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DSLR जैसा पोर्ट्रेट चाहिए? 2026 के ये कैमरा फोन हैं खास

स्मार्टफोन से DSLR जैसी पोर्ट्रेट फोटो लेने के लिए सिर्फ ज्यादा MP वाला कैमरा काफी नहीं है. कैमरे का जूम, सेंसर और प्रोसेसिंग भी जरूरी है. जानिए 2026 के बेस्ट कैमरा फोन कौन-से हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 14 Sep 2026 09:29 AM (IST)
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  • इनमें 200MP और 5x ज़ूम वाले टेलीफोटो कैमरे मिलेंगे.

पोर्ट्रेट फोटो के लिए सिर्फ ज्यादा MP वाला कैमरा होना ही काफी नहीं है. फोटो कितनी साफ आएगी, सब्जेक्ट और बैकग्राउंड कितने अच्छे से अलग दिखेंगे और तस्वीर कितनी नेचुरल लगेगी, यह कैमरे के जूम, ऑटोफोकस और फोटो प्रोसेसिंग पर भी निर्भर करता है. खासतौर पर टेलीफोटो कैमरा पोर्ट्रेट के लिए काफी यूजफुल होता है. इससे बिना सब्जेक्ट के ज्यादा पास जाए क्लोज फोटो ली जा सकती है.

2026 में कई फ्लैगशिप फोन बेहतर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए अलग कैमरा सेटअप दे रहे हैं.इनमें 5x ऑप्टिकल जूम, 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और बड़े सेंसर जैसे फीचर्स शामिल हैं. अगर आपको फोन से शानदार पोर्ट्रेट फोटो लेना पसंद है, तो ये पांच फ्लैगशिप फोन खास ऑप्शन हो सकते हैं.
 
iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max में तीनों 48MP रियर कैमरों में 4x टेलीफोटो कैमरा शामिल है, जो 200mm पर 8x ऑप्टिकल-क्वालिटी व्यू तक पहुंचता है. पोर्ट्रेट में ऑटोफोकस और OIS शॉट को शार्प रखने में मदद करते हैं. साथ ही Focus और Depth Control और छह Portrait Lighting इफेक्ट्स मिलते हैं. इसकी शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपए है.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra में 200MP मेन, 50MP अल्ट्रा वाइड और 3x व 5x ऑप्टिकल जूम वाले दो टेलीफोटो कैमरे हैं यानी पोर्ट्रेट के लिए फ्रेमिंग के कई ऑप्शन मिलते हैं. मेन कैमरे में OIS और f/1.4 अपर्चर भी है. इसकी शुरुआती कीमत 1,30,999 रुपए है. 

Google Pixel 11 Pro

Google Pixel 11 Pro में 50MP मेन कैमरा, 48MP अल्ट्रा वाइड और 48MP टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जो 5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है. पोर्ट्रेट के लिए इसका 5x टेलीफोटो कैमरा खास है. इससे सब्जेक्ट के ज्यादा करीब गए बिना टाइट फ्रेम लिया जा सकता है.मेन कैमरे में f/1.68 अपर्चर, OIS और LDAF भी मिलता है. फोन की कीमत भारत में 12GB+256GB मॉडल के लिए 1,09,999 रुपए से शुरू होती है. 

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Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra में Leica ट्यूनिंग के साथ 50MP मेन कैमरा, 200MP टेलीफोटो और 50MP अल्ट्रा वाइड कैमरा है. इसका 200MP टेलीफोटो कैमरा पोर्ट्रेट के लिए खास है और क्लोज शॉट में ज्यादा डिटेल देता है. मेन कैमरे में बड़ा 1-इंच सेंसर और OIS भी है. इसकी शुरुआती कीमत 1,39,999 रुपए है, जिसमें 16GB RAM और 512GB स्टोरेज मिलता है. 

Vivo X300 Ultra

Vivo X300 Ultra में Zeiss ट्यूनिंग के साथ 200MP मेन और 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. टेलीफोटो कैमरा 3.7x ऑप्टिकल जूम देता है, जिससे पोर्ट्रेट लेते समय सब्जेक्ट को आरामदायक दूरी से फ्रेम किया जा सकता है. इसकी कीमत भारत में 16GB+512GB मॉडल के लिए 1,59,999 रुपए से शुरू होती है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 14 Sep 2026 09:29 AM (IST)
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