exit Poll
Sandeep Chaudhary: 10% वोट पर दंगल...2027 में किसका मंगल? विश्लेषकों ने खोला राज | UP News
BMC Election 2026 EXIT Poll: सभी एग्जिट पोल में BJP गठबंधन आगे..ठाकरे ब्रदर्स का खेल खत्म?
Bharat Ki Baat : 27 में Mayawati किसका खेल बिगाड़ेंगी? | Brahman Vote Bank | BSP | UP Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BMC Election Result VIP Seats Live: BMC चुनाव में इन VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें, पढ़िए कौन कहां पर मार सकता है बाजी
BMC Election Result VIP Seats Live: BMC चुनाव में इन VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें, पढ़िए कौन कहां पर मार सकता है बाजी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
इंडिया
Weather Forecast: 72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
बॉलीवुड
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के फ्लॉप होने पर कार्तिक आर्यन ने उठाया बड़ा कदम, मेकर्स को यूं किया सपोर्ट
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के फ्लॉप होने पर कार्तिक का बड़ा कदम, मेकर्स को यूं किया सपोर्ट
क्रिकेट
कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम से दाऊद इब्राहिम को निकाला, जब डॉन के पैसे-पावर सबकी उड़ी धज्जियां
कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम से दाऊद इब्राहिम को निकाला, जब डॉन के पैसे-पावर सबकी उड़ी धज्जियां
ब्यूटी
बालों के लिए ऑलिव ऑयल अच्छा होता है या नहीं? जानें सही तरीका और सबसे असरदार टिप्स
बालों के लिए ऑलिव ऑयल अच्छा होता है या नहीं? जानें सही तरीका और सबसे असरदार टिप्स
यूटिलिटी
क्या आपके स्मार्टफोन की बैटरी भी हो रही है कमजोर? ये सेटिंग्स तुरंत करें चेक
क्या आपके स्मार्टफोन की बैटरी भी हो रही है कमजोर? ये सेटिंग्स तुरंत करें चेक
जनरल नॉलेज
पानी में ज्यादा देर रहते ही क्यों सिकुड़ने लगती हैं उंगलियां? जानें इसके पीछे का साइंस
पानी में ज्यादा देर रहते ही क्यों सिकुड़ने लगती हैं उंगलियां? जानें इसके पीछे का साइंस
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Embed widget