दुनिया में हर जन्म खास होता है, लेकिन कभी-कभी कुछ जन्म ऐसे होते हैं जो अस्पताल से निकलकर सीधे सोशल मीडिया की सुर्खियां बन जाते हैं. न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में जन्मे एक बच्चे ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया. मां को अंदाजा था कि बेटा थोड़ा भारी होगा, लेकिन जब डॉक्टरों ने वजन बताया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं. नवजात का वजन इतना ज्यादा था कि वह अस्पताल के इतिहास में सबसे भारी बच्चा बन गया. तस्वीरें सामने आते ही इंटरनेट पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कोई उसे ‘जायंट बेबी’ कह रहा है तो कोई ‘छोटा पहलवान’.

5.9 किलो का रिकॉर्ड तोड़ जन्म

न्यूयॉर्क के इथाका स्थित Cayuga Medical Center में 31 जनवरी को टेरिका और शॉन के घर बेटे ने जन्म लिया. बच्चे का नाम रखा गया शॉन जूनियर. जन्म के समय उसका वजन 5.9 किलोग्राम था, जो सामान्य नवजात शिशुओं के औसत वजन से लगभग दोगुना है. रिपोर्ट के मुताबिक यह अस्पताल में अब तक जन्मा सबसे भारी बच्चा है.

मां भी रह गई हैरान

चार बच्चों की मां टेरिका ने बताया कि उन्हें लगा था बच्चा थोड़ा भारी होगा, लेकिन इतना ज्यादा वजन होगा, इसकी उम्मीद नहीं थी. उन्होंने मजाक में कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने तीन महीने के बच्चे को जन्म दिया हो. शॉन जूनियर अभी से तीन से छह महीने के बच्चों के कपड़े और डायपर पहन रहा है.

उसी दिन जन्मी 1.8 किलो की बच्ची

दिलचस्प बात यह रही कि उसी दिन अस्पताल में एक और बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम मार्गोट है. उसका वजन सिर्फ 1.8 किलोग्राम था. अस्पताल ने दोनों नवजातों की तस्वीर फेसबुक पर शेयर की, जिसमें दोनों के आकार का अंतर साफ दिखाई दे रहा था. मार्गोट की मां क्लोई ने कहा कि यह पल बेहद प्यारा था और इससे पता चलता है कि हर बच्चा अलग होता है.

अस्पताल ने जताया गर्व

Centralus Health की मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य निदेशक रॉबिन टॉर्गल्स्की ने कहा कि ये दोनों जन्म इस बात का सुंदर उदाहरण हैं कि हर नवजात और हर जन्म अनुभव अलग होता है. उन्होंने कहा कि चाहे बच्चा चार पाउंड का हो या तेरह पाउंड का, मेडिकल टीम हर स्थिति के लिए तैयार रहती है. उन्होंने अस्पताल की सेवाओं पर गर्व जताया और परिवारों के साथ इस खास पल में शामिल होने को सम्मान बताया.

यह भी पढ़ें: भीड़ देखते ही अजगर ने उगला जिंदा शिकार, मॉनिटर लिजार्ड को मुंह से बाहर फेंकते ही मचा हड़कंप, खौफनाक वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन

जैसे ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, लोगों ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी. किसी ने लिखा, “ये तो पैदा होते ही स्कूल जाने को तैयार है.” तो किसी ने कहा, “इतना हेल्दी बेबी, भगवान की खास कृपा है.” कई यूजर्स ने डॉक्टरों और मां की हिम्मत की तारीफ की. फिलहाल यह खबर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है. एक ही दिन में जन्मे दो बच्चों का अलग-अलग वजन लोगों को हैरान भी कर रहा है और खुश भी.

यह भी पढ़ें: जब ईरान में गूंजी थी ब्राह्मण कवि की आवाज, खामेनेई के सामने हजरत अली की शान में पढ़ी थी मनकबत, रोने लगे थे लोग, वीडियो वायरल