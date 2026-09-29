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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन बनेगा छोटा PC! अभी ऑन करें Android का ये सीक्रेट Desktop Mode

फोन बनेगा छोटा PC! अभी ऑन करें Android का ये सीक्रेट Desktop Mode

Android फोन में छिपा Desktop Mode इसे छोटे PC में बदल सकता है. जानें इस फीचर को कैसे ऑन करें और मॉनिटर से कनेक्ट कर फोन पर PC जैसा एक्सपीरिएंस पाएं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 29 Sep 2026 12:56 PM (IST)
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अगर आपके पास नया Google Pixel फोन है तो उसे सिर्फ स्मार्टफोन की तरह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. Android का Desktop Mode फीचर फोन को बाहरी मॉनिटर से जोड़कर PC जैसे इंटरफेस में बदल सकता है. इसमें एक साथ कई ऐप्स को अलग-अलग विंडो में चलाया जा सकता है और कीबोर्ड-माउस की मदद से काम भी किया जा सकता है.

Android Desktop Mode फिलहाल Android 16 के March Pixel Drop के बाद Pixel 8 और उसके बाद के Pixel फोन में उपलब्ध है. हालांकि, Google ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि यह फीचर दूसरे Android स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए कब उपलब्ध होगा. Samsung पहले से अपने Galaxy स्मार्टफोन्स में DeX के जरिए PC जैसा अनुभव देता है जबकि Motorola के फोन में Smart Connect जैसे फीचर मौजूद हैं. Android का नया Desktop Mode इसी तरह फोन को बड़ी स्क्रीन पर ज्यादा कंप्यूटर जैसा बनाने की दिशा में Google का कदम है.

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ऐसे करें Android फोन को Desktop Mode में इस्तेमाल

इसके लिए सबसे पहले अपने Pixel 8 या उससे नए Pixel फोन को किसी बाहरी मॉनिटर से जोड़ना होगा. इसके लिए हाई-स्पीड USB-C केबल का इस्तेमाल करें. फोन कनेक्ट होने के बाद स्क्रीन पर ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें फोन की स्क्रीन को मिरर करने या Desktop Mode इस्तेमाल करने का ऑप्शन मिलेगा.

यहां Desktop ऑप्शन चुनें. इसके बाद आप Bluetooth के जरिए कीबोर्ड और माउस कनेक्ट कर सकते हैं. USB हब के जरिए भी इन डिवाइस को फोन से कनेक्ट किया जा सकता है. इसके बाद मॉनिटर पर आपको डेस्कटॉप जैसा इंटरफेस दिखाई देने लगेगा.

कंप्यूटर जैसा मिलेगा इंटरफेस

Desktop Mode में ऐप्स अलग-अलग विंडो में खुलते हैं. इन विंडोज का आकार अपनी जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है. एक तरह का Start Menu भी मिलता है, जिसके जरिए App Drawer से ऐप्स खोले जा सकते हैं. ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करने पर नोटिफिकेशन देखे जा सकते हैं. खास बात यह है कि फोन को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करने पर एक्टिव विंडोज का लेआउट बरकरार रह सकता है. यानी काम को उसी जगह से दोबारा शुरू करना आसान हो जाता है.

अभी हैं कुछ बड़ी सीमाएं

Desktop Mode काफी फायदेमंद है लेकिन फिलहाल इसे पूरी तरह PC का ऑप्शन नहीं माना जा सकता. रिपोर्ट के मुताबिक फोटो एडिटिंग जैसे ज्यादा demanding कामों में लिमिटेशन सामने आ सकती हैं. वीडियो प्लेबैक ठीक चलता है लेकिन फिलहाल सिस्टम 60Hz फ्रेम रेट तक सीमित है. बड़े मॉनिटर के साथ 4K सपोर्ट की कमी भी कुछ यूजर्स के लिए परेशानी बन सकती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 29 Sep 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Android TECH NEWS HINDI
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