हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकई Android फोन में जल्द मिलेगा Samsung वाला ये फीचर! छुपकर आपके डिवाइस में झांकने वालों की होगी छुट्टी

कई Android फोन में जल्द मिलेगा Samsung वाला ये फीचर! छुपकर आपके डिवाइस में झांकने वालों की होगी छुट्टी

Samsung Privacy Display: Samsung इस हफ्ते अपने नए फ्लैगशिप Galaxy S26 Ultra के साथ एक खास प्राइवेसी डिस्प्ले पेश करने जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 01 Mar 2026 03:47 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Samsung Privacy Display: Samsung इस हफ्ते अपने नए फ्लैगशिप Galaxy S26 Ultra के साथ एक खास प्राइवेसी डिस्प्ले पेश करने जा रहा है. कंपनी ने इसका टीज़र जारी कर संकेत दिया है कि यह फीचर यूजर्स को सार्वजनिक जगहों पर स्क्रीन झांकने वालों से बचाएगा. दिलचस्प बात यह है कि अभी आधिकारिक पुष्टि भले न हुई हो लेकिन चर्चाएं हैं कि दूसरे एंड्रॉयड ब्रांड भी इस तकनीक को अपनाने की तैयारी में हैं.

दूसरे ब्रांड भी अपना सकते हैं यह फीचर

टेक जगत में चर्चा है कि Oppo, Xiaomi और Vivo जैसे ब्रांड अपने आने वाले स्मार्टफोन्स में इसी तरह का प्राइवेसी डिस्प्ले ला सकते हैं. माना जा रहा है कि यह फीचर केवल सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हार्डवेयर स्तर पर भी लागू किया जा सकता है जैसा Samsung करने की योजना बना रहा है.

आखिर क्या है प्राइवेसी डिस्प्ले?

आज के दौर में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल या चैट के लिए नहीं बल्कि बैंकिंग, पेमेंट, ऑफिस वर्क और पर्सनल डेटा मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है. ऐसे में भीड़भाड़ वाली जगहों पर पास खड़े लोग आपकी स्क्रीन आसानी से देख सकते हैं.

प्राइवेसी डिस्प्ले का मकसद यही है कि साइड एंगल से देखने पर स्क्रीन काली या धुंधली दिखाई दे. खासकर जब आप OTP दर्ज कर रहे हों, पासवर्ड टाइप कर रहे हों या किसी बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हों तब यह फीचर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा.

बढ़ती स्क्रीन टाइम के बीच जरूरी कदम

लोग दिन का बड़ा हिस्सा मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं. ऐसे में स्क्रीन की सुरक्षा भी उतनी ही अहम हो गई है जितनी डेटा की. अगर यह तकनीक व्यापक स्तर पर अपनाई जाती है तो यह डिजिटल सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है.

Samsung ने अपने टीजर में इशारा किया है कि यह फीचर सार्वजनिक परिवहन या भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी यूजर्स को निश्चिंत होकर मैसेज पढ़ने और पासवर्ड डालने की सुविधा देगा. आने वाले घंटों में Galaxy S26 Ultra की लॉन्चिंग के साथ इस तकनीक की असली झलक देखने को मिलेगी.

यह भी पढ़ें:

कैसे वाइब्रेट होता है आपका स्मार्टफोन? जानिए क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी

Published at : 01 Mar 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Samsung Privacy Display Feature
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
कई Android फोन में जल्द मिलेगा Samsung वाला ये फीचर! छुपकर आपके डिवाइस में झांकने वालों की होगी छुट्टी
कई Android फोन में जल्द मिलेगा Samsung वाला ये फीचर! छुपकर आपके डिवाइस में झांकने वालों की होगी छुट्टी
टेक्नोलॉजी
Galaxy S26 vs iPhone 17: कौन-सा एंट्री लेवल फ्लैगशिप फोन है आपके लिए बेस्ट? यहां जानें फुल कंपेरिजन
Galaxy S26 vs iPhone 17: कौन-सा एंट्री लेवल फ्लैगशिप फोन है आपके लिए बेस्ट? यहां जानें फुल कंपेरिजन
टेक्नोलॉजी
ईरान में डिजिटल ब्लैकआउट! हमलों के बीच सोशल मीडिया ठप, क्या सचमुच दुनिया से कट गया देश?
ईरान में डिजिटल ब्लैकआउट! हमलों के बीच सोशल मीडिया ठप, क्या सचमुच दुनिया से कट गया देश?
टेक्नोलॉजी
स्मार्ट टीवी के ऑडियो में नहीं आ रहा मजा? इन सस्ते और आसान तरीकों से अपग्रेड करें एक्सपीरियंस
स्मार्ट टीवी के ऑडियो में नहीं आ रहा मजा? इन सस्ते और आसान तरीकों से अपग्रेड करें एक्सपीरियंस
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: 27 अमेरिकी ठिकाने तबाह होने पर ईरान पर भड़के Donlad Trump!| Khamenai | Netnyahu
US-Israel Iran War: Khamenai की मौत के बाद चीन ने इजरायल से की अपील। Trump । Netnyahu | Breaking
बैंक अकाउंट से गैस सिलेंडर तक: सब बदला! | Paisa Live
US-Israel Iran War: ईरान में खामेनेई की मौत पर जश्न ! | Khamenei | Netanyahu | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आंखों से छलक पड़े आंसू और...', खामेनेई की मौत से गमजदा ईरान, लाइव TV शो में फूट-फूटकर रो पड़ा एंकर
'आंखों से छलक पड़े आंसू और...', खामेनेई की मौत से गमजदा ईरान, लाइव TV शो में फूट-फूटकर रो पड़ा एंकर
दिल्ली NCR
Delhi News: खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
क्रिकेट
'नेट रन रेट नहीं बल्कि...', पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर बरसे शोएब अख्तर, जानें किसे ठहराया जिम्मेदार
'नेट रन रेट नहीं बल्कि', पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर बरसे शोएब अख्तर, जानें किसे ठहराया जिम्मेदार
बॉलीवुड
'जल्द ही भारत आने की उम्मीद', अबू धाबी में हैं ईशा गुप्ता, बोलीं- समय डरावना है, सुरक्षित हूं
'जल्द ही भारत आने की उम्मीद', अबू धाबी में हैं ईशा गुप्ता, बोलीं- समय डरावना है, सुरक्षित हूं
विश्व
US Israel Iran War: 'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Death: कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
यूटिलिटी
आज से बदल गया जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का तरीका, जानें नया नियम?
आज से बदल गया जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का तरीका, जानें नया नियम?
नौकरी
मप्र में वन विभाग में 1679 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे करना होगा आवेदन
मप्र में वन विभाग में 1679 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे करना होगा आवेदन
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget