7000 mAh बैटरी और स्नैप ड्रैगन प्रोसेसर, कमाल का है मोटोरोला का यह फोन

Motorola ने भारत में अपनी G-सीरीज का नया स्मार्टफोन Moto G Max 5G लॉन्च किया है. फोन में 7000mAh की बड़ी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी, Snapdragon प्रोसेसर, 120Hz डिस्प्ले और Android 16 जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा फोन को MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन और IP64 रेटिंग भी मिली है. 20 अगस्त से इसकी बिक्री भी शुरू हो गई है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि 7000 mAh बैटरी और स्नैप ड्रैगन प्रोसेसर वाला मोटोरोला का यह फोन कितना कमाल का है.

Moto G Max की कीमत क्या है?

भारत में Moto G Max का 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 27,999 में उपलब्ध है. फोन की बिक्री Flipkart, Motorola की वेबसाइट और कुछ रिटेल स्टोर्स पर शुरू हो गई है. इसे PANTONE Stargazer, Alaskan Blue और Malaga कलर में खरीदा जा सकता है. कंपनी की ओर से Axis Bank और ICICI Bank कार्ड से खरीदारी करने पर 1,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है.

7000mAh की बड़ी बैटरी

Moto G Max की सबसे खास खूबियों में इसकी 7000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी शामिल है. कंपनी के मुताबिक, यह बैटरी फुल चार्ज होने के बाद 63 घंटे तक का बैकअप दे सकती है. फोन में 30W TurboPower फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. साथ ही बैटरी की लंबी लाइफ के लिए एडवांस्ड बैटरी केयर भी दिया गया है.

मोटोरोला का यह फोन कितना कमाल का है?

फोन में 6.72 इंच का Full HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 2400×1080 पिक्सल है. स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट, 1050 निट्स तक हाई ब्राइटनेस, Display Color Boost और Water Touch सपोर्ट करती है. डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i दिया गया है. परफॉर्मेंस के लिए फोन में 4nm वाला Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है इसके साथ 6GB LPDDR5X RAM और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है. RAM Boost की मदद से 6GB फिजिकल RAM को 18GB तक बढ़ाया जा सकता है.

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Moto G Max 5G का कैमरा कैसा है?

फोटोग्राफी के लिए Moto G Max में 50MP Sony LYTIA 600 मुख्य कैमरा दिया गया है. इसके साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है. सेल्फी के लिए 32MP फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन में Google Photos के Magic Eraser, Photo Unblur, Reimagine, Auto Frame और Portrait Light जैसे एडिटिंग टूल्स भी मिलते हैं.

मजबूत बॉडी और Android 16

Moto G Max 5G Android 16 पर चलता है और इसमें 2 OS अपग्रेड साथ ही 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया गया है. फोन की बॉडी MIL-STD-810H सर्टिफाइड है और इसमें IP64 रेटिंग मिलती है. इसके अलावा फोन में Dolby Atmos वाले स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm हेडफोन जैक, FM रेडियो और Google Gemini वॉयस कंट्रोल का सपोर्ट भी दिया गया है.

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