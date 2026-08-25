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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसफर में फोन चलाने पर आते हैं चक्कर? इस OS का फीचर दूर करेगा दिक्कत

सफर में फोन चलाने पर आते हैं चक्कर? इस OS का फीचर दूर करेगा दिक्कत

सफर के दौरान फोन देखते ही चक्कर या मितली आने की समस्या से परेशान लोगों के लिए Android 17 का नया फीचर काम का साबित हो सकता है. Google इस फीचर को धीरे-धीरे रोलआउट कर रहा है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 25 Aug 2026 06:19 PM (IST)
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  • फीचर पिक्सल फोन पर उपलब्ध, सेटिंग्स में कस्टमाइज करें.

चलती कार या बस में सफर करते समय फोन चलाना कई लोगों के लिए आसान नहीं होता है. कई लोगों को कुछ देर तक स्क्रीन देखने के बाद चक्कर, मितली या बेचैनी जैसी परेशानी महसूस होने लगती है. ऐसे में अब Google इस समस्या को ध्यान में रखते हुए Android 17 में Motion Assist नाम का फीचर धीरे-धीरे रोलआउट कर रहा है. यह फीचर फोन की स्क्रीन के किनारों पर कुछ चलते हुए डॉट्स दिखाता है, जो गाड़ी की हलचल के साथ अपनी साइड बदलते हैं. इसका मकसद आंखों को भी वही मूवमेंट दिखाना है, जिसे शरीर महसूस कर रहा होता है. तो आइए जानते हैं कि Android 17 का Motion Assist क्या है और ये फीचर कैसे दिक्कत दूर करेगा. 

Android 17 का Motion Assist क्या है?

Motion Assist को खास तौर पर सफर के दौरान फोन इस्तेमाल करने से होने वाली Motion Sickness को कम करने के लिए तैयार किया गया है. Google का यह फीचर फिलहाल Pixel फोन से शुरुआत कर रहा है और इसका रोलआउट धीरे-धीरे किया जा रहा है. कुछ Pixel यूजर्स को यह फीचर मिलना शुरू हो गया है, जबकि एक ही Android 17 चलाने वाले सभी फोन में अभी यह उपलब्ध नहीं है. इस फीचर का आइडिया पूरी तरह नया नहीं है. Apple भी 2024 से Motion Cues नाम का इसी तरह का फीचर दे रहा है. इसके इस्तेमाल को लेकर किए गए परीक्षणों में स्क्रीन देखने के दौरान होने वाली मितली को कम करने, और कुछ मामलों में खत्म करने में मदद मिलने की बात सामने आई है.

ये फीचर कैसे दिक्कत दूर करेगा?

Motion Assist फोन के accelerometer और gyroscope का इस्तेमाल करता है. ये सेंसर फोन की हलचल और उसकी दिशा में होने वाले बदलाव को पहचानते हैं. इसके बाद स्क्रीन के किनारों पर दिखाई देने वाले डॉट्स उसी मूवमेंट के हिसाब से चलते हैं. जैसे अगर वाहन दाईं ओर मुड़ता है, तो डॉट्स बाईं ओर जाते दिखाई दे सकते हैं. वहीं वाहन के ब्रेक लगाने पर डॉट्स आगे की ओर खिसकते हैं. इसका मकसद आंखों को भी ऐसी विजुअल मूवमेंट देना है, जो शरीर के अंदरूनी कान से मिलने वाले संकेतों से मिलती हो. यही अंतर कम होने पर सफर के दौरान होने वाली परेशानी घट सकती है.

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Motion Assist में मिलेंगे ये ऑप्शन

1. Motion Assist इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले फोन की Google Play Settings में जाएं. 

2. इसके बाद अपने प्रोफाइल सेक्शन पर टैप करें. यहां आपको सभी उपलब्ध सर्विस का ऑप्शन मिलेगा. 

3. इस सेक्शन में सिक्योरिटी और डिवाइस से जुड़े फीचर्स मिलेंगे. अब Motion Assist के ऑप्शन पर टैप करें. 

4. इसमें ऐसा ऑप्शन भी है, जिससे फोन के चलती गाड़ी में होने का पता लगते ही फीचर अपने आप शुरू हो सकता है.

5. इसके अलावा Quick Settings में Motion Assist का टाइल जोड़कर इसे जरूरत के हिसाब से मैन्युअली भी चालू या बंद किया जा सकता है.

6. यूजर स्क्रीन पर दिखने वाले डॉट्स का कलर, शेप और opacity भी बदल सकता है. Randomization ऑप्शन इन सेटिंग्स को अपने आप बदल सकता है. फीचर चालू रहने पर फोन नोटिफिकेशन भी दिखाता है.

किन यूजर्स को मिल रहा ये फीचर

Motion Assist का रोलआउट अभी सीमित है. Android Authority के मुताबिक कुछ Pixel डिवाइस पर यह फीचर दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ दूसरे Pixel फोन में Android 17 होने के बाद भी अभी उपलब्ध नहीं है. कंपनी ने सभी डिवाइस के लिए कोई तय रोलआउट शेड्यूल जारी नहीं किया है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 25 Aug 2026 06:19 PM (IST)
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Technology Google Android 17
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