रंग बदलने लगा आईफोन, iPhone 17 Pro Max का कॉस्मिक ऑरेंज कलर हुआ पिंक, यूजर्स ने सिर पकड़ लिया

Apple iPhone 17 Pro Max ने अपने यूजर्स को धोखा दे दिया है. इस आईफोन के कॉस्मिक ऑरेंज वेरिएंट का कलर बदलने लगा है. कई यूजर्स ने शिकायत की है कि उनका आईफोन कॉस्मिक ऑरेंज से पिंक या रोज गोल्ड हो गया है. इसके पीछे का कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि ऑक्सीडेशन या एल्युमिनियम बॉडी पर कोटिंग में हुई किसी गड़बड़ी के कारण ऐसा हो रहा है.

खूब पॉपुलर हुआ था कॉस्मिक ऑरेंज कलर

ऐप्पल ने आईफोन 17 प्रो मैक्स को नए कॉस्मिक ऑरेंज कलर में पेश किया था और यह लोगों को खूब पसंद आया. इस कलर वेरिएंट के लिए खूब मारामारी हुई थी और यूजर्स को लंबा इंतजार करना पड़ा था. हालांकि, अब इसके रंग बदलने से नए ग्राहकों के बीच संशय की स्थिति पैदा हो गई है.

आईफोन का बदल गया रंग

रेडिट पर कई यूजर्स ने फोटो शेयर कर बताया कि उनके आईफोन 17 प्रो मैक्स का रंग बदल रहा है. एल्युमिनियम फ्रेम और कैमरा आईलैंड के पास इसका सबसे ज्यादा असर दिख रहा है. अभी तक यह समस्या केवल कॉस्मिक ऑरेंज वेरिएंट में आई है. बाकी किसी मॉडल में ऐसे इश्यू की जानकारी नहीं है. कुछ यूजर्स का कहना है कि ऐसा एल्युमिनियम फ्रेम के ऑक्सीडेशन या प्रोटेक्टिव सीलिंग लेयर में गड़बड़ी के कारण हो सकता है.

ऐप्पल के रिएक्शन का इंतजार

ऐप्पल की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. बता दें कि इस सीरीज की बिक्री शुरू होने के बाद से ही इसमें कई खामियां आ चुकी हैं. हालांकि, पहले सामने आईं खामियां सॉफ्टवेयर से जुड़ी थीं, जिन्हें अपडेट लाकर दूर कर दिया गया है.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपके कॉस्मिक ऑरेंज कलर वाला आईफोन 17 मैक्स है और इसका रंग बदल रहा है तो कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है. कभी भी इसे अल्कोहल-बेस्ड क्लीनर या स्ट्रॉन्ग केमिकल से साफ न करें. इससे स्थिति और खराब हो सकती है. साथ ही प्रभावित आईफोन की फोटो ले लें और ऐप्पल स्टोर या ऐप्पल सपोर्ट से संपर्क करें.

