कुमार संगाकारा के परिवार के साथ बदसलूकी, दिग्गज ने लगाए गंभीर आरोप

श्रीलंका के पूर्व कप्तान और इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कुमार संगाकारा ने डबलिन में उनके परिवार के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है. दिग्गज के अनुसार उनके परिवार के साथ बदसलूकी की गई, धमकी भरे लहजे में बात की गई. संगाकारा ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर इस घटना के बारे में बताया.

कुमार संगाकारा ने अपने 'एक्स' पर लिखा, "क्या किसी ने डबलिन में Ryanair के गेट कर्मचारियों की ओर से भेदभावपूर्ण व्यवहार का अनुभव किया है? मेरे और मेरे परिवार के साथ अभी ऐसा ही हुआ, जो बेहद चौंकाने वाला था."

क्रिकेटर ने बताया कि उनका बात करने का तरीका ऐसा था जैसे धमकी दे रहे हों. उन्होंने लिखा, "उनके बात करने का तरीका, प्रक्रियाओं को गलत तरीके से लागू करना और धमकी भरा बर्ताव, किसी भी यात्री के लिए यह बिल्कुल अस्वीकार्य है. डबलिन में यह मेरा पहला बुरा अनुभव रहा."

Has anyone experienced discriminatory gate personnel @Ryanair in Dublin ? I with my family just did and it was shocking. The tone of address and the mishandling of procedure and threatening behavior. Unacceptable for any passenger. First bad experience in Dublin — Kumar Sangakkara (@KumarSanga2) October 28, 2026

श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा ने 134 टेस्ट, 404 वनडे और 56 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. टेस्ट में उनके नाम 12400, वनडे में 14234 और टी20 में 1382 रन हैं. उन्होंने टेस्ट में 38 और वनडे में 25 शतक लगाए हैं. राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच संगाकारा आईपीएल में 3 टीमों के लिए खेल चुके हैं.

लीग के पहले संस्करण से लेकर 2010 तक वह पंजाब किंग्स के लिए खेले. इसके बाद वह डेक्कन चार्जर्स में चले गए, 2 सीजन (2011 और 2012) DCH के लिए खेलने के बाद 2013 में वह सनराइजर्स हैदराबाद में चले गए. ये उनका बतौर प्लेयर आखिरी आईपीएल सीजन था.

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