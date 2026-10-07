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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडविराट कोहली के बयान पर फलाहारी महाराज की प्रतिक्रिया, 'उनके घर 3 करोड़ रुपये...'

विराट कोहली के बयान पर फलाहारी महाराज की प्रतिक्रिया, 'उनके घर 3 करोड़ रुपये...'

फलाहारी महाराज का दावा है कि विराट कोहली को पैसे देकर प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए बुलाया गया था. बाद में वे भक्त बन गए और उससे कई ज्यादा पैसे आश्रम को वापस कर दिए. चाहें तो खाते की जांच करा लें.

Written By : बलराम पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 07 Oct 2026 12:42 PM (IST)
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क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा लंबे समय से संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने आते रहे हैं. हालांकि, अब प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी की संदिग्ध मौत के बाद से विराट कोहली को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. वजह यह है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष फलाहारी महाराज ने उन्हें लेकर कई बड़े दावे कर दिए हैं कि क्रिकेटर को प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने आने के लिए पांच करोड़ रुपये दिए गए थे. इन दावों को कोहली की टीम की ओर से पूरी तरह खारिज किया गया था, लेकिन फलाहारी महाराज ने एक और बड़ा आरोप लगाते हुए नई चर्चा को जन्म दे दिया है.

विराट कोहली के प्रवक्ता की ओर से आधिकारिक बयान जारी करते हुए फलाहारी महाराज के दावों को पूर्णत: झूठ और निराधार बताया था. अब फलाहारी महाराज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "पहली बार जब विराट कोहली आए थे, तब दो करोड़ रुपये बाबा के सेवादार के खाते से गए और तीन करोड़ रुपये विराट कोहली के आवास पर कैश दिए गए थे. बाद में विराट कोहली भक्त बन गए. उन्होंने इससे कई गुना ज्यादा पैसे वापस कर दिए."

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प्रेमानंद महाराज को लेकर फलाहारी बाबा के दावों पर विराट कोहली का पहला बयान, क्या कहा?

'ट्रस्ट से जुड़े खाते की जांच हो, सच सामने आएगा'

फलाहारी महाराज ने विराट कोहली का जिक्र करते हुए कहा कि वो साधकों के भोजन की व्यवस्था संभालते हैं. वे बहुत अच्छे व्यक्ति हो गए हैं. साधक हो चुके हैं. उन्होंने आगे कहा, "हम तो यही कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट से जुड़े खाते जांच करा लो, अपने आप पता चल जाएगा."

फलाहारी महाराज ने आगे कहा कि सीबीआई जांच ही करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. अगर पैसे नहीं लिए तो जांच से डरना क्यों? 

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 07 Oct 2026 12:42 PM (IST)
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