UPI यूज़र्स सावधान! इन नंबरों से आया एक झटके में खाली कर देगा आपका अकाउंट बैलेंस, जानिए कैसे रहें सुरक्षित

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 01:34 PM (IST)
आज के डिजिटल दौर में फोन स्कैम्स तेजी से बढ़ रहे हैं. कई बार कोई अजनबी नंबर से कॉल आता है और लोग बिना सोचे-समझे उसे उठा लेते हैं. लेकिन अब सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि ऐसे कॉल्स आपके बैंक या UPI अकाउंट को पूरी तरह खाली कर सकते हैं. स्कैमर्स अब इतने चालाक हो चुके हैं कि वे आपके किसी जान-पहचान वाले या स्थानीय एरिया कोड का इस्तेमाल करके ऐसा दिखाते हैं जैसे कॉल आपके आसपास से ही आ रही हो. यही झांसे में फंसकर लोग ठगी का शिकार बन जाते हैं. इसलिए, किसी भी अनजान नंबर से कॉल आने पर रिसीव करने से पहले सौ बार सोचें.

पीसीमैग की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब भी किसी फोन पर No Caller ID, Scam Likely, Telemarketing या Unknown Caller जैसे लेबल दिखाई दें तो सतर्क हो जाएं. ये लेबल अक्सर चेतावनी देते हैं कि कॉल संदिग्ध है. Telemarketing टैग वाली कॉल्स आमतौर पर प्रचार या बिक्री के लिए होती हैं लेकिन कई बार इन्हीं में स्कैमर्स भी छिपे होते हैं. अगर आप ऐसे कॉल्स को अनदेखा करते हैं तो आप अपने पैसे और निजी जानकारी दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं.
No Caller ID का मतलब होता है कि कॉल करने वाले ने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई है. हालांकि यह किसी निजी कारण से भी हो सकता है पर ज़्यादातर मामलों में स्कैमर्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी पहचान न हो सके. वहीं Unknown Caller का मतलब होता है कि नंबर की जानकारी फोन सिस्टम में दर्ज नहीं है यानी यह कोई नया, असत्यापित या संदिग्ध नंबर हो सकता है.
ऐसे मामलों में सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि अनजान कॉल्स को सीधे वॉइसमेल पर जाने दें. अगर कॉल सही होगी तो कॉलर संदेश छोड़ जाएगा. आप मैसेज सुनकर खुद तय कर सकते हैं कि कॉल वापस करनी है या नहीं. अपने वॉइसमेल पर व्यक्तिगत ग्रीटिंग न रखें ताकि स्कैमर्स को यह पता न चले कि नंबर एक्टिव है.
इसके अलावा, अपने फोन की सेटिंग में जाकर Silence Unknown Callers या Block Unknown Numbers का फीचर ऑन कर लें. इससे अनजान कॉल्स अपने-आप वॉइसमेल में चली जाएंगी और आप सुरक्षित रहेंगे. अगर किसी कॉल में कुछ जरूरी जानकारी लगे तो तुरंत कॉल बैक करने के बजाय पहले उस नंबर को ऑनलाइन सर्च करें. अगर वह स्कैम से जुड़ा पाया जाए तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दें.
याद रखें, स्कैमर्स अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं. इसलिए अगली बार जब किसी अजनबी नंबर से फोन बजे, तो बिना सोचे रिसीव न करें वरना आपकी एक गलती आपके पूरे UPI बैलेंस को गायब कर सकती है.
Published at : 17 Oct 2025 01:32 PM (IST)
Embed widget