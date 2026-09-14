टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल

मेंस एशिया कप 2025 एक वर्ष पुरानी बात हो चली है, लेकिन मोहसिन नकवी जैसे पिछले साल बेइज्जत हुए थे, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी PCB चेयरमैन को उसी तरह आईना दिखा दिया है. रविवार को खेले गए फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका को 72 रनों से हरा दिया. मुकाबला समाप्त होने के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं ली.

करीब एक साल पहले नकवी ट्रॉफी लेकर मैदान से बाहर चले गए थे. इस बार वो ट्रॉफी के बिना मैदान से बाहर चले गए, लेकिन स्टैंड्स में बैठे भारतीय फैंस ने सुनिश्चित किया कि नकवी घर लौटें तो उन्हें महिला एशिया कप फाइनल की ट्रोलिंग याद रहे. टीम इंडिया के फैंस ने उन्हें 'ट्रॉफी चोर' कहकर पुकारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

भारतीय फैंस ने भी नहीं बख्शा

महिला एशिया कप फाइनल मैच खत्म होने के करीब एक घंटे बाद तक भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू नहीं हुई थी. नकवी ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों को मेडल दिया, टीम को रनर-अप का चेक दिया और मैदान से बाहर चले गए. टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिली और श्रीलंकाई टीम को रनर-अप का चेक मिलने के बाद घोषणा कर दी गई कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी समाप्त हो गई है.

दरअसल जब नकवी प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए स्टेज पर आए तो भारतीय फैंस ने ट्रॉफी चोर! ट्रॉफी चोर! के नारे लगाने शुरू कर दिए. आपको याद दिला दें कि मैच के दौरान दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बीसीसीआई आधिकारी और मोहसिन नकवी एकसाथ बैठे दिखे थे. मुकाबले से पहले ही अपडेट सामने आ चुका था कि टीम इंडिया मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी रिसीव नहीं करेगी.

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बेइज्जती का वीडियो वायरल

भारतीय फैंस जोर-जोर से चिल्ला-चिल्लाकर मोहसिन नकवी को 'ट्रॉफी चोर' कहकर पुकार रहे थे. वहीं जब नकवी मैदान से बाहर जा रहे थे तब उनके चेहरे पर फेक स्माइल/झूठी हंसी साफ देखी जा सकती थी. लगातार दूसरी बार बेइज्जत होने के बाद मोहसिन नकवी के चेहरे का रंग उड़ना लाजिमी था.

Fans chanted “Trophy Chor, Trophy Chor” when they saw Mohsin Naqvi leaving the stadium.😭🙏 pic.twitter.com/XljKlQLVHB — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) September 13, 2026

टीम इंडिया के फैंस ने नकवी को ट्रोल करने के लिए मजेदार पोस्ट किए. एक यूजर ने कहा कि नकवी को शर्म आनी चाहिए कि वह बार-बार बेइज्जत होने के लिए टीम इंडिया के सामने आ जाते हैं.

यह भी बताते चलें कि 2025 मेंस एशिया कप की ट्रॉफी अभी तक टीम इंडिया को नहीं मिली है. मगर अच्छी बात यह है कि ट्रॉफी ना मिलने के बावजूद पुरुष और महिला क्रिकेट, दोनों में गत चैंपियन भारत है.

🇮🇳 Last year India’s men won the trophy and refused to receive it from Mohsin Naqvi.



🇮🇳 This year India’s women won the trophy and refused to receive it from Mohsin Naqvi too.



🔥 India is now obsessed with two things: winning trophies and refusing them from Mohsin Naqvi. 😂… pic.twitter.com/kztfLxC6oT — अर्जुन ......🇮🇳 (@gopisharma1680) September 14, 2026

❤️INDIAN WOMEN TEAM REFUSED TO TAKE ASIA CUP TROPHY FROM PAKISTAN'S MOHSIN NAQVI 🚨



Look at Smriti Mandhana going back to dugout refusing to take Asia Cup trophy 🔥🗿



Look at Mohsin Naqvi face 🤣🤡 pic.twitter.com/s2MKnDHMvs — Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) September 14, 2026

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