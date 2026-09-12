ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMeta के नए हेडसेट का लुक आया सामने, जानें खासियत

Meta के नए हेडसेट का लुक आया सामने, जानें खासियत

Meta के अपकमिंग Project Phoenix हेडसेट की तस्वीरें लीक हो गई हैं. ऐसे में जानिए इस ग्लासेज जैसे डिजाइन, एक्सटर्नल कंप्यूट यूनिट और हैंड-आई ट्रैकिंग वाले हेडसेट के बारे में.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 12 Sep 2026 02:26 PM (IST)
Preferred Sources

Meta के अपकमिंग मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट को लेकर एक बड़ा लीक सामने आया है. कंपनी के इस डिवाइस को फिलहाल Project Phoenix के कोडनेम से जाना जा रहा है. सामने आई तस्वीरों से यह साफ पता चलता है कि Meta इस बार अपने Quest सीरीज वाले भारी डिजाइन से अलग हटकर ज्यादा पतले और चश्मे जैसे डिजाइन पर काम कर रही है. हालांकि, Meta ने अभी तक इस डिवाइस को ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है. ऐसे में आइए जानते है क्या है Meta के नए हेडसेट की खासियत.

चश्मे जैसा डिजाइन देखने को मिला

लीक हुई तस्वीरों में Project Phoenix का डिजाइन सामान्य VR हेडसेट की तुलना में काफी अलग दिखाई दे रहा है. इसमें मोटे फेस कवर की जगह ग्लासेज जैसी फ्रेम नजर आ रही हैं. डिवाइस में अलग-अलग नोज पैड दिए गए हैं, जिससे यह चेहरे पर सामान्य चश्मे की तरह टिक सकता है. बताया जा रहा है कि इस डिजाइन की वजह से हेडसेट को हल्का और लंबे समय तक पहनने के लिए ज्यादा आरामदायक बनाना है.

हैंड और आई ट्रैकिंग पर जोर

लीक से यह भी संकेत मिलता है कि Meta इस डिवाइस में हैंड और आई ट्रैकिंग जैसी तकनीकों को अहम भूमिका दे रही है. इसका मतलब यह है कि यूजर को कई कामों के लिए पूराने कंट्रोलर की जरूरत कम पड़ सकती है. डिवाइस के किनारों और नीचे की तरफ सेंसर या कैमरा भी दिखाई दे रहा है. इनका इस्तेमाल ट्रैकिंग और मिक्स्ड रियलिटी अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हो सकता है. हालांकि, इन सेंसर का सही काम Meta की ऑफिशियल घोषणा के बाद ही साफ होगा.

यह भी पढ़ें - ये फोन यूज करते हैं तो सबसे सस्ता होगा रिचार्ज, देख लें पूरी लिस्ट

प्रिस्क्रिप्शन लेंस का भी सपोर्ट

Project Phoenix से जुड़ी तस्वीरें Meta के HorizonOS के एक प्रिस्क्रिप्शन लेंस पैकेज में सामने आईं. इनमें अलग-अलग प्रिस्क्रिप्शन लेंस इंसर्ट्स को हेडसेट के ऑप्टिक्स के सामने फिट करते हुए दिखाया गया है. बताया जा रहा है कि मेटा के Horizon OS के प्रिस्क्रिप्शन लेंस पैकेज और सेटअप फाइल अपडेट के दौरान यह विजुअल्स लीक हो गए.

कब लॉन्च होगा हेडसेट?

अभी तक Meta ने Project Phoenix का ऑफिशियल नाम, कीमत और लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में इसे 2027 में आने वाला प्रीमियम और अल्ट्रालाइट मिक्स्ड रियलिटी डिवाइस बताया जा रहा है. वहीं, Meta Connect 2026 इवेंट 23 सितंबर से शुरू होने वाला है, इसलिए आने वाले दिनों में कंपनी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी अधिक जानकारी सामने ला सकती है.

यह भी पढ़ें - WhatsApp चैट हो गई गायब? ऐसे करें Restore

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 12 Sep 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Meta TECH NEWS Meta Upcoming Headset
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
3 साल में इंसानों को खत्म कर देगा AI? डरा रहे एक्सपर्ट
3 साल में इंसानों को खत्म कर देगा AI? डरा रहे एक्सपर्ट
टेक्नोलॉजी
Siri का सबसे बड़ा AI अपडेट हुआ शुरू! iPhone यूजर्स को मिलेंगे ये धांसू फीचर्स
Siri का सबसे बड़ा AI अपडेट हुआ शुरू! iPhone यूजर्स को मिलेंगे ये धांसू फीचर्स
टेक्नोलॉजी
अमेरिका से भारत में 1 लाख रुपये महंगा क्यों है iPhone Duo, इस पर कितना टैक्स?
अमेरिका से भारत में 1 लाख रुपये महंगा क्यों है iPhone Duo, इस पर कितना टैक्स?
टेक्नोलॉजी
iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खबर! 14 सितंबर को आ रहा iOS 27, Siri AI होगा खास
iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खबर! 14 सितंबर को आ रहा iOS 27, Siri AI होगा खास
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Janhit With Chitra Tripathi: Iran के चक्रव्यूह में फंसे Trump!। Iran-Israel War
Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भाकरवड़ी, मिनी कचौड़ी और नल्ली निहारी, BRICS लीडर्स के डिनर मेन्यू में क्या?
भाकरवड़ी, मिनी कचौड़ी और नल्ली निहारी, BRICS लीडर्स के डिनर मेन्यू में क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश के अंदर औरंगजेब की मानसिकता...', संगीत सोम ने मुलायम का भी किया जिक्र
'अखिलेश के अंदर औरंगजेब की मानसिकता...', संगीत सोम ने मुलायम का भी किया जिक्र
इंडिया
चीन का कौन है नंबर 2? जो जिनपिंग के साथ आया भारत, जानें
चीन का कौन है नंबर 2? जो जिनपिंग के साथ आया भारत, जानें
क्रिकेट
टेस्ट में कितना है पाकिस्तान का सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने का रिकॉर्ड? जानिए
टेस्ट में कितना है पाकिस्तान का सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने का रिकॉर्ड? जानिए
साउथ सिनेमा
170 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं अखिलेश यादव के लंबी मूंछों वाले चाचा? मंच पर सपा चीफ ने दिलवाया था ताव
कौन हैं अखिलेश यादव के लंबी मूंछों वाले चाचा? मंच पर सपा चीफ ने दिलवाया था ताव
इंडिया
BRICS में पेजेशकियान का PM मोदी ने थामा हाथ, कैमिस्ट्री देख जलभुन जाएंगे ट्रंप
BRICS में पेजेशकियान का PM मोदी ने थामा हाथ, कैमिस्ट्री देख जलभुन जाएंगे ट्रंप
ट्रेंडिंग
JCB की छतरी बना दारू पार्टी करते वीडियो वायरल, देसी जुगाड़ देख हिल जाओगे
JCB की छतरी बना दारू पार्टी करते वीडियो वायरल, देसी जुगाड़ देख हिल जाओगे
ABP NEWS
क्या शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है?
क्या शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है?
ABP NEWS
क्या आज दिल्ली में दुनिया की बड़ी हस्तियाँ जुट रही हैं?
क्या आज दिल्ली में दुनिया की बड़ी हस्तियाँ जुट रही हैं?
ABP NEWS
लखनऊ में आयुष डॉक्टरों को पुलिस की धमकी?
लखनऊ में आयुष डॉक्टरों को पुलिस की धमकी?
ABP NEWS
क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के पीछे तस्कर हैं?
क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के पीछे तस्कर हैं?
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
Embed widget