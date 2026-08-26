Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी7000 mAh बैटरी और स्नैप ड्रैगन प्रोसेसर, कमाल का है मोटोरोला का यह फोन

7000 mAh बैटरी और स्नैप ड्रैगन प्रोसेसर, कमाल का है मोटोरोला का यह फोन

Motorola ने भारत में नया Moto G Max 5G लॉन्च किया है, जो 7000mAh की बड़ी बैटरी और Snapdragon प्रोसेसर के साथ आया है. तो आइए जानते हैं कि इस फोन में और खास क्या है?

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 26 Aug 2026 12:33 PM (IST)
Preferred Sources

Motorola ने भारत में अपनी G-सीरीज का नया स्मार्टफोन Moto G Max 5G लॉन्च किया है. फोन में 7000mAh की बड़ी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी, Snapdragon प्रोसेसर, 120Hz डिस्प्ले और Android 16 जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा फोन को MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन और IP64 रेटिंग भी मिली है. 20 अगस्त से इसकी बिक्री भी शुरू हो गई है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि 7000 mAh बैटरी और स्नैप ड्रैगन प्रोसेसर वाला मोटोरोला का यह फोन कितना कमाल का है. 

Moto G Max की कीमत क्या है?

भारत में Moto G Max का 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 27,999 में उपलब्ध है. फोन की बिक्री Flipkart, Motorola की वेबसाइट और कुछ रिटेल स्टोर्स पर शुरू हो गई है. इसे PANTONE Stargazer, Alaskan Blue और Malaga कलर में खरीदा जा सकता है. कंपनी की ओर से Axis Bank और ICICI Bank कार्ड से खरीदारी करने पर 1,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है. 

7000mAh की बड़ी बैटरी

Moto G Max की सबसे खास खूबियों में इसकी 7000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी शामिल है. कंपनी के मुताबिक, यह बैटरी फुल चार्ज होने के बाद 63 घंटे तक का बैकअप दे सकती है. फोन में 30W TurboPower फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. साथ ही बैटरी की लंबी लाइफ के लिए एडवांस्ड बैटरी केयर भी दिया गया है. 

मोटोरोला का यह फोन कितना कमाल का है?

फोन में 6.72 इंच का Full HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 2400×1080 पिक्सल है. स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट, 1050 निट्स तक हाई ब्राइटनेस, Display Color Boost और Water Touch सपोर्ट करती है. डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i दिया गया है. परफॉर्मेंस के लिए फोन में 4nm वाला Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है इसके साथ 6GB LPDDR5X RAM और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है. RAM Boost की मदद से 6GB फिजिकल RAM को 18GB तक बढ़ाया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें - सफर में फोन चलाने पर आते हैं चक्कर? इस OS का फीचर दूर करेगा दिक्कत

Moto G Max 5G  का कैमरा कैसा है?

फोटोग्राफी के लिए Moto G Max में 50MP Sony LYTIA 600 मुख्य कैमरा दिया गया है. इसके साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है. सेल्फी के लिए 32MP फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन में Google Photos के Magic Eraser, Photo Unblur, Reimagine, Auto Frame और Portrait Light जैसे एडिटिंग टूल्स भी मिलते हैं. 

मजबूत बॉडी और Android 16

Moto G Max 5G Android 16 पर चलता है और इसमें 2 OS अपग्रेड साथ ही 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया गया है. फोन की बॉडी MIL-STD-810H सर्टिफाइड है और इसमें IP64 रेटिंग मिलती है. इसके अलावा फोन में Dolby Atmos वाले स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm हेडफोन जैक, FM रेडियो और Google Gemini वॉयस कंट्रोल का सपोर्ट भी दिया गया है. 

यह भी पढ़ें - Apple Maps में दिखेंगे Ads! जानें क्यों नहीं मिला बंद करने का ऑप्शन

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Technology Motorola Moto G Max 5G
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
7000 mAh बैटरी और स्नैप ड्रैगन प्रोसेसर, कमाल का है मोटोरोला का यह फोन
7000 mAh बैटरी और स्नैप ड्रैगन प्रोसेसर, कमाल का है मोटोरोला का यह फोन
टेक्नोलॉजी
लैपटॉप खरीदते समय सबसे ज्यादा क्या देखते हैं लोग? रिपोर्ट में हुआ खुलासा
लैपटॉप खरीदते समय सबसे ज्यादा क्या देखते हैं लोग? रिपोर्ट में हुआ खुलासा
टेक्नोलॉजी
Instagram का अपडेट! Reels बनाने के लिए अब वीडियो काटने की झंझट खत्म
Instagram का अपडेट! Reels बनाने के लिए अब वीडियो काटने की झंझट खत्म
टेक्नोलॉजी
Apple Maps में दिखेंगे Ads! जानें क्यों नहीं मिला बंद करने का ऑप्शन
Apple Maps में दिखेंगे Ads! जानें क्यों नहीं मिला बंद करने का ऑप्शन
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गर्लफ्रेंड संग ऐश के लिए खुद के घर में चोरी, 50 लाख कैश-गहने सब ले गया
गर्लफ्रेंड संग ऐश के लिए खुद के घर में चोरी, 50 लाख कैश-गहने सब ले गया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी की इन 50 हजार बेटियों को मिलेगी स्कूटी, CM योगी ने किया ऐलान
यूपी की इन 50 हजार बेटियों को मिलेगी स्कूटी, CM योगी ने किया ऐलान
क्रिकेट
गिल या पंत नहीं, 2026 में इस भारतीय ने बनाए हैं टेस्ट में सबसे ज्यादा रन
गिल या पंत नहीं, 2026 में इस भारतीय ने बनाए हैं टेस्ट में सबसे ज्यादा रन
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हाथरस की यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय की सड़क हादसे में मौत, पिता की हालत गंभीर
हाथरस की यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय की सड़क हादसे में मौत, पिता की हालत गंभीर
फूड
क्या फ्रिज में रखने से खत्म होते हैं फलों के पोषक तत्व, कितने दिन स्टोर करना सही?
क्या फ्रिज में रखने से खत्म होते हैं फलों के पोषक तत्व, कितने दिन स्टोर करना सही?
ऑटो
TVS iQube MillionR स्पेशल एडिशन लॉन्च, कीमत 1.40 लाख, जानें क्या खास?
TVS iQube MillionR स्पेशल एडिशन लॉन्च, कीमत 1.40 लाख, जानें क्या खास?
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
ENT LIVE
Paradox का बड़ा खुलासा! Hustle 5 में Yo Yo Honey Singh संग Collaboration पर बोले- ‘Unreal था’
Paradox का बड़ा खुलासा! Hustle 5 में Yo Yo Honey Singh संग Collaboration पर बोले- ‘Unreal था’
Embed widget