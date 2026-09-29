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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTV से AC तक कीमत बढ़ने की तैयारी, पुराने दाम पर कैसे मिलेंगे प्रोडक्ट?

TV से AC तक कीमत बढ़ने की तैयारी, पुराने दाम पर कैसे मिलेंगे प्रोडक्ट?

1 अक्टूबर से AC, LED TV, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू सामान महंगे हो सकते हैं कई कंपनियां कीमतों में 5-8 फीसदी तक बढ़ोतरी की तैयारी में हैं. जानिए इसकी वजह और पुराने दाम पर सामान कहां मिलेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 29 Sep 2026 11:42 AM (IST)
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  • कंपनियों ने दिवाली बाद और मूल्य वृद्धि बताई.

फेस्टिव सीजन की खरीदारी शुरू होने से पहले ही घर के बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान का बजट बिगड़ सकता है. अगर आप इस बार घर के लिए AC, LED TV, फ्रिज या वॉशिंग मशीन लेने की सोच रहे हैं, तो 1 अक्टूबर से इनकी कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, कई कंपनियां बढ़ती प्रोडक्ट लागत के चलते कीमतों में 5 से 8 फीसदी तक की बढ़ोतरी करने की तैयारी में हैं, हालांकि इसका असर हर कंपनी के प्रोडक्ट पर एक जैसा नहीं होगा और कुछ जगहों पर ग्राहकों को थोड़े समय तक पुराने दाम का फायदा भी मिल सकता है. तो आइए जानते हैं कि पुराने दाम पर प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे. 

किन प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ सकते हैं?

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एयर कंडीशनर की कीमतों पर सबसे ज्यादा असर दिखाई दे सकता है. कुछ कंपनियां AC के दाम 5 से 8 फीसदी तक बढ़ा सकती हैं. LED TV और वॉशिंग मशीन की कीमतों में कुछ कंपनियों की ओर से 2 से 3 फीसदी तक बढ़ोतरी की बात सामने आई है, जबकि कुछ टीवी कंपनियां करीब 7 फीसदी तक दाम बढ़ाने की योजना में हैं. फ्रिज और दूसरे होम डिवाइसों की कीमतों में भी करीब 3 से 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. 

पुराने दाम पर कैसे मिल सकते हैं प्रोडक्ट?

कीमत बढ़ने के बाद भी त्योहारों के दौरान कुछ ग्राहकों को पुराने दाम पर सामान मिल सकता है. इसकी वजह डीलरों के पास पहले से मौजूद स्टॉक है. Godrej के मुताबिक, डीलरों के पास करीब एक से डेढ़ महीने तक चलने वाला पुराना स्टॉक मौजूद है. इसलिए दिवाली तक कुछ प्रोडक्ट पुराने दाम पर मिल सकते हैं.

हालांकि, कंपनियों का कहना है कि लागत का दबाव बना रहा तो दिवाली के बाद कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है. Haier ने अक्टूबर से जनवरी के बीच कुल करीब 15 फीसदी तक बढ़ोतरी की संभावना भी जताई है. वहीं Panasonic अभी स्थिति का आकलन कर रही है और कीमत बढ़ाने पर फैसला नहीं लिया है. 

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कॉपर महंगा होने से AC पर बढ़ा दबाव

AC की कीमत बढ़ने के पीछे कॉपर की बढ़ी लागत जरूरी वजहों में शामिल है. Haier India के अनुसार, कॉपर का भाव पिछले साल करीब 8,000 से 9,000 डॉलर प्रति मीट्रिक टन था, जो अब करीब 14,500 डॉलर तक पहुंच गया है. एक AC में लगभग 3 से 4 किलो कॉपर इस्तेमाल होता है. Daikin भी 16 सितंबर से AC की कीमतों में 8 से 10 फीसदी तक बढ़ोतरी कर चुकी है. वहीं LG और Bosch Home Comfort ने भी करीब 5 फीसदी की बढ़ोतरी की है.

कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं कीमत?

कंपनियों का कहना है कि कॉपर, स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक और क्रूड ऑयल से जुड़े कच्चे माल की लागत बढ़ी है. इसके साथ माल ढुलाई का खर्च और रुपये की कमजोरी भी कंपनियों की लागत पर असर डाल रही है. गोदरेज के मुताबिक पिछली कीमत समीक्षा के बाद कमोडिटी लागत में करीब 8 से 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में अलग-अलग कंपनियां AC समेत दूसरी कैटेगरी में 5 से 7 फीसदी तक दाम बढ़ा सकती हैं.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 29 Sep 2026 11:42 AM (IST)
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Consumer Electronics TECH NEWS HINDI Electronic Price Hike
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