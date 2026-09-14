राजस्थान निकाय चुनाव: आ गए नतीजे! इन वार्डों पर कांग्रेस की जीत, BJP ने यहां मारी बाजी

राजस्थान में नगर निकाय चुनावों की मतगणना जारी है. प्रदेश के अलग-अलग नगर निकायों में पार्षद पद के लिए वोटों की गिनती की जा रही है. कुल 10,167 वार्डों में पार्षद चुनने के लिए मतगणना हो रही है. शुरुआती रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, हालांकि कांग्रेस भी कई इलाकों में मजबूत प्रदर्शन करती नजर आ रही है. निर्दलीय प्रत्याशी भी कई वार्डों में मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं.

करीब 3000 वार्डों के रुझान सामने आए

अब तक करीब 3000 वार्डों के रुझान सामने आ चुके हैं. इनमें बीजेपी करीब 1530 वार्डों में आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस लगभग 965 वार्डों में बढ़त बनाए हुए है. वहीं निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशी करीब 520 वार्डों में आगे हैं. जैसे-जैसे मतगणना आगे बढ़ रही है, तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है.

Rajasthan Nikay Chunav Result Live: राजस्थान नगर निकाय के नतीजे, BJP 1530 वार्डों में आगे, कांग्रेस ने 965 पर मारी बाजी

शुरुआती आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी को बढ़त जरूर मिली है, लेकिन कांग्रेस भी कई नगर निकायों में कड़ी चुनौती दे रही है. कई जगहों पर निर्दलीय उम्मीदवार भी दोनों प्रमुख दलों का समीकरण बिगाड़ते नजर आ रहे हैं.

मंडावरी में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन

शुरुआती नतीजों में मंडावरी नगर पालिका से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने आई है. यहां कांग्रेस ने 6 में से 5 वार्डों में जीत दर्ज की है. कांग्रेस ने वार्ड नंबर 2, 3, 4, 6 और 7 में जीत हासिल की, जबकि वार्ड नंबर 1 बीजेपी के खाते में गया.

वहीं डुंगरपुर नगर परिषद में भी कांग्रेस ने शुरुआती दौर में अच्छा प्रदर्शन किया है. यहां कांग्रेस के प्रत्याशियों ने वार्ड नंबर 3, 5, 6, 7 और 8 में जीत दर्ज की है.

राजसमंद में बीजेपी ने तीन वार्ड जीते

राजसमंद में शुरुआती नतीजों में बीजेपी ने भी अपना दम दिखाया है. यहां बीजेपी ने अब तक तीन वार्डों में जीत दर्ज की है. वार्ड नंबर 1, 5 और 9 बीजेपी के खाते में गए हैं.

करौली नगर परिषद के शुरुआती नतीजों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है. अब तक घोषित 10 वार्डों के नतीजों में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं. तीन वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है.

कांग्रेस की ओर से वार्ड 2 में अरमान, वार्ड 3 में सुनील सैनी, वार्ड 4 में मिथलेश सैनी, वार्ड 5 में मुकेश माली और वार्ड 11 में गंगाराम माली विजयी रहे. बीजेपी के धर्म मीणा और पुष्पेंद्र सैनी ने क्रमश: वार्ड 6 और 7 में जीत हासिल की. वहीं वार्ड 1, 8 और 9 में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी.

देवली में बीजेपी और निर्दलीयों की बराबरी

टोंक जिले की देवली नगर पालिका में शुरुआती 6 वार्डों के नतीजों में बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच बराबरी का मुकाबला रहा. बीजेपी ने वार्ड 1, 3 और 5 में जीत दर्ज की, जबकि वार्ड 2, 4 और 6 निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में गए.

चूरू में कांग्रेस का दबदबा

चूरू नगर परिषद में पहले राउंड की मतगणना में कांग्रेस ने बढ़त बनाई. शुरुआती 7 वार्डों में कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को 3 सीटें मिलीं. कांग्रेस की अनिता ने वार्ड 4 में 368 वोटों के अंतर से जीत हासिल की. साजिद खान ने वार्ड 6 में 291 वोटों से बाजी मारी.

वार्ड 1 में बजरंग और वार्ड 5 में कमलेश भी कांग्रेस के लिए जीत दर्ज करने में सफल रहे. बीजेपी की ओर से वार्ड 2 में पूजा सैनी और वार्ड 7 में तारा कंवर विजयी रहीं.

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फिलहाल मतगणना जारी है और आने वाले रुझानों के साथ तस्वीर बदल सकती है. राजस्थान के नगर निकाय चुनावों में बीजेपी की बढ़त जरूर दिख रही है, लेकिन कांग्रेस कई जगहों पर मजबूती से मुकाबला कर रही है. वहीं निर्दलीय उम्मीदवार भी कई वार्डों में अहम भूमिका निभा रहे हैं.