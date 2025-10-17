UPI यूज़र्स सावधान! इन नंबरों से आया एक झटके में खाली कर देगा आपका अकाउंट बैलेंस, जानिए कैसे रहें सुरक्षित

पीसीमैग की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब भी किसी फोन पर No Caller ID, Scam Likely, Telemarketing या Unknown Caller जैसे लेबल दिखाई दें तो सतर्क हो जाएं. ये लेबल अक्सर चेतावनी देते हैं कि कॉल संदिग्ध है. Telemarketing टैग वाली कॉल्स आमतौर पर प्रचार या बिक्री के लिए होती हैं लेकिन कई बार इन्हीं में स्कैमर्स भी छिपे होते हैं. अगर आप ऐसे कॉल्स को अनदेखा करते हैं तो आप अपने पैसे और निजी जानकारी दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं.