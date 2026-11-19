उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन्हें मारीच बता दिया है. सीएम योगी ने कहा कि जब दुर्जनों का अंतिम समय आता है तो उनके भी मुंह से राम निकलता है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि भक्तों को राम अच्छे दिनों में याद आते हैं. हर राम भक्त सोते, जागते, उठते, बैठते राम का स्मरण करते हैं, तो उसे श्री राम का संरक्षण प्राप्त होता है. जब दुर्जनों का अंतिम समय आता है तो उसके मुख से भी राम नाम निकल पड़ता है. आपने मारीच को देखा होगा.

इस दौरान सीएम योगी ने अखिलेश को फिर से अयोध्या से लड़ने की चुनौती दी, कहा एक बार फिर से आमने सामने हो ही जाए. हिम्मत नहीं है. कमजोर व्यक्ति आमने सामने नहीं लड़ता, पीछे सो वार करता है. इन कायरों की यही स्थिति है. जिन्होंने माफिया के बल पर यूपी को तबाह किया हो, वे आज किस यूपी की बात कर रहे हैं.

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में वन माफिया और खनन माफिया सक्रिय थे. माफिया का स्वरूप देखना हो तो कल का समाजवादी पार्टी का रोड शो देखा जा सकता है, जहां एक नाबालिग बच्चे को रोड शो की अराजकता का शिकार होना पड़ा.

पर्यावरण पर भी बोले सीएम योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण और विकास का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2024 में जब उन्हें यहां आने का अवसर मिला था, तब उन्होंने जटायु के संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता महसूस की थी. आज इस दिशा में भूमि पूजन का कार्य हो रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र के साथ सरकार काम कर रही है, जहां किसी का तुष्टीकरण नहीं, बल्कि सभी का संतुष्टीकरण लक्ष्य है. सरकार केवल संवेदना व्यक्त करने या आंसू बहाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए भी काम करती है.

योगी ने कहा कि ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और अनावृष्टि जैसी आपदाओं के पीछे पर्यावरण का दोहन भी एक बड़ा कारण है. धरती हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं. जिन नदियों को देवी और वनों को देवता के रूप में पूजा जाता है, उनके कटान और विनाश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि 12 जुलाई 2026 को प्रदेश की जनता ने 35 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसके मन में संवेदना होती है, वही प्रकृति की चिंता करता है.