DSLR जैसा पोर्ट्रेट चाहिए? 2026 के ये कैमरा फोन हैं खास

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इनमें 200MP और 5x ज़ूम वाले टेलीफोटो कैमरे मिलेंगे.

पोर्ट्रेट फोटो के लिए सिर्फ ज्यादा MP वाला कैमरा होना ही काफी नहीं है. फोटो कितनी साफ आएगी, सब्जेक्ट और बैकग्राउंड कितने अच्छे से अलग दिखेंगे और तस्वीर कितनी नेचुरल लगेगी, यह कैमरे के जूम, ऑटोफोकस और फोटो प्रोसेसिंग पर भी निर्भर करता है. खासतौर पर टेलीफोटो कैमरा पोर्ट्रेट के लिए काफी यूजफुल होता है. इससे बिना सब्जेक्ट के ज्यादा पास जाए क्लोज फोटो ली जा सकती है.

2026 में कई फ्लैगशिप फोन बेहतर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए अलग कैमरा सेटअप दे रहे हैं.इनमें 5x ऑप्टिकल जूम, 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और बड़े सेंसर जैसे फीचर्स शामिल हैं. अगर आपको फोन से शानदार पोर्ट्रेट फोटो लेना पसंद है, तो ये पांच फ्लैगशिप फोन खास ऑप्शन हो सकते हैं.



iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max में तीनों 48MP रियर कैमरों में 4x टेलीफोटो कैमरा शामिल है, जो 200mm पर 8x ऑप्टिकल-क्वालिटी व्यू तक पहुंचता है. पोर्ट्रेट में ऑटोफोकस और OIS शॉट को शार्प रखने में मदद करते हैं. साथ ही Focus और Depth Control और छह Portrait Lighting इफेक्ट्स मिलते हैं. इसकी शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपए है.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra में 200MP मेन, 50MP अल्ट्रा वाइड और 3x व 5x ऑप्टिकल जूम वाले दो टेलीफोटो कैमरे हैं यानी पोर्ट्रेट के लिए फ्रेमिंग के कई ऑप्शन मिलते हैं. मेन कैमरे में OIS और f/1.4 अपर्चर भी है. इसकी शुरुआती कीमत 1,30,999 रुपए है.

Google Pixel 11 Pro

Google Pixel 11 Pro में 50MP मेन कैमरा, 48MP अल्ट्रा वाइड और 48MP टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जो 5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है. पोर्ट्रेट के लिए इसका 5x टेलीफोटो कैमरा खास है. इससे सब्जेक्ट के ज्यादा करीब गए बिना टाइट फ्रेम लिया जा सकता है.मेन कैमरे में f/1.68 अपर्चर, OIS और LDAF भी मिलता है. फोन की कीमत भारत में 12GB+256GB मॉडल के लिए 1,09,999 रुपए से शुरू होती है.

यह भी पढ़ें - बच्चे का Instagram अकाउंट देख सकते हैं पैरेंट्स? क्या कहता है Meta

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra में Leica ट्यूनिंग के साथ 50MP मेन कैमरा, 200MP टेलीफोटो और 50MP अल्ट्रा वाइड कैमरा है. इसका 200MP टेलीफोटो कैमरा पोर्ट्रेट के लिए खास है और क्लोज शॉट में ज्यादा डिटेल देता है. मेन कैमरे में बड़ा 1-इंच सेंसर और OIS भी है. इसकी शुरुआती कीमत 1,39,999 रुपए है, जिसमें 16GB RAM और 512GB स्टोरेज मिलता है.

Vivo X300 Ultra

Vivo X300 Ultra में Zeiss ट्यूनिंग के साथ 200MP मेन और 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. टेलीफोटो कैमरा 3.7x ऑप्टिकल जूम देता है, जिससे पोर्ट्रेट लेते समय सब्जेक्ट को आरामदायक दूरी से फ्रेम किया जा सकता है. इसकी कीमत भारत में 16GB+512GB मॉडल के लिए 1,59,999 रुपए से शुरू होती है.

यह भी पढ़ें - Android यूजर्स सावधान! नया Malware चुरा रहा OTP, पढ़ रहा WhatsApp चैट, जानें कैसे बचें