Holi 2026 Special Offer: होली पर स्पेशल ऑफर, यह कंपनी फ्री में दे रही एक्स्ट्रा वैलिडिटी, जल्दी उठाएं फायदा

होली के मौके पर सरकारी कंपनी BSNL एक शानदार ऑफर लेकर आई है. इसके तहत कंपनी देशभर में अपने प्रीपेड यूजर्स को बिल्कुल मुफ्त में 14 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 03 Mar 2026 08:32 AM (IST)
होली के त्योहार पर सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने यूजर्स को खास तोहफा दिया है. कंपनी ने देशभर के अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए एक स्पेशल होली ऑफर का ऐलान किया है. इसमें कंपनी अपने मौजूदा एक प्लान पर फ्री में एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रही है. यह ऑफर लाइव हो चुका है और इस पूरे महीने वैलिड रहेगा. यानी मार्च में कभी भी रिचार्ज कर इस ऑफर का फायदा उठाया जा सकता है. आइए ऑफर के बारे में डिटेल से जानते हैं.

BSNL के 997 रुपये के प्लान पर मिल रहा ऑफर

BSNL अभी अपने 997 रुपये के प्लान पर यह ऑफर लेकर आई है, जिसके तहत यूजर्स को बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए 14 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जा रही है. कंपनी के 997 रुपये के प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड फ्री कॉल, रोजाना 2GB डेटा और 150 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, लेकिन इस ऑफर के तहत वैलिडिटी को बढ़ाकर 164 दिन कर दिया गया है. यूजर्स 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 997 रुपये के रिचार्ज पर इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. 

जियो के 999 रुपये के प्लान में क्या मिलता है?

रिलायंस जियो अपने 999 रुपये के रिचार्ज प्लान में 98 दिनों की वैलिडिटी के साथ-साथ रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, रोजाना 100 SMS ऑफर कर रही है. इस प्लान के साथ फ्री मिलने वाले सब्सक्रिप्शन की बात करें तो तीन महीने के लिए जियोहॉटस्टार और 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी प्रो का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है.

इस रेंज में एयरटेल का कौन-सा प्लान है?

एयरटेल भी 979 रुपये के प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS ऑफर कर रही है. इसके साथ 12 महीने के लिए एडोब एक्सप्रेस का प्रीमियम और 84 दिनों के लिए सोनी लिव समेत 20 से अधिक OTT का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है.

Published at : 03 Mar 2026 08:32 AM (IST)
