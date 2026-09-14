5 लोगों की फैमिली के लिए हैं ये हैं लो बजट कार, सेफ्टी फीचर्स भी कमाल

आज के समय में हर मिडिल क्लास फैमिली चाहती है कि उनकी कार बजट में भी हो और सेफ्टी के मामले में भी पीछे न रहे. पांच लोगों की फैमिली के लिए बाजार में अब कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं, जो कम कीमत में भी शानदार सेफ्टी फीचर्स देते हैं. कभी सस्ती कारों में सुरक्षा को लेकर समझौता करना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है. आइए जानते हैं कुछ ऐसी बजट कारों के बारे में, जो फैमिली के लिए सही मायने में सुरक्षित और किफायती दोनों हैं.

टाटा पंच बनी सबसे सुरक्षित बजट कार

टाटा पंच की कीमत 5.59 लाख रुपये से शुरू होकर 10.54 लाख रुपये तक जाती है, जो इसे टाटा की सबसे किफायती कार बनाती है. इस गाड़ी में 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल होल्ड और डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं. पंच के 2026 फेसलिफ्ट मॉडल को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में फुल 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. पांच लोगों के लिए इसका केबिन काफी स्पेशियस है, जिससे शहर में चलाना भी आसान रहता है और छोटी फैमिली ट्रिप के लिए भी यह अच्छा विकल्प है.

टाटा टियागो कम बजट में भी दमदार सेफ्टी

अगर बजट थोड़ा और कम रखना है, तो टाटा टियागो की कीमत 4.70 लाख रुपये से 8.55 लाख रुपये के बीच है. यह एक हैचबैक है, लेकिन इसमें भी परिवार के लिए पर्याप्त जगह मिलती है. इस गाड़ी को इसकी मजबूत बॉडी और 4-स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग के लिए जाना जाता है. टियागो में ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, आईसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो एंट्री लेवल कार के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं.

मारुति ब्रेजा में अब सभी वैरिएंट में 6 एयरबैग

फैमिली एसयूवी की तलाश में मारुति सुजुकी ब्रेजा भी एक भरोसेमंद नाम है. मारुति ने ब्रेजा के सभी वैरिएंट में 6 एयरबैग को स्टैंडर्ड कर दिया है, जिसके बाद इसकी कीमत 8.54 लाख से 14.14 लाख रुपये के बीच है. इसके अलावा एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर और सीटबेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स भी स्टैंडर्ड फिटमेंट में शामिल किए गए हैं.

हाल ही में हुए क्रैश टेस्ट में इस एसयूवी ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 30.41 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 43 अंक हासिल किए हैं, जो बताता है कि यह गाड़ी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए काफी सुरक्षित है.

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फैमिली कार खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

कार चुनते समय सिर्फ कीमत ही नहीं, बल्कि एयरबैग की संख्या, क्रैश टेस्ट रेटिंग, आईसोफिक्स माउंट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स को भी जरूर देखना चाहिए. आजकल एंट्री लेवल कारों में भी यह फीचर्स मिलने लगे हैं, जिससे कम बजट में भी फैमिली की सुरक्षा से समझौता नहीं करना पड़ता. टेस्ट ड्राइव लेकर केबिन स्पेस और बूट स्पेस को खुद चेक करें, ताकि गाड़ी रोजमर्रा के इस्तेमाल और छोटी ट्रिप्स दोनों के लिए फिट बैठे.

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