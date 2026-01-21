ये गलतियां खराब कर सकती हैं चार्जिंग स्पीड, कई घंटे लगे रहने पर भी चार्ज नहीं होगा फोन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







जब आप अपने फोन की चार्जिंग स्पीड को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है. अगर कोई डिवाइस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो उसके लिए जरूरी चार्जर और केबल की जरूरत पड़ेगी. कई बार लोग कंपैटिबल एक्सेसरीज का यूज नहीं करते, जिससे फोन चार्ज होने की स्पीड स्लो हो जाती है. आज हम उन गलतियों की बात करने जा रहे हैं, जिससे फोन की चार्जिंग स्पीड पर असर पड़ता है. अगर आप इनमें से कोई गलती करते हैं तो उसे सुधार लेने से आपका फोन जल्दी चार्ज हो जाएगा.

सही एडेप्टर है जरूरी

कई बार लोग मार्केट से सस्ते के लालच में आकर नकली या खराब क्वालिटी वाला चार्जर ले लेते हैं. यह फोन को चार्ज तो कर देता है, लेकिन टाइम भी ज्यादा लेता है और बैटरी पर भी इसका खराब असर पड़ता है. इसलिए हमेशा ऑरिजनल और कंपैटिबल एडेप्टर का यूजर करें. आप चाहें तो किसी अच्छे ब्रांड का ज्यादा वॉटेज वाला चार्जर भी ले सकते हैं, जो चार्जिंग को फास्ट कर देगा.

केबल का भी रखना पड़ेगा ध्यान

अगर आप कोई सस्ती या खराब क्वालिटी वाली केबल यूज कर रहे हैं तो भी चार्जिंग स्लो होगी. अगर आपके पास ऑरिजनल और कंपैटिबल एडेप्टर है, लेकिन केबल नकली है तो भी फोन फुल स्पीड से चार्ज नहीं होगा. इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि लंबी केबल से चार्जिंग धीमी होती है. लंबाई के कारण सिग्नल डिग्रेड हो जाते हैं. इसलिए हमेशा फोन को एक छोटी और हाई-क्वालिटी वाली केबल से चार्ज करें.

चार्जिंग कंडीशन से भी पड़ता है फर्क

कभी भी अपने डिवाइसेस को गर्म जगह या सीधे धूप में रखकर चार्ज न करें. इससे डिवाइस ओवरहीट हो सकता है और इसमें धमाका भी हो सकता है. फास्ट चार्जिंग के लिए फोन को एक ठंडी और अंधेरी जगह पर रखें. अगर जरूरत न हो तो चार्जिंग के समय फोन को यूज न करें.

