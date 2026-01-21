इंस्टाग्राम और यूट्यूब की खैर नहीं! अब नेटफ्लिक्स करने जा रही है यह काम, बदल जाएगा पूरा खेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Netflix ने अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब को टक्कर देने का मन बना लिया है. इसके लिए यह अपनी ऐप को नए सिरे से डिजाइन करेगी ताकि यूजर एंगेजमेंट बढ़ाई जा सके. इस अपडेट के बाद नेटफ्लिक्स की ऐप एक इंटरैक्टिव हब के तौर पर काम करेगी और यह शोज और मूवी की स्टेटिक लाइब्रेरी की तरह नहीं दिखेगी. भले ही नेटफ्लिक्स दुनिया की सबसे बड़ी सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्ट्रीमिंग सर्विस है, लेकिन डेली एंगेजमेंट के मामले में इसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कड़ी टक्कर मिल रही है.

नई अपडेट के बाद क्या बदल जाएगा?

नई अपडेट के बाद नेटफ्लिक्स ऐप में यूजर को एक पर्सनलाइज्ड फीड मिलेगी, जिसमें ट्रेंडिंग क्लिप्स, रिकमंडेशन और इंटरैक्टिव प्रॉम्प्ट्स शामिल होंगे. इनके साथ फीड में इंस्टाग्राम की तरह शॉर्ट-फॉर्म वीडियो भी दिखेगा. इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए नेटफ्लिक्स पोल, क्विज और कम्युनिटी डिस्कशन जैसे ऑप्शन भी जोड़ सकती है. ऐप का फोकस डेली डिस्कवरी पर रहेगा और यह शोज और मूवीज से क्लिप्स भी दिखाएगी, ताकि यूजर अपनी प्री-सेट वॉचलिस्ट से हटकर भी कंटेट को डिस्कवर कर सके.

अभी नेटफ्लिक्स के सामने यह चुनौती

अभी नेटफ्लिक्स डेली एंगेजमेंट की चुनौती से जूझ रही है. भले ही कोई यूजर एक दिन आकर कई घंटों तक मूवीज या शोज देख ले, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह डेली ऐप ओपन करेगा. दूसरी तरफ सोशल मीडिया ऐप्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि यूजर दिन में कई बार इन प्लेटफॉर्म्स पर आता है. अब नेटफ्लिक्स नई अपडेट लाकर इस गैप को कम करना चाहती है. कंपनी चाहती है कि उसका यूजर जब कोई फिल्म या शो नहीं देख रहा है तब भी उसके प्लेटफॉर्म पर टाइम स्पेंट करें. इससे कंपनी को उम्मीद है कि रिटेंशन रेट बढ़ेगा और डिजिटल लैंडस्केप में कंपनी का शेयर और मजबूत होगा.

