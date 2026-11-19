Phone Charging: आज के दौर में फोन लोगों की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है. सुबह उठते ही फोन हाथ में होता है और रात को सोने से पहले तक बहुत से लोग फोन इस्तेमाल करते हैं. इस दौरान अलग-अलग कामों के बीच फोन की बैटरी कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता. ऐसे में दिन में कम से कम एक बार फोन को चार्जिंग पर लगाना ही पड़ता है.

कई बार कुछ फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है जिस वजह से उन्हें दो-तीन बार चार्ज करना पड़ जाता है. लेकिन कभी आपने सोचा है फोन चार्ज करने पर घर की बिजली कितनी खत्म होती है. क्या फोन चार्जिंग से घर का बिजली बिल प्रभावित हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि रोजाना फोन चार्ज करने पर पूरे महीने में कितनी यूनिट बिजली खर्च होती है.

एक बार फोन फुल चार्ज होने में कितनी बिजली लगती है?

आपके फोन को चार्ज होने में कितनी बिजली लगेगी यह सीधे तौर पर उसकी बैटरी की क्षमता पर निर्भर करता है. आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन्स में 5000mAh की बैटरी मिलती है जिसका सामान्य वोल्टेज करीब 4 वोल्ट होता है. अगर इस हिसाब से एनर्जी की कैपेसिटी निकाले तो यह लगभग 20 वॉट-घंटे बैठती है. हालांकि दीवार के सॉकेट से निकलने वाली बिजली और फोन की बैटरी में स्टोर होने वाली ऊर्जा बिल्कुल बराबर नहीं होती.

चार्जिंग के दौरान थोड़ी बिजली गर्मी के तौर पर र पावर कन्वर्जन की प्रोसेस में खर्च हो जाती है. अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी EPA के आंकड़ों और सामान्य तकनीकी आकलन के मुताबिक एक स्मार्टफोन को 0 से 100 फीसदी तक एक बार फुल चार्ज करने में करीब 0.019 यूनिट बिजली की खपत होती है. यानी एक बार चार्जिंग पर एक यूनिट का बहुत ही छोटा हिस्सा इस्तेमाल होता है.





पूरे महीने और साल भर की यूनिट का पूरा हिसाब

जब फोन को एक बार फुल चार्ज करने में 0.019 यूनिट बिजली लगती है तो पूरे महीने का हिसाब लगाना बेहद आसान हो जाता है. मान लीजिए कि आप अपने स्मार्टफोन को रोजाना एक बार पूरी तरह चार्ज करते हैं. इस हिसाब से दस दिनों में आपके चार्जर से कुल 0.19 यूनिट बिजली खर्च होगी. वहीं अगर पूरे महीने का हिसाब लगाएं तो तो यह खपत 0.57 यूनिट तक ही पहुंच पाती है.

यानी पूरे महीने में आपका फोन आधे यूनिट से बस थोड़ा सा ऊपर रहता है ये पूरी तरह एक यूनिट बिजली भी खर्च नहीं कर पाता. इसी के हिसाब से अगर सालभर का हिसाब देखें तो साल भर में आपका स्मार्टफोन सिर्फ 6.94 यूनिट बिजली ही इस्तेमाल करता है जो घर के बाकी उपकरणों के मुकाबले बेहद कम है.





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बिजली बिल में कितने रुपये खर्च होते हैं?

अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि फोन चार्जिंग से कितना बिजली बिल बन जाता है. तो इसके लिए आपकी से जेब से हर महीने कितने रुपये जाते हैं इसके लिए थोड़ा हिसाब-किताब करना होगा. अगर आपके शहर में बिजली की एवरेज कीमत 8 रुपये यूनिट है. तो ऐसे में महीने भर की 0.57 यूनिट खपत का कुल खर्च करीब 4.56 रुपये होता है.

यानी रोजाना एक बार फोन चार्ज करने पर आपके बिजली बिल में हर महीने सिर्फ 5 रुपये के आसपास ही देने पड़ते हैं. हालांकि अलग-अलग राज्यों में बिजली की कीमतें कम या ज्यादा होने से आकंड़ों में थोड़ा फर्क आ सकता है. इसके अलावा अगर आप फोन का खूब इस्तेमाल करते हैं तो और फोन दिन में दो बार चार्ज करते हैं तो यह खर्चा र करीब 10 रुपये महीने तक पहुंच सकता है.

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