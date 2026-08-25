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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब ये देश लगाने वाला है सोशल मीडिया पर बैन! जानें कारण

अब ये देश लगाने वाला है सोशल मीडिया पर बैन! जानें कारण

सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के बीच न्यूजीलैंड अपने देश में एक नया बिल लाने वाली है जिससे 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को सोशल मीडिया से होने वाले खतरों से बचाया जाएगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 25 Aug 2026 02:17 PM (IST)
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पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का इस्तेमाल पहले के मुकाबले बढ़ चुका है. अब बच्चें भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहने लगे है. अब इन प्लेटफॉर्म के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों पर नेगेटिव असर हो रहा है और उनकी मेंटल हेल्थ भी काफी हद तक खराब हो रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए कई देश पहले ही 16 साल या उससे कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा चुके हैं. अब इसी कड़ी में न्यूजीलैंड भी अपने देश में 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बैन लगाने की तैयारी में है.

सोशल मीडिया कंपनियों पर लगेगा भारी जुर्माना

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, न्यूजीलैंड एक नया बिल लाने वाला है जिसके अनुसार 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाएगा. इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनियों को उनकी उम्र को वेरिफाई करने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे. इसके अलावा इस बिल के अनुसार, अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस नियम को नहीं मानता है या फिर वो इसे लागू करने में विफल हो जाता है तो उस पर पूरे ग्लोबल रेवेन्यू का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा. बता दें कि ये जुर्माना कंपनियों को इस नियम को गंभीरता से लेने के लिए रखा गया है.

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कैसे होगी बच्चों की उम्र की जांच?

सरकार सोशल मीडिया कंपनियों से यूजर्स की उम्र वेरिफिकेशन करने के लिए मौजूदा अकाउंट डेटा के साथ-साथ डिजिटल पहचान डॉक्यूमेंट्स और फेस-बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है. इसका मकसद ये पता लगाया होगा कि जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है उसकी उम्र 16 या उससे ज्यादा हो. हालांकि, उम्र वेरिफिकेशन के साथ-साथ लोगों को प्राइवेसी को लेकर भी चिंता होने लगी है.

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बनी बड़ी चुनौती

बता दें कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि वो बच्चों को सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान से किसी भी तरह से बचाना चाहते हैं. इसीलिए वह इस नए बिल को ला रहे हैं. उनका मानना है कि 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए.

बता दें कि कई देश बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी के लिए ऐसे कदम उठा चुके हैं. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भी कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगया है. इससे ये साफ हो रहा है कि सरकारें अब इस बात पर विचार कर रही हैं कि बच्चों को ऑनलाइन खतरनाक कंटेंट, लत और दूसरे डिजिटल खतरों से कैसे बचाया जाए और टेक कंपनियों को कौन सी जिम्मेदारी उठानी चाहिए.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 25 Aug 2026 02:17 PM (IST)
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