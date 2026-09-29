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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMotorola Razr Flex के स्पेक्स लीक, Wide Foldable में क्या होगा खास?

Motorola Razr Flex के स्पेक्स लीक, Wide Foldable में क्या होगा खास?

Motorola Razr Flex के स्पेक्स लीक, 165Hz फोल्डिंग स्क्रीन, 12GB RAM और 5,000mAh बैटरी जैसे फीचर्स से Wide Foldable सेगमेंट में हलचल बढ़ सकती है. जानें फोन में और क्या होगा खास

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 29 Sep 2026 06:36 PM (IST)
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  • फोन में 50MP डुअल कैमरा, 5000mAh बैटरी, Android 17 होगा.

Motorola के आने वाले Wide Foldable को लेकर नई जानकारी सामने आई है. कंपनी इस डिवाइस को फिलहाल Razr Flex नाम से तैयार कर रही है, हालांकि लॉन्च के समय इसका नाम यही होगा या नहीं, यह अभी साफ नहीं है. फोन का इंटरनल कोडनेम Parker बताया जा रहा है. लीक हुई जानकारी में फोन की स्क्रीन, प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी और डिजाइन से जुड़ी कई डिटेल सामने आई हैं. फोन की सबसे खास बात इसकी 6.92 इंच की 165Hz फोल्डिंग स्क्रीन हो सकती है, जबकि बाहर की तरफ 4.97 इंच की कवर स्क्रीन मिलने की उम्मीद है. तो आइए जानते हैं कि Motorola के Wide Foldable में क्या खास होगा. 

Motorola के Wide Foldable में क्या खास होगा?

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लीक के मुताबिक, Motorola Razr Flex में 6.92 इंच की OLED फोल्डिंग स्क्रीन मिल सकती है. इसका रेजोल्यूशन 2364 बाय 1728 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 165Hz तक होगा. यह स्क्रीन HDR10, HDR10+ और Dolby Vision सपोर्ट के साथ आ सकती है. फोन के बाहर 4.97 इंच की OLED कवर स्क्रीन दी जा सकती है, जिसका रेजोल्यूशन 1736 बाय 1140 पिक्सल बताया गया है. यह स्क्रीन फोन को खोले बिना भी कई काम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी. 

Snapdragon चिप और 12GB RAM

परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिए जाने की बात सामने आई है. इसके साथ 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिल सकती है. लीक में फिलहाल सिर्फ यही स्टोरेज वेरिएंट सामने आया है और स्टोरेज बढ़ाने का ऑप्शन नहीं होगा. 

Motorola Razr Flex कब हो सकता है लॉन्च?

लीक के अनुसार Motorola Razr Flex को दिसंबर 2026 के मध्य लॉन्च किया जा सकता है. यह PANTONE Coriander और PANTONE Dark Botanical Garden रंगों में आ सकता है, हालांकि Motorola ने अभी फोन के अंतिम नाम, पूरी स्पेसिफिकेशन, कीमत और लॉन्च तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. 

कैसा होगा इसका कैमरा?

फोटोग्राफी के लिए फोन के पीछे 50MP मुख्य कैमरा और 50MP अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल सकते हैं. जिसमें मेन कैमरे से 30x डिजिटल जूम मिलने की बात भी कही गई है. वहीं दोनों स्क्रीन पर अलग-अलग 32MP कैमरा दिए जा सकते हैं. 

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5,000mAh बैटरी और 25W वायरलेस चार्जिंग

Razr Flex में 5,000mAh डुअल-सेल बैटरी होने की जानकारी सामने आई है. फोन 25W Qi वायरलेस चार्जिंग और USB-PD वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट कर सकता है. साथ ही फोन खुलने पर 110x149x5.8mm और फोल्ड होने पर 110x76x12.6mm का हो सकता है. 

Android 17 और IP48-IP49 सुरक्षा

फोन में Android 17 पहले से इंस्टॉल मिल सकता है. पावर बटन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है. इसके अलावा एक अलग AI फिजिकल बटन भी मिलने की बात कही गई है. फोन को IP48 और IP49 रेटिंग के साथ लाए जाने की जानकारी है. कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 7 और Bluetooth 6.0 भी मिल सकते हैं.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 29 Sep 2026 06:36 PM (IST)
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