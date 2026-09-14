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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजेलेंस्की से खफा ट्रंप, रूस के बचाव में उतरे, बोले- 'एक काम करिए आप...'

जेलेंस्की से खफा ट्रंप, रूस के बचाव में उतरे, बोले- 'एक काम करिए आप...'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से रूस के डीजल ईंधन ठिकानों पर हमले रोकने को कहा है. ट्रंप का कहना है कि इन हमलों से रूस में डीजल की कमी हो रही है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 14 Sep 2026 07:57 AM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से रूस के डीजल ईंधन पर हमले रोकने की अपील की. ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के इन हमलों से रूस में डीजल की कमी हो रही है. उन्होंने यह बात आयरलैंड ओपन के अंतिम दिन डूनबेग गांव में अपने गोल्फ क्लब में कार्यक्रम के दौरान कही.

'टारगेट पर हमला करें, लेकिन डीजल ईंधन पर नहीं'

ट्रंप ने कहा, जेलेंस्की को एक काम करना होगा. उन्हें रूस में डीजल ईंधन को निशाना बनाना बंद करना होगा. उन्होंने कहा कि जेलेंस्की रूस में दूसरे ठिकानों को निशाना बना सकते हैं, लेकिन डीजल ईंधन पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रूस में डीजल की कमी हो रही है.

यूक्रेन पिछले कई महीनों से रूस के तेल और गैस उद्योग को लंबी दूरी के हमलों से निशाना बना रहा है. कीव का कहना है कि रूस का तेल और गैस उद्योग मॉस्को के चार साल से अधिक पुराने यूक्रेन आक्रमण को आर्थिक मदद देने के साथ-साथ सीधे तौर पर ईंधन भी उपलब्ध कराता है.

यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूस में ईंधन राशनिंग

यूक्रेन के ड्रोन हमलों के अभियान के कारण रूस के कई हिस्सों में ईंधन की राशनिंग की स्थिति पैदा हुई है. यह स्थिति ऐसे समय में है जब रूस दुनिया के प्रमुख तेल और गैस निर्यातकों में शामिल है.

यूक्रेन के अन्य हमलों में रूस की बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनियों को भी निशाना बनाया गया. इन हमलों के कारण युद्ध का असर आम जनता तक और ज्यादा पहुंच गया है.

ट्रंप ने फिर दोहराया 5,000 डॉलर देने का वादा

ट्रंप ने इस दौरान एक बार फिर अपना चुनावी वादा दोहराया. उन्होंने कहा कि अगर मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है, तो देश के हर वयस्क नागरिक को 5,000 डॉलर दिए जाएंगे.

ट्रंप ने कहा, अगर रिपब्लिकन जीतते हैं तो, जैसा मैंने कहा है, देश के सभी वयस्कों को 5,000 डॉलर मिलेंगे. उन्होंने दावा किया कि सरकार इस रकम को आसानी से दे सकती है, क्योंकि सरकार के पास बड़ी मात्रा में पैसा आ रहा है. ट्रंप ने कहा, हम इसे आसानी से संभाल सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पैसा जुटा रहे हैं. हमने इससे बेहतर कभी नहीं किया.

जहाजों पर हमलों के बाद तेल की कीमतें बढ़ीं

सऊदी अरब और होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर नए हमलों के बाद बाजार खुलते ही तेल की कीमतों में तीन डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई.

ब्रेंट क्रूड की कीमत 3.46 प्रतिशत बढ़कर 108.23 डॉलर प्रति बैरल हो गई. वहीं, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) की कीमत 3.15 प्रतिशत बढ़कर 103.20 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई.

ईरान नाकेबंदी के बीच अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई जारी

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि USS John Paul Jones (DDG 53) पर तैनात एक अमेरिकी नौसैनिक ने MH-60R Sea Hawk हेलीकॉप्टर के पायलट को संकेत दिया. गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक USS John Paul Jones ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकेबंदी को लागू करने की कार्रवाई जारी रखे हुए है.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, 13 सितंबर तक अमेरिकी बलों ने नाकेबंदी का पालन सुनिश्चित करने के लिए 101 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदल दिया है.

यह भी पढ़िएः BRICS की मीटिंग में किस-किस राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए? जानें

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 07:57 AM (IST)
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