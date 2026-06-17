हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइल डेटा खपत में भारत बना नंबर-1, 2031 तक इतने करोड़ लोगों के हाथ में होगा 5G!

मोबाइल डेटा खपत में भारत बना नंबर-1, 2031 तक इतने करोड़ लोगों के हाथ में होगा 5G!

Mobile Data: रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 के अंत तक भारत में लगभग 43 करोड़ 5G सब्सक्राइबर थे जो कुल मोबाइल कनेक्शनों का करीब 35 प्रतिशत हिस्सा थे.

Reported By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 17 Jun 2026 01:42 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारत में 2031 तक 110 करोड़ 5G उपयोगकर्ता होंगे।
  • 4G उपयोगकर्ता 5G पर स्थानांतरित होंगे, मासिक डेटा खपत बढ़ेगी।
  • 5G स्टैंडअलोन सेवाओं से उद्योगों को विशेष लाभ मिलेगा।
  • विश्व में 5G का तेजी से विस्तार, अपलोड ट्रैफिक बढ़ा।

Mobile Data: भारत में 5G का तेजी से विस्तार हो रहा है और आने वाले वर्षों में यह तकनीक देश के डिजिटल परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकती है. टेलीकॉम डिवाइस निर्माता कंपनी ericsson.com की नई मोबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2031 तक भारत में 5G यूजर्स की संख्या 110 करोड़ से अधिक हो सकती है. यह आंकड़ा देश के कुल मोबाइल सब्सक्रिप्शनों का करीब 81 प्रतिशत होगा. सस्ते 5G स्मार्टफोन, बेहतर नेटवर्क कवरेज और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) सेवाओं के विस्तार को इसक मुख्य कारण माना जा रहा है.

5G की ओर तेजी से बढ़ रहे भारतीय यूजर्स

रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 के अंत तक भारत में लगभग 43 करोड़ 5G सब्सक्राइबर थे जो कुल मोबाइल कनेक्शनों का करीब 35 प्रतिशत हिस्सा थे. फिलहाल 4G नेटवर्क सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली तकनीक बना हुआ है और इसकी हिस्सेदारी लगभग 46 प्रतिशत है. हालांकि आने वाले वर्षों में यह स्थिति बदलने वाली है. अनुमान है कि 2025 में करीब 57 करोड़ रहने वाले 4G उपभोक्ताओं की संख्या घटकर 2031 तक लगभग 16 करोड़ रह जाएगी क्योंकि ज्यादातर यूजर्स 5G नेटवर्क की ओर शिफ्ट हो जाएंगे.

मोबाइल डेटा खपत में दुनिया से आगे भारत

भारत पहले से ही प्रति स्मार्टफोन मोबाइल डेटा इस्तेमाल के मामले में दुनिया में आगे बना हुआ है. वर्तमान में एक भारतीय स्मार्टफोन यूजर औसतन हर महीने लगभग 37GB डेटा खर्च करता है. रिपोर्ट का अनुमान है कि 2031 तक यह खपत बढ़कर करीब 70GB प्रति माह तक पहुंच सकती है. वीडियो स्ट्रीमिंग, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज और नए डिजिटल एप्लिकेशनों की बढ़ती लोकप्रियता इसके पीछे प्रमुख कारण हैं.

5G नेटवर्क में नए प्रयोगों की शुरुआत

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारतीय टेलीकॉम बाजार में अब पुरानी इंटरनेट सेवाओं से आगे बढ़कर एडवांस 5G इस्तेमाल शुरू हो चुके हैं. हाल ही में एक टेलीकॉम कंपनी ने 5G स्टैंडअलोन (SA) नेटवर्क स्लाइसिंग तकनीक के जरिए पोस्टपेड ग्राहकों के लिए अलग तरह की कनेक्टिविटी सेवाएं लॉन्च की हैं. इससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में 5G का इस्तेमाल केवल तेज इंटरनेट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि उद्योगों और विशेष सेवाओं के लिए भी किया जाएगा.

दुनिया भर में 5G का बढ़ता प्रभाव

वैश्विक स्तर पर भी 5G तेजी से विस्तार कर रहा है. 2026 की पहली तिमाही में दुनिया भर में 5G सब्सक्रिप्शन 310 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है. रिपोर्ट का अनुमान है कि 2031 तक यह संख्या बढ़कर 640 करोड़ से ज्यादा हो सकती है. वर्तमान में लगभग 390 टेलीकॉम ऑपरेटर व्यावसायिक 5G सर्विसेज दे रहे हैं जबकि 90 से अधिक ऑपरेटर 5G स्टैंडअलोन नेटवर्क तैनात कर चुके हैं.

