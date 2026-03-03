हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगयहां जन्मा 5.9 किलो का ‘सुपर बेबी’! अस्पताल में जन्म लेते ही बना रिकॉर्ड, तस्वीरें देख दंग रह गए लोग

दिलचस्प बात यह रही कि उसी दिन अस्पताल में एक और बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम मार्गोट है. उसका वजन सिर्फ 1.8 किलोग्राम था. अस्पताल ने दोनों नवजातों की तस्वीर फेसबुक पर शेयर की.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 03 Mar 2026 08:34 AM (IST)
दुनिया में हर जन्म खास होता है, लेकिन कभी-कभी कुछ जन्म ऐसे होते हैं जो अस्पताल से निकलकर सीधे सोशल मीडिया की सुर्खियां बन जाते हैं. न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में जन्मे एक बच्चे ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया. मां को अंदाजा था कि बेटा थोड़ा भारी होगा, लेकिन जब डॉक्टरों ने वजन बताया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं. नवजात का वजन इतना ज्यादा था कि वह अस्पताल के इतिहास में सबसे भारी बच्चा बन गया. तस्वीरें सामने आते ही इंटरनेट पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कोई उसे ‘जायंट बेबी’ कह रहा है तो कोई ‘छोटा पहलवान’.

5.9 किलो का रिकॉर्ड तोड़ जन्म

न्यूयॉर्क के इथाका स्थित Cayuga Medical Center में 31 जनवरी को टेरिका और शॉन के घर बेटे ने जन्म लिया. बच्चे का नाम रखा गया शॉन जूनियर. जन्म के समय उसका वजन 5.9 किलोग्राम था, जो सामान्य नवजात शिशुओं के औसत वजन से लगभग दोगुना है. रिपोर्ट के मुताबिक यह अस्पताल में अब तक जन्मा सबसे भारी बच्चा है.

मां भी रह गई हैरान

चार बच्चों की मां टेरिका ने बताया कि उन्हें लगा था बच्चा थोड़ा भारी होगा, लेकिन इतना ज्यादा वजन होगा, इसकी उम्मीद नहीं थी. उन्होंने मजाक में कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने तीन महीने के बच्चे को जन्म दिया हो. शॉन जूनियर अभी से तीन से छह महीने के बच्चों के कपड़े और डायपर पहन रहा है.

उसी दिन जन्मी 1.8 किलो की बच्ची

दिलचस्प बात यह रही कि उसी दिन अस्पताल में एक और बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम मार्गोट है. उसका वजन सिर्फ 1.8 किलोग्राम था. अस्पताल ने दोनों नवजातों की तस्वीर फेसबुक पर शेयर की, जिसमें दोनों के आकार का अंतर साफ दिखाई दे रहा था. मार्गोट की मां क्लोई ने कहा कि यह पल बेहद प्यारा था और इससे पता चलता है कि हर बच्चा अलग होता है.

अस्पताल ने जताया गर्व

Centralus Health की मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य निदेशक रॉबिन टॉर्गल्स्की ने कहा कि ये दोनों जन्म इस बात का सुंदर उदाहरण हैं कि हर नवजात और हर जन्म अनुभव अलग होता है. उन्होंने कहा कि चाहे बच्चा चार पाउंड का हो या तेरह पाउंड का, मेडिकल टीम हर स्थिति के लिए तैयार रहती है. उन्होंने अस्पताल की सेवाओं पर गर्व जताया और परिवारों के साथ इस खास पल में शामिल होने को सम्मान बताया.

सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन

जैसे ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, लोगों ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी. किसी ने लिखा, “ये तो पैदा होते ही स्कूल जाने को तैयार है.” तो किसी ने कहा, “इतना हेल्दी बेबी, भगवान की खास कृपा है.” कई यूजर्स ने डॉक्टरों और मां की हिम्मत की तारीफ की. फिलहाल यह खबर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है. एक ही दिन में जन्मे दो बच्चों का अलग-अलग वजन लोगों को हैरान भी कर रहा है और खुश भी.

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Published at : 03 Mar 2026 08:34 AM (IST)
Embed widget