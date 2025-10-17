एक्सप्लोरर
UPI यूज़र्स सावधान! इन नंबरों से आया एक झटके में खाली कर देगा आपका अकाउंट बैलेंस, जानिए कैसे रहें सुरक्षित
UPI Users: आज के डिजिटल दौर में फोन स्कैम्स तेजी से बढ़ रहे हैं. कई बार कोई अजनबी नंबर से कॉल आता है और लोग बिना सोचे-समझे उसे उठा लेते हैं.
आज के डिजिटल दौर में फोन स्कैम्स तेजी से बढ़ रहे हैं. कई बार कोई अजनबी नंबर से कॉल आता है और लोग बिना सोचे-समझे उसे उठा लेते हैं. लेकिन अब सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि ऐसे कॉल्स आपके बैंक या UPI अकाउंट को पूरी तरह खाली कर सकते हैं. स्कैमर्स अब इतने चालाक हो चुके हैं कि वे आपके किसी जान-पहचान वाले या स्थानीय एरिया कोड का इस्तेमाल करके ऐसा दिखाते हैं जैसे कॉल आपके आसपास से ही आ रही हो. यही झांसे में फंसकर लोग ठगी का शिकार बन जाते हैं. इसलिए, किसी भी अनजान नंबर से कॉल आने पर रिसीव करने से पहले सौ बार सोचें.
