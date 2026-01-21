ये गलतियां खराब कर सकती हैं चार्जिंग स्पीड, कई घंटे लगे रहने पर भी चार्ज नहीं होगा फोन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीये गलतियां खराब कर सकती हैं चार्जिंग स्पीड, कई घंटे लगे रहने पर भी चार्ज नहीं होगा फोन

आजकल कई फोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. इस चार्जिंग को मैक्सिमाइज करने के लिए कई बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ऐसा न करने पर आपका फोन घंटों बाद भी चार्ज नहीं होगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 21 Jan 2026 01:42 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

जब आप अपने फोन की चार्जिंग स्पीड को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है. अगर कोई डिवाइस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो उसके लिए जरूरी चार्जर और केबल की जरूरत पड़ेगी. कई बार लोग कंपैटिबल एक्सेसरीज का यूज नहीं करते, जिससे फोन चार्ज होने की स्पीड स्लो हो जाती है. आज हम उन गलतियों की बात करने जा रहे हैं, जिससे फोन की चार्जिंग स्पीड पर असर पड़ता है. अगर आप इनमें से कोई गलती करते हैं तो उसे सुधार लेने से आपका फोन जल्दी चार्ज हो जाएगा.

सही एडेप्टर है जरूरी

कई बार लोग मार्केट से सस्ते के लालच में आकर नकली या खराब क्वालिटी वाला चार्जर ले लेते हैं. यह फोन को चार्ज तो कर देता है, लेकिन टाइम भी ज्यादा लेता है और बैटरी पर भी इसका खराब असर पड़ता है. इसलिए हमेशा ऑरिजनल और कंपैटिबल एडेप्टर का यूजर करें. आप चाहें तो किसी अच्छे ब्रांड का ज्यादा वॉटेज वाला चार्जर भी ले सकते हैं, जो चार्जिंग को फास्ट कर देगा.

केबल का भी रखना पड़ेगा ध्यान

अगर आप कोई सस्ती या खराब क्वालिटी वाली केबल यूज कर रहे हैं तो भी चार्जिंग स्लो होगी. अगर आपके पास ऑरिजनल और कंपैटिबल एडेप्टर है, लेकिन केबल नकली है तो भी फोन फुल स्पीड से चार्ज नहीं होगा. इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि लंबी केबल से चार्जिंग धीमी होती है. लंबाई के कारण सिग्नल डिग्रेड हो जाते हैं. इसलिए हमेशा फोन को एक छोटी और हाई-क्वालिटी वाली केबल से चार्ज करें.

चार्जिंग कंडीशन से भी पड़ता है फर्क

कभी भी अपने डिवाइसेस को गर्म जगह या सीधे धूप में रखकर चार्ज न करें. इससे डिवाइस ओवरहीट हो सकता है और इसमें धमाका भी हो सकता है. फास्ट चार्जिंग के लिए फोन को एक ठंडी और अंधेरी जगह पर रखें. अगर जरूरत न हो तो चार्जिंग के समय फोन को यूज न करें.

Published at : 21 Jan 2026 01:40 PM (IST)
Tips And Tricks Smartphone Tips Mobile Charging TECH NEWS
इंडिया
प्रयागराज में भारतीय सेना का ट्रेनी विमान क्रैश, दोनों पायलट सुरक्षित, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
प्रयागराज में भारतीय सेना का ट्रेनी विमान क्रैश, दोनों पायलट सुरक्षित, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपने लगते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Sambhal Violence के मास्टरमाइंड Shariq Satha के घर की ढोल नगाड़ों के साथ संपत्ति हुई कुर्क !
अविमुक्तेश्वरानंद के बचाव में उतरे शारदा पीठ के शंकराचार्य | Prayagraj News
Engineer Death Case: abp News पर देखिए इंजीनियर की मौत का वो खुलासा जिसे देख दंग रह जाएंगे !
Engineer Death Case: इंजीनियर की मौत के मामले में घिरी Noida Police ?
Engineer Death: चश्मदीद का बड़ा बयान, 5 पुलिस वालों ने थाने के बाहर धमकाया
