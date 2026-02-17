हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीब्रिटेन में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा ताला, एआई चैटबॉट्स पर भी है सरकार की नजर, जल्द आएगा कानून

ऑस्ट्रेलिया के बाद अब कई देश बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की तैयारी कर रहे हैं. अब ब्रिटेन ने ऐसे कानून को लेकर लोगों की सलाह मांगी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Feb 2026 02:39 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऑस्ट्रेलिया की तरह अब ब्रिटेन में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर ताला लग सकता है. यहां भी ऑस्ट्रेलिया की तरह 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया यूज करने पर पाबंदी लगाई जा सकती है. इसे लेकर यहां की सरकार ने पब्लिक कंसल्टेशन शुरू कर दी है. बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए सरकार मौजूदा कानूनों में बदलाव करेगी और अगले कुछ महीनों में नए कानून लागू हो सकते हैं. बता दें ब्रिटेन के अलावा फ्रांस, स्पेन, ग्रीस और स्लोवेनिया आदि देश भी ऐसे कानून बनाने में जुटे हुए हैं.

एआई चैटबॉट पर भी सरकार की नजरें

सोशल मीडिया के साथ-साथ एआई चैटबॉट्स पर भी ब्रिटेन की सरकार नजर बनाए हुए हैं. ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर ब्रिटेन में 2023 में नया ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट बना था, जिसे दुनिया का सबसे कठोर डिजिटल सेफ्टी कानून माना जाता है. इसमें एआई चैटबॉट्स के साथ वन टू वन होने वाली बातचीत को कवर नहीं किया गया है. अब ताजा कानूनों में इस कमी को भी पूरा करने की तैयारी है. टेक्नोलॉजी मिनिस्टर Liz Kendall ने कहा कि एआई चैटबॉट्स से बच्चों पर असर पड़ रहा है. कुछ बच्चे एआई सिस्टम्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बना रहे है, जबकि इन सिस्टम्स को बच्चों के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है.

बच्चों के लिए सोशल मीडिया क्यों बैन किया जा रहा है?

सोशल मीडिया के नुकसान को देखते हुए इसे बच्चों के लिए बैन किया जा रहा है. एक के बाद एक रिसर्च में यह सामने आ रहा है कि सोशल मीडिया यूज करने से बच्चों में एंग्जायटी, डिप्रेशन, नींद न आने, साइबर बुलिंग और ध्यान न लगा पाने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. इसके अलावा लगातार सोशल मीडिया यूज के कारण बच्चों का वजन बढ़ने जैसी दिक्कतें भी देखी जा रही हैं. इसके चलते एक के बाद एक देश की सरकार इसे बैन करने की तैयारी में लगी हुई है.

Published at : 17 Feb 2026 02:38 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
