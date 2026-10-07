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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAirtel ने महंगे किए पोस्टपेड प्लान्स, साथ में फ्री दे दी यह सुविधा

Airtel ने महंगे किए पोस्टपेड प्लान्स, साथ में फ्री दे दी यह सुविधा

भारती एयरटेल ने अपने सभी पोस्टपेड प्लान्स 50 रुपये महंगे कर दिए हैं. हालांकि, इसके साथ हर साल एक इंटरनेशनल रोमिंग ट्रिप की सर्विस फ्री दी है. इससे यूजर्स को तगड़ा झटका लगा है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 07 Oct 2026 01:18 PM (IST)
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एयरटेल के लाखों कस्टमर्स को तगड़ा झटका लगा है. भारती एयरटेल ने अपने सभी पोस्टपेड प्लान्स 50 रुपये महंगे कर दिए हैं. हालांकि, कंपनी ने थोड़ी राहत देते हुए इसके साथ हर साल एक इंटरनेशनल रोमिंग ट्रिप की सर्विस फ्री दी है. 

कब से लागू होंगे बढ़े हुए रेट?

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कंपनी के सूत्रों ने पीटीआई को बुधवार (7 अक्टूबर) को बताया कि सभी नए प्लान 8 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएंगे. वहीं, पुराने पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स भी एक महीने में नजदीकी हायर प्लान में शिफ्ट कर दिए जाएंगे. 

यह सर्विस फ्री दे रही कंपनी

एयरटेल ने भले ही पोस्टपेड प्लान्स 50 रुपये बढ़ा दिए हैं, लेकिन एक बड़ी सर्विस भी फ्री दे दी है. अगर आप बार-बार विदेश जाते हैं तो कंपनी आपको हर साल एक इंटरनेशनल रोमिंग ट्रिप एकदम फ्री देगी. कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक, इस सर्विस की कीमत 2000 रुपये है. इसके अलावा एयरटेल ने नए पोस्टपेड प्लान्स लॉन्च करने का भी ऐलान किया है. कंपनी का दावा है कि नए प्लान्स में यूजर्स को ज्यादा फायदे मिलेंगे.

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कंपनी ने दी यह जानकारी

एयरटेल की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, 8 अक्टूबर 2026 से सभी नए पोस्टपेड प्लान्स में ग्राहकों को हर साल एक इंटरनेशनल ट्रिप पर फ्री रोमिंग मिलेगी. साथ ही, सभी पुराने बेनिफिट्स भी बरकरार रहेंगे. इस कॉम्प्लिमेंट्री रोमिंग पैक में 5 जीबी डेटा, 60 मिनट की कॉलिंग, 25 आउटगोइंग मैसेज और फ्री इनकमिंग मैसेज मिलेंगे. यह सर्विस 5 दिन के लिए वैलिड होगी. 

फैमिली प्लान पर कैसे मिलेगा फायदा?

कंपनी के मुताबिक, जब कस्टमर्स को इस सुविधा का फायदा उठाना हो तो वे इसे एक्टिवेट कर सकते हैं. वहीं, फैमिली प्लान्स पर सभी मेंबर्स को फ्री रोमिंग की सुविधा अलग-अलग मिलेगी. बता दें कि एयरटेल के पोस्टपेड प्लान्स में फ्री इंटरनेशनल रोमिंग को हाल ही में जोड़ा गया है. इसके अलावा यूजर्स को फास्ट लेन टेक्नोलॉजी, अनलिमिटेड डेटा, स्पैम और फ्रॉड कॉल्स के खिलाफ नेटवर्क लेवल प्रोटेक्शन भी मिलता है. 

यह भी पढ़ें: BSNL का तगड़ा ऑफर, रिचार्ज के साथ एक्सीडेंटल बीमा और साइबर फ्रॉड इंश्योरेंस

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 07 Oct 2026 01:18 PM (IST)
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