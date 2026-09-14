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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में

'शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में

बॉलीवुड के मशहूर और सफल प्रोड्यूसर रहे जी.पी सिप्पी की आज 112वीं बर्थ एनिवर्सरी है. इस मौके पर आइए उनके करियर की पांच सबसे बेहतरीन फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 14 Sep 2026 07:30 AM (IST)
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बॉलीवुड इतिहास में एक से बढ़कर एक फिल्ममेकर्स हुए हैं. कई फिल्ममेकर्स ने बतौर डायरेक्टर नाम कमाया तो किसी ने प्रोड्यसूर के रूप में अपनी पहचान बनाई. आज हम आपसे बॉलीवुड के एक ऐसे ही बेहतरीन प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं जिन्होंने गुजरे दौर में कई बेहतरीन फिल्मों से अमिट छाप छोड़ी. यहां बात हो रही है जी. पी. सिप्पी की जिनकी आज 112वीं बर्थ एनिवर्सरी है.

जी.पी. सिप्पी शोले जैसी ऐतिहासिक फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी के पिता थे. उनका जन्म 14 सितंबर 1914 को पाकिस्तान के हैदराबाद में हुआ था. वहीं 25 दिसंबर 2007 को 93 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था. आइए आपको उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताते हैं.

'शोले'

इस लिस्ट में 'शोले' जैसी फिल्म का नाम भी मौजूद है. जहां रमेश सिप्पी इसके डायरेक्टर थे तो वहीं इसे प्रोड्यूस किया था जी.पी सिप्पी ने. 1975 की इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, अमजद खान और संजीव कुमार लीड रोल में थे. ये आइकॉनिक फिल्म आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में

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'सीता और गीता'

शोले से पहले आई 'सीता और गीता' हेमा मालिनी के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है. साल 1972 की इस मूवी में उन्होंने डबल रोल निभाया था जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था. इसमें उनके साथ लीड रोल में संजीव कुमार और धर्मेंद्र भी थे. शोले की तरह ही इस मूवी को भी रमेश और जी.पी. सिप्पी की जोड़ी ने बनाया था. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.

शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में

'शान'

अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी, कुलभूषण खरबंदा, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे स्टार्स से सजी फिल्म 'शान' 1980 में रिलीज हुई थी. इसका डायरेक्शन भी रमेश सिप्पी ने किया था और प्रोड्यसूर थे जीपी सिप्पी साहब. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन बाद में इसे क्लासिक फिल्म का टैग मिला था. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में

'सागर'

साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म 'सागर' में ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया और कमल हासन ने काम किया था. ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में

'ब्रह्मचारी'

'ब्रह्मचारी' एक सफल फिल्म थी जिसमें दिवंगत अभिनेता शम्मी कपूर ने लीड रोल निभाया था. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 07:30 AM (IST)
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