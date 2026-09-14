एक घंटा चलने पर कितनी बिजली खाती है वॉशिंग मशीन, देखें हिसाब?

वॉशिंग मशीन घर के उन मशीनों में शामिल है, जिनका इस्तेमाल लगभग हर हफ्ते होता है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि मशीन को एक घंटे चलाने पर आखिर कितनी बिजली खर्च होती है और इसका बिल पर कितना असर पड़ता है. इसका जवाब मशीन की क्षमता और इस्तेमाल किए जा रहे धुलाई के तरीके पर निर्भर करता है. आमतौर पर वॉशिंग मशीन की बिजली खपत उसके मॉडल और काम के हिसाब से बदलती रहती है. एक सामान्य मशीन में मोटर और दूसरे हिस्से कम बिजली लेते हैं, लेकिन पानी गर्म करने वाला हीटर इस्तेमाल होने पर खपत काफी बढ़ सकती है.

एक घंटे में कितना खर्च करेगी?

अगर किसी वॉशिंग मशीन की औसत बिजली खपत 500 वाट है और वह लगातार एक घंटे इसी दर पर चलती है, तो हिसाब सीधा है. 500 वाट यानी 0.5 किलोवाट. इसलिए एक घंटे में करीब 0.5 यूनिट बिजली खर्च होगी. अगर आपके इलाके में बिजली की दर 8 रुपये प्रति यूनिट मानें, तो एक घंटे की बिजली की लागत करीब 4 रुपये होगी. वहीं 10 रुपये प्रति यूनिट की दर पर यह खर्च करीब 5 रुपये बैठेगा.

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हर धुलाई में इतनी ही बिजली नहीं लगती

यह समझना जरूरी है कि मशीन एक घंटे चलने का मतलब यह नहीं है कि वह पूरे एक घंटे बिजली खींचती रहेगी. धुलाई के अलग अलग चरणों में मोटर और दूसरे हिस्से अलग अलग समय पर चल सकते हैं. एक्सपर्ट एक धुलाई में करीब 0.3 से 1.5 किलोवाट घंटे तक की खपत बताते हैं. इसलिए केवल मशीन के चलने का समय देखकर सटीक बिजली खर्च बताना बेहतर नहीं होगा.

इस ढुलाई में बढ़ सकती है खपत

अगर मशीन में पानी गर्म करने वाला हीटर है और गर्म पानी वाली धुलाई सिलेक्ट करते हैं, तो बिजली की खपत काफी बढ़ सकती है. कुछ कॉम्पनियाँ बताती है कि वॉशिंग मशीन की कुल बिजली खपत में हीटर बड़ा फर्क डाल सकता है. इसलिए बिजली बचाने के लिए कपड़ों की जरूरत के मुताबिक सही धुलाई तरीका चुनना, मशीन को जरूरत से ज्यादा खाली चलाने से बचना और बिजली बचत वाले तरीके का इस्तेमाल करना फ़ेदेमनद हो सकता है.

यह राज जान लें

कपड़े धोने की मशीन एक ऐसा मशीन है जो आपकी बिजली की खपत में लगभग 10% का शेयब रहता है. हालांकि आप इन ट्रिक्स को अपना कर बिजली की बचत कर सकते हैं. कपड़ों को पहले से भिगो दें. बिना जरूरत गर्म पानी का इस्तेमाल करने से बचें. जितना हो सके ठंडे पानी से कपड़े धोएं. बार बार साइकिल न चलाएं. मशीन के पूरी तरह भर जाने तक इंतेजार करें. धुलाई पूरी होने पर मशीन बंद कर दें.

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