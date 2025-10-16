ऐप्पल ने पिछले महीने आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च किया था और इसकी जबरदस्त डिमांड चल रही है. दिवाली के मौके पर बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए अब भारत में ऐप्पल के ऑफलाइन स्टोर्स पर मेड इन इंडिया iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max पहुंचने लगे हैं. बता दें कि इस बार डिमांड ज्यादा होने के बावजूद रिटेलर्स के पास कम यूनिट्स पहुंच रही हैं. रिटेलर्स का कहना है कि आईफोन 16 सीरीज की तुलना में इस बार उनके पास केवल 60 प्रतिशत यूनिट्स ही आ रही हैं.

पिछले साल की तुलना में पहले मिले मेड इन इंडिया मॉडल

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, आईफोन 17 प्रो मॉडल्स पिछले साल की तुलना में पहले स्टोर्स में पहुंच रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, आईफोन 16 सीरीज की लॉन्चिंग के करीब 8 हफ्तों बाद प्रो मॉडल्स स्टोर्स पर अवेलेबल हुए थे. इस साल बिक्री शुरू होने के करीब 4 हफ्तों बाद ही भारत में बने प्रो मॉडल्स कंपनी के ऑफलाइन स्टोर्स पर पहुंच चुके हैं. बता दें कि भारत में फॉक्सकॉन और टाटा के पेगाट्रॉन प्लांट में आईफोन 17 प्रो मॉडल्स की असेंबल किया जाता है, जबकि विस्ट्रॉन के प्लांस में आईफोन 17 मॉडल का प्रोडक्शन होता है.

शुरुआत में बाहर से मंगवाए जाते हैं आईफोन

आमतौर पर बिक्री शुरू होने के समय ऐप्पल दूसरे देशों से आईफोन मंगवाकर भारत में बेचती है. इससे डिमांड और सप्लाई का सही संतुलन नहीं बन पाता. हालांकि, इस बार मांग में बढ़ोतरी के अनुमान को देखते हुए ऐप्पल ने ज्यादा यूनिट्स को इंपोर्ट किया था. बता दें कि 19 सितंबर को बिक्री शुरू होने के बाद से ही प्रो मॉडल्स की भारी डिमांड है, लेकिन उस हिसाब से इनकी सप्लाई नहीं हो पा रही है. ऑफलाइन रिटेलर्स का कहना है कि पिछले सालों की तुलना में इस साल सप्लाई कम है. उन्होंने बार-बार ऐप्पल से प्रो मॉडल्स के 512GB, 1TB और 2TB वेरिएंट्स की सप्लाई बढ़ाने की मांग की है.

