'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर

सोशल मीडिया पर इन दिनों रफ्तार के शौकीनों और व्लॉगर्स के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में सामने आया एक वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. अक्सर ओवरकॉन्फिडेंस और लापरवाही सड़कों पर जानलेवा साबित होती है और यह वायरल वीडियो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है. वीडियो में एक बाइक राइडर अपनी तेज रफ्तार बाइक पर व्लॉगिंग करते हुए अपने वाहनों के ब्रेकिंग सिस्टम की तारीफों के पुल बांध रहा था, लेकिन अगले ही सेकेंड उसके साथ जो हादसा हुआ उसने इंटरनेट यूजर्स को सन्न कर दिया है.

'ब्रेक पर भरोसा है' बोलते ही हो गया बड़ा हादसा

वायरल हो रहे इस व्लॉगिंग वीडियो में देखा जा सकता है कि एक राइडर काफी तेज स्पीड में सड़क पर बाइक दौड़ा रहा है. वह हेलमेट पर कैमरा लगाए व्लॉगिंग कर रहा है. वीडियो में उसकी आवाज साफ सुनी जा सकती है, जहां वह बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कैमरे पर कहता है कि उसे अपनी बाइक की रफ्तार और इसके ब्रेकिंग सिस्टम पर पूरा भरोसा है. लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था. अभी उसके मुंह से यह शब्द पूरी तरह निकले भी नहीं थे कि अचानक सामने सड़क पर एक कार आ जाती है.

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समय पर नहीं लग पाए ब्रेक, सीधे कार में घुसी बाइक

अत्यधिक स्पीड और अचानक सामने कार आने के कारण राइडर को संभलने का एक सेकेंड का भी मौका नहीं मिला. लाख कोशिशों के बावजूद बाइक वक्त पर रुक नहीं सकी और तेज रफ्तार बाइक सीधे जाकर कार से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ही झटके में सब कुछ तहस-नहस हो गया. जोरदार भिड़ंत के बाद राइडर हवा में उछलकर दूर जा गिरा, बाइक के परखच्चे उड़ गए और कैमरा छिटककर सड़क पर जा गिरा. कैमरे में आखिरी सीन सिर्फ तबाही और स्क्रीन का धुंधलापन दिखाता है, जिसके बाद वीडियो अचानक बंद हो जाता है.

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इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो, लोग दे रहे सड़क सुरक्षा की सीख

यह दर्दनाक और हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद जहां कुछ लोग इसे ओवरकॉन्फिडेंस का नतीजा बता रहे हैं, वहीं कई यूजर्स सड़क पर स्टंटबाजी और व्लॉगिंग करने वालों को सबक लेने की सलाह दे रहे हैं. लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि 'सड़क पर कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवरकॉन्फिडेंस जानलेवा हो सकता है'. फिलहाल यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मैसेज दे रहा है.

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