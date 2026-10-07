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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram में दिखा MUSE का नया ऑप्शन, जानें Meta के नए AI एजेंट के काम

Instagram में दिखा MUSE का नया ऑप्शन, जानें Meta के नए AI एजेंट के काम

Meta ने Instagram पर Muse नाम का एक AI एजेंट पेश किया है, Instagram के शेयर ऑप्शन में MUSE यूजर्स का ध्यान खींच रहा है. जानिए Instagram पर दिख रहा MUSE क्या है और यह आपके लिए कैसे काम कर सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 07 Oct 2026 01:40 PM (IST)
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  • खर्च, बुकिंग, लक्ष्य प्रबंधन; कई ऐप्स से जुड़ेगा.

Instagram इस्तेमाल करने वालों को अब शेयर ऑप्शन में MUSE नाम का एक नया ऑप्शन जुड़ गया है. यह सिर्फ किसी पोस्ट या रील को शेयर करने वाला फीचर नहीं है, बल्कि Meta के नए AI एजेंट Muse से जुड़ा ऑप्शन है. Meta ने Muse को एक पर्सनल AI एजेंट के तौर पर पेश किया है, जिसका यूज यूजर के रोजमर्रा के कई कामों में मदद करना है. खास बात यह है कि इसमें सिर्फ सवाल पूछने या जानकारी लेने के साथ कुछ कामों को प्लान करने और उन्हें पूरा करने में मदद लेने का ऑप्शन दिया गया है. तो आइए जानते हैं कि Instagram में MUSE का नया ऑप्शन क्या है और कैसे काम करता है.  

Instagram पर MUSE क्या है?

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Meta ने Instagram  पर Muse नाम का एक AI एजेंट पेश किया है, जिसे यूजर्स के रोजमर्रा के कई कामों में मदद करने के लिए तैयार किया गया है. Instagram के शेयर मेन्यू में MUSE का ऑप्शन दिखाई दे सकता है. इसे चुनने पर Muse from Meta की ऐप लिस्टिंग खुलती है. यहां Muse को Your personal AI agent बताया गया है, हालांकि ऐप की उपलब्धता हर जगह एक जैसी नहीं है. कुछ लोकेशन में इसकी लिस्टिंग पर यह भी दिखता है कि ऐप उस देश में फिलहाल उपलब्ध नहीं है. 

Muse किन कामों में मदद कर सकता है?

Muse को ऐसे AI एजेंट के तौर पर डिजाइन किया गया है, जो अलग-अलग कामों को  प्लान करने में मदद कर सकता है. इसमें टिकट की कीमतों पर नजर रखना और रिजर्वेशन बुक करने जैसे काम शामिल हैं. इसके अलावा ईमेल में मिले किसी फॉर्म को भरने और आगे की प्रक्रिया में मदद करने का ऑप्शन भी दिखता है. जरूरत पड़ने पर रिमाइंडर देने की सुविधा भी इसमें शामिल है. 

खर्च और सेविंग का भी मिलेगा हिसाब

Muse का इस्तेमाल अपने खर्च को समझने के लिए भी किया जा सकता है. यह खर्च देखने के बाद पैसे बचाने के तरीके खोजने में मदद कर सकता है. जैसे कौन-से सब्सक्रिप्शन बंद किए जा सकते हैं, इस तरह के सुझाव लेने का ऑप्शन इसमें दिखाया गया है. साथ ही यूजर यह तय कर सकता है कि क्या भेजना है या किस खर्च को मंजूरी देनी है. 

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Goals को प्लान में बदलने का ऑप्शन

Muse में अलग-अलग गोल को भी प्लान में बदला जा सकता है. इसमें Dinner Reservations, Marathon Prep और Save for New Car जैसे गोल्स दिए गए हैं. इससे किसी काम को सिर्फ याद रखने की जगह उसके लिए एक प्लान तैयार करने में AI की मदद ली जा सकती है. 

किन ऐप्स से कनेक्ट हो सकता है Muse?

Muse में कई ऐप्स और सेवाओं को जोड़ने के ऑप्शन भी दिखाई देते हैं. इनमें Gmail, Google Calendar, Health, Facebook, Instagram, Peloton और Finance शामिल हैं. इन कनेक्शन्स के जरिए Muse को यूजर के अलग-अलग कामों से जुड़ी जानकारी के साथ काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 07 Oct 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Meta TECH NEWS HINDI Instagram Muse
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