डाउनलोड से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा अपलोड ट्रैफिक

एरिक्सन की रिपोर्ट में एक दिलचस्प बदलाव का भी जिक्र किया गया है. अब कई टेलीकॉम नेटवर्क पर अपलोड ट्रैफिक की वृद्धि डाउनलोड ट्रैफिक से ज्यादा तेज हो रही है. वीडियो शेयरिंग, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन असिस्टेंट ऐप्स और क्लाउड स्टोरेज सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के कारण लोग पहले की तुलना में ज्यादा डेटा अपलोड कर रहे हैं. यही वजह है कि नेटवर्क ट्रैफिक के पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.

यह भी पढ़ें:

198 रुपये में मिलेगा 5G का मजा! Jio, Airtel और Vi में कौन दे रहा है सबसे सस्ता प्लान?

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 17 Jun 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Internet Users Mobile Data TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
धमाका करने के मूड में ऐप्पल, नए लुक वाले आईफोन के साथ लॉन्च करेगी कैमरे वाले एयरपॉड्स
धमाका करने के मूड में ऐप्पल, नए लुक वाले आईफोन के साथ लॉन्च करेगी कैमरे वाले एयरपॉड्स
टेक्नोलॉजी
सिर्फ फ्लाइट में नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है Flight Mode! ये 3 फायदे जानकर चौंक जाएंगे
सिर्फ फ्लाइट में नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है Flight Mode! ये 3 फायदे जानकर चौंक जाएंगे
टेक्नोलॉजी
Telegram Ban: सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट पहुंची कंपनी, सीईओ बोले- बैन लगाने से कुछ नहीं बदलेगा
Telegram Ban: सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट पहुंची कंपनी, सीईओ बोले- बैन लगाने से कुछ नहीं बदलेगा
टेक्नोलॉजी
198 रुपये में मिलेगा 5G का मजा! Jio, Airtel और Vi में कौन दे रहा है सबसे सस्ता प्लान?
198 रुपये में मिलेगा 5G का मजा! Jio, Airtel और Vi में कौन दे रहा है सबसे सस्ता प्लान?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Uddhav Shiv Sena Crisis: उद्धव की शिवसेना में टूट के बीच गुस्से में आई कांग्रेस, बोली - 'अपनी बेइज्जती का बदला...'
उद्धव की शिवसेना में टूट के बीच गुस्से में आई कांग्रेस, बोली - 'अपनी बेइज्जती का बदला...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामगोपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर को बताया 'मूर्ख', सपा में टूट के दावे पर दिया बड़ा बयान
रामगोपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर को बताया 'मूर्ख', सपा में टूट के दावे पर दिया बड़ा बयान
विश्व
G7 Summit Viral Video: G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
क्रिकेट
IND A vs AFG A: वैभव सूर्यवंशी के कैच पर मचा बवाल, अंपायर के फैसले से नाराज हुई अफगानिस्तान ए टीम
IND A vs AFG A: वैभव सूर्यवंशी के कैच पर मचा बवाल, अंपायर के फैसले से नाराज हुई अफगानिस्तान ए टीम
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
विश्व
PoK में पाकिस्तान की नई साजिश, 56 मौतों के बाद भी नहीं टूटा आंदोलन, शहबाज-मुनीर ने अब बॉर्डर पर रोके राशन से भरे ट्रक
PoK में PAK की नई साजिश, 56 मौतों के बाद भी नहीं टूटा आंदोलन, बॉर्डर पर रोके राशन से भरे ट्रक
इंडिया
सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
फूड
Kids Tiffin Menu: बच्चों के टिफिन मेन्यू में शामिल कर लें ये 5 चीजें, रोजाना खाली होकर आएगा लंच बॉक्स
बच्चों के टिफिन मेन्यू में शामिल कर लें ये 5 चीजें, रोजाना खाली होकर आएगा लंच बॉक्स
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
ABP NEWS
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
ABP NEWS
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
ABP NEWS
पहले बाइक उठाई, फिर उस पर पत्नी को बैठाया; वेटलिफ्टिंग का वीडियो वायरल
पहले बाइक उठाई, फिर उस पर पत्नी को बैठाया; वेटलिफ्टिंग का वीडियो वायरल
ABP NEWS
पुलिस ने 'पुष्प गैंग' पर लाठियां चलाईं, उन्हें खदेड़े जाने का वीडियो वायरल हो गया!
पुलिस ने 'पुष्प गैंग' पर लाठियां चलाईं, उन्हें खदेड़े जाने का वीडियो वायरल हो गया!
Embed widget