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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर

'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर

वायरल हो रहे इस व्लॉगिंग वीडियो में देखा जा सकता है कि एक राइडर काफी तेज स्पीड में सड़क पर बाइक दौड़ा रहा है. वह हेलमेट पर कैमरा लगाए व्लॉगिंग कर रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Sep 2026 08:41 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों रफ्तार के शौकीनों और व्लॉगर्स के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में सामने आया एक वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. अक्सर ओवरकॉन्फिडेंस और लापरवाही सड़कों पर जानलेवा साबित होती है और यह वायरल वीडियो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है. वीडियो में एक बाइक राइडर अपनी तेज रफ्तार बाइक पर व्लॉगिंग करते हुए अपने वाहनों के ब्रेकिंग सिस्टम की तारीफों के पुल बांध रहा था, लेकिन अगले ही सेकेंड उसके साथ जो हादसा हुआ उसने इंटरनेट यूजर्स को सन्न कर दिया है.

'ब्रेक पर भरोसा है' बोलते ही हो गया बड़ा हादसा

वायरल हो रहे इस व्लॉगिंग वीडियो में देखा जा सकता है कि एक राइडर काफी तेज स्पीड में सड़क पर बाइक दौड़ा रहा है. वह हेलमेट पर कैमरा लगाए व्लॉगिंग कर रहा है. वीडियो में उसकी आवाज साफ सुनी जा सकती है, जहां वह बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कैमरे पर कहता है कि उसे अपनी बाइक की रफ्तार और इसके ब्रेकिंग सिस्टम पर पूरा भरोसा है. लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था. अभी उसके मुंह से यह शब्द पूरी तरह निकले भी नहीं थे कि अचानक सामने सड़क पर एक कार आ जाती है.

 
 
 
 
 
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समय पर नहीं लग पाए ब्रेक, सीधे कार में घुसी बाइक

अत्यधिक स्पीड और अचानक सामने कार आने के कारण राइडर को संभलने का एक सेकेंड का भी मौका नहीं मिला. लाख कोशिशों के बावजूद बाइक वक्त पर रुक नहीं सकी और तेज रफ्तार बाइक सीधे जाकर कार से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ही झटके में सब कुछ तहस-नहस हो गया. जोरदार भिड़ंत के बाद राइडर हवा में उछलकर दूर जा गिरा, बाइक के परखच्चे उड़ गए और कैमरा छिटककर सड़क पर जा गिरा. कैमरे में आखिरी सीन सिर्फ तबाही और स्क्रीन का धुंधलापन दिखाता है, जिसके बाद वीडियो अचानक बंद हो जाता है.

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इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो, लोग दे रहे सड़क सुरक्षा की सीख

यह दर्दनाक और हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद जहां कुछ लोग इसे ओवरकॉन्फिडेंस का नतीजा बता रहे हैं, वहीं कई यूजर्स सड़क पर स्टंटबाजी और व्लॉगिंग करने वालों को सबक लेने की सलाह दे रहे हैं. लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि 'सड़क पर कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवरकॉन्फिडेंस जानलेवा हो सकता है'. फिलहाल यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मैसेज दे रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 08:41 AM (IST)
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