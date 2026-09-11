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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीये फोन यूज करते हैं तो सबसे सस्ता होगा रिचार्ज, देख लें पूरी लिस्ट

ये फोन यूज करते हैं तो सबसे सस्ता होगा रिचार्ज, देख लें पूरी लिस्ट

मोबाइल रिचार्ज के लिए हर यूजर को महंगा प्लान लेने की जरूरत नहीं है. खासकर अगर फोन सिर्फ कॉल, OTP या जरूरी काम के लिए इस्तेमाल होता है तो कम कीमत वाले प्लान से भी नंबर एक्टिव रखा जा सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Sep 2026 05:18 PM (IST)
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आज के समय में मोबाइल नंबर को एक्टिव रखना भी एक खर्च बन गया है. पहले जहां छोटे से रिचार्ज से काम चल जाता था, वहीं अब ज्यादातर यूजर्स को नंबर की वैलिडिटी बनाए रखने के लिए एक तय रकम खर्च करनी पड़ती है. खासकर उन लोगों के लिए यह परेशानी ज्यादा है जो दूसरा SIM सिर्फ बैंक OTP, Aadhaar verification या कभी-कभार कॉल के लिए रखते हैं.

ऐसे में सबसे सस्ता रिचार्ज कौन सा है और किस नेटवर्क पर नंबर को कम खर्च में एक्टिव रखा जा सकता है, यह जानना जरूरी हो जाता है. तो आइए जानते हैं कि कौन-से फोन यूज पर सबसे सस्ता रिचार्ज होगा. 

2015 से 2026 तक कितना बदला रिचार्ज?

2015 में 10 रुपए का टॉप-अप भी काफी था. इससे पूरा टॉक टाइम मिलता था और इनकमिंग की वैलिडिटी बनी रहती थी. अब स्थिति काफी बदल चुकी है. 2026 में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के स्मार्टफोन यूजर्स के लिए कम कीमत वाले टॉकटाइम प्लान काफी सीमित हो गए हैं. अब Jio का न्यूनतम प्लान 189 रुपए , जबकि Airtel और Vi का शुरुआती प्लान 199 रुपए है.

कौन-से फोन यूज पर सबसे सस्ता रिचार्ज होगा?

सबसे सस्ता रिचार्ज फोन के ब्रांड से ज्यादा आपके नेटवर्क और प्लान पर निर्भर करता है. हालांकि 4G फीचर फोन-कीपैड फोन यूज करने वालों के लिए कुछ खास रिचार्ज प्लान सस्ते पड़ सकते हैं. खासकर Jio Phone, Jio Bharat, Lava, itel और Nokia के 4G फीचर फोन पर Jio के 123 रुपए, 234 रूपए,  369 रूपए और 1,234 रूपए वाले प्लान इस्तेमाल किए जा सकते हैं. वहीं सामान्य स्मार्टफोन यूजर्स के लिए Jio का 189 रुपए और BSNL का 107 रूपए वाला प्लान कम कीमत वाले ऑप्शन मे शामिल हैं. 

Jio का 189 रुपए वाला प्लान

Jio यूजर्स के लिए 189 रुपए का प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, कुल 2GB डेटा और 300 SMS मिलते हैं. यह प्राइवेट नेटवर्क पर 4G और 5G स्मार्टफोन यूजर्स के लिए कम कीमत वाला एंट्री-लेवल ऑप्शन है. हालांकि, 4G फीचर फोन यूजर्स के लिए Jio के कुछ अलग प्लान भी उपलब्ध हैं. 123 रूपए वाले प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 0.5GB डेटा और कुल 300 SMS मिलते हैं. 

234 और 369 रुपए वाले फीचर फोन प्लान

Jio का 234 रुपए  वाला प्लान 56 दिनों की वैलिडिटी देता है. इसमें रोज 0.5GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, जबकि 300 SMS का इस्तेमाल शुरुआती 28 दिनों तक किया जा सकता है. 369 रूपए  वाले प्लान की वैलिडिटी 84 दिन है. इसमें रोज 0.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 28 दिनों के लिए 300 SMS मिलते हैं. 

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1,234 रुपए वाला लंबी वैलिडिटी प्लान

Jio का 1,234 रुपए वाला प्लान 336 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें पूरी वैलिडिटी के दौरान अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 0.5GB डेटा मिलता है. इस हिसाब से कुल 168GB 4G डेटा मिलता है. इन प्लान्स के साथ JioSaavn और JioTV का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 11 Sep 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
Jio TECH NEWS BSNL
